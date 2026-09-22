বাঁশ দিয়েই চলে সংসার, সরকারি সহায়তার আর্তি; মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার বাঁশ শিল্পীরা

বাঁশ দিয়েই চলে সংসার, সরকারি সহায়তার আর্তি; মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার বাঁশ শিল্পীরা
Sculpture Using Bamboo: নিপুণ হাতের দক্ষতায় সামান্য বাঁশও হয়ে উঠছে গেরস্থালির প্রতিদিনের উপকরণ ৷ কিন্তু তাতে বাধ সাধছে এবার... বিশেষ প্রতিবেদন সঞ্জয় রায়ের ৷
Published : September 22, 2026 at 9:05 PM IST
বালুরঘাট, 22 সেপ্টেম্বর: বাঁশের ছিলা ৷ তাতেই সংসার চলছে বেশ কিছু পরিবারের ৷ বংশ পরস্পরায় কুলা, চালুন, ডালা বানিয়ে চলেছে মাহালি পরিবারগুলি। নুন আনতে পান্তা ফুরায় । দুস্থ এই পরিবারগুলির একমাত্র ভরসা বাঁশ শিল্পের কাজ। নিপুণ হাতের দক্ষতায় সামান্য বাঁশও হয়ে যায় গৃহস্থালির প্রতিদিনের উপকরণ ৷ এভাবেই চলছিল দিন ৷ কিন্তু হঠাৎ করে বাঁশের দাম অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এসব পরিবারের সদস্যরা ৷ নিজেদের পারিবারিক শিল্প এবং জীবন যাপনের জন্য সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা ৷
বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের মাধবপাড়া ও নামাডাঙার মাহালিপাড়ায় বাঁশ শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রায় 50টি পরিবার। বাঁশ শিল্পের উপরই তাঁদের রুজি-রুটি ৷ বাঁশের ছিলায় বংশ পরম্পরায় বানিয়ে চলেছেন ডালা, কুলা, চালুন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। পরিবারের সবাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে ভেদাভেদ নেই আট আর আশির ৷
ছোট থেকেই এই শিল্পে হাত লাগান পরিবারের সদস্যরা। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও হাত লাগান এই কাজে ৷ এমনকী বাড়ির ছোট ছোট ছেলে, মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর সময়ে বাঁশের কাজ করে। প্রতিটি পরিবারেই 3 থেকে 4 জন বাঁশ শিল্পের কাজ করেন । বছরখানেক আগেও বাঁশের দাম কম থাকায় উপার্জন ভালোই হত। কিন্তু বর্তমানে এক একটি বাঁশের দাম আশি থেকে 150 টাকা হয়ে গিয়েছে ফলে সমস্যায় পড়েছেন বাঁশ শিল্পীরা।
- একটি বাঁশ থেকে প্রায় 10টি ছোট জিনিস (ডালা, কুলা ইত্যাদি) তৈরি হয়
- বড় জিনিস বানাতে গেলে আরও কম তৈরি হয়
- পাইকারিভাবে বিক্রি করতে গেলে একটি ডালা বা কুলা 30 টাকা দরে বিক্রয় হয়
- ফলে একটি বাঁশ 150 টাকায় কিনে মাত্র 300 টাকায় বিক্রি হয়
- অথচ এই দশটি ডালা তৈরি করতে সময় লাগে তিন দিন
- পরিশ্রম অনুযায়ী উপার্জন কমে যাওয়ায় সমস্যায় শিল্পীরা
প্রথমে কিনে আনা হয় ডালা, কুলো বানানোর মতো উপযুক্ত বাঁশ। এরপরে সেই বাঁশ কেটে বিভিন্ন আকৃতির ছিলা তৈরি করা হয় ৷ সেসব ছিলা দিয়ে খুব সূক্ষ্ম এই কাজগুলি করে পেঁচিয়ে বানানো হয় ডালা, কুলো, ঝাঁঝরা, খই চালা ইত্যাদি।
মাধব পাড়ার বাঁশশিল্পী শ্যামল হেমব্রম বলেন, "ছোটবেলা থেকেই আমরা বাঁশের কাজ করছি। বাঁশ দিয়ে ডালা, ঝুড়ি, খইচালা, কুলা ইত্যাদি তৈরি করি। এরপরে হাটে হাটে বিক্রি করি। খুব বেশি লাভ হয় না। বাঁশের দাম এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ 80-90 টাকা করে বাঁশ কিনতে হয়। তা দিয়ে জিনিস বানানোর পর উপার্জন হয় খুবই কম ৷ কোনওমতে সংসার চলে যায়। এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও সাহায্য পাইনি ৷ এই এলাকায় 10-12টি পরিবার এই কাজ করে।"
তিনি আরও বলেন, "সরকারি সাহায্য না-পেয়ে প্রচণ্ড সমস্যায় আমরা ৷ শুনেছি, এলাকায় বাঁশের কাজের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেখানে ডাক পাইনি। প্রশিক্ষণ নিতে গেলে ওই দিনগুলি আমাদের পেট চলবে কী করে ? তাই সরকারের কাছে আবেদন, যদি আমাদের কিছু সাহায্য করা হয় তবে সঠিকভাবে ব্যবসা করতে পারব।"
গৃহবধূ সন্ধ্যা মাহালির কথায়, "সংসারের কাজের ফাঁকেই আমরা এই বাঁশের কাজ করি। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার কাছে কাজ শিখেছি। সরকারি সাহায্য পেলে তবে সুবিধা হবে। কিন্তু সেই সাহায্য কবে পাব কিংবা আদৌ পাব কিনা জানি না ৷"
পরিবারের আরেক সদস্য অঙ্কিতা মাহালি বলছেন, "আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। পড়াশোনার মধ্যেই সময় বের করে বাঁশের কাজ করি। আমরা খুব গরীব ৷ তাই পরিবারকে সাহায্য করতে কাজ করতে হয়। মায়ের কাছেই কাজ শিখেছি ৷ যদি সরকার আমাদের সাহায্য করত তাহলে খুবই উপকৃত হতাম। পড়াশোনাটাও ভালোভাবে করতে পারতাম ৷"