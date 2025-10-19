ETV Bharat / state

আসতেন রানি ভবানী-রাসমণি, আজও পাঁঠাবলি ও ভোগে বোয়াল মাছের চল বুড়া কালীমাতার মন্দিরে

কথিত আছে, রানি ভবানী, রাসমণি থেকে দেবী চৌধুরানি পুজো দিয়েছিলেন এই মন্দিরে । কালীপুজোর দিন বিশেষ সাজ থাকে দেবীর ৷

বালুরঘাটের বুড়া কালীমাতার পুজো (নিজস্ব ছবি)
Published : October 19, 2025 at 6:12 PM IST

বালুরঘাট, 19 অক্টোবর: কালীপুজোর দিন মন্দিরে প্রচুর অন্নভোগের হাঁড়ি বসে । পুজোতে এখনও পাঁঠা বলি হয় ৷ ভোগে দেওয়া হয় বোয়াল মাছ ।দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাব্দী প্রাচীন কালীপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম বালুরঘাট তহবাজার এলাকার বুড়া কালীমাতার মন্দিরের পুজো ৷ পুরনো রীতি রেওয়াজ মেনেই এবছরও দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । মন্দিরে আসার রাস্তা আলোকসজ্জায় ভরিয়ে তোলা হচ্ছে ।

স্বর্ণ মুখা ও স্বর্ণালংকারে সাজবেন বুড়া মা

বুড়া কালীমাতা পুজো সমিতি এই মন্দিরের নিত্যপুজো পরিচালনা করার দায়িত্বে থাকে ৷ তাদের উদ্যোগে এখানে দীপান্বিতা কালীপুজো হয় ৷ কালীপুজোতে বালুরঘাটের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুড়া কালীমাতাকে নতুন রূপে ও স্বর্ণালংকারে সুসজ্জিত করা হয়, যা সাজানো থাকবে দু'দিন । যদিও বাকি সারা বছর রূপার মুখা ও অলঙ্কারে সজ্জিত থাকেন তিনি ৷

বালুরঘাটে বুড়া কালীমাতার পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

পুজোর সূচনা

শোনা যায়, কয়েকশো বছর আগে বর্তমান বালুরঘাট বুড়া কালীমাতার মন্দিরের পাশ দিয়ে আত্রেয়ী নদী বইত । মন্দির-সহ পুরো এলাকাটা ঘন জঙ্গল ছিল । শতাব্দীর প্রাচীন এই পুজোর সঠিক বয়স কত তা কেউ বলতে পারে না । কথিত আছে, এক তান্ত্রিক সেই সময় একটি প্রস্তর খণ্ডকে বিগ্রহ রূপে পুজো শুরু করেন । পরবর্তীতে বুড়া কালীমাতার নিত্যপুজো শুরু হয় ।

রুপোয় সজ্জিত বালুরঘাটের বুড়া কালীমাতার মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

নামকরণের কাহিনি

শতাব্দী প্রাচীন বিগ্রহের কারণেই বুড়ামা কালী নামে পরিচিত হন দেবী । বর্তমানে বুড়া কালী মন্দির থেকে অনেকটা পশ্চিমে সরে গিয়েছে আত্রেয়ী নদী । প্রথম দিকে টিনের ঘেরা দেওয়া মন্দিরে বুড়া কালীমাতার পুজো শুরু হয় । বর্তমানে বিশাল আকার মন্দিরের পূজিত হন বুড়া কালীমাতা ।

বুড়া কালীমাতার পুজো (নিজস্ব ছবি)

পুজো দিতে আসতেন রানিরা

জনশ্রুতি রয়েছে, এক সময় নাটোরের রানি ভবানী এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন । বজরায় করে এসে তিনি আত্রেয়ী নদী থেকে জল তুলতেন ৷ সেই জল দিয়ে মায়ের পুজো সেরে আবার ফিরে যেতেন নাটোরে ।

কালীপুজোর দিন সোনায় সাজানো হয় দেবীকে (নিজস্ব ছবি)

পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত মহন্ত বলেন, "কত বছরের পুরনো এ পুজো তা এখনও জানা যায়নি । রানি ভবানী ছাড়াও দেবী চৌধুরানি, রানি রাসমণি সকলেই নদী পথে যাতায়াতে মায়ের পুজো দিয়েছেন বলে শোনা যায় । মায়ের বিগ্রহ মাটির নিচে অনেকটাই রয়েছে ৷ উপরে কিছুটা বেরিয়ে থাকলেও তা সব সময় ঢাকা থাকে । পুজোর কয়েকদিন ভক্তদের জন্য সবসময় মন্দির খোলা থাকবে ।"

দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজোর মায়ের রূপ (নিজস্ব ছবি)

শতাব্দী প্রাচীন বুড়া কালীমাতার পুজোকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন ভক্তদের ভিড় বাড়ছে । এবারও তার অন্যথা হবে না বলে মনে করছে পুজো কমিটি ৷ জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে সবরকম সহযোগিতা মিলবে বলেও আশাবাদী তারা ।

