বেসরকারি হাসপাতালে 10 শতাংশ আসনে বিনা খরচে চিকিৎসা, আশ্বাস মন্ত্রীর
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বললেন স্বাস্থ্য-পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার ।
Published : June 14, 2026 at 5:35 PM IST
বলাগড়, 13 জুন: স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন বলাগড়ের বিজেপি বিধায়ক সুমনা সরকার ৷ রাজ্যের 'বেহাল' স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থেকে শুরু করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে দুর্নীতি- ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কাছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কথা বললেন মন্ত্রী ৷
বলাগড়ের জিরাট আহমেদপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ৷ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ন সাধন থেকে হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ৷ এর সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্য চিকিৎসার আশ্বাসও দিয়েছেন নয়া মন্ত্রী ৷
ইটিভি ভারত: স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আপনাদের সরকার কী কী পরিকল্পনা করেছেন ?
সুমনা সরকার: আমি মাত্র দু'দিন হল দায়িত্ব পেয়েছি ৷ আমাদের সরকারের বয়স এক মাস তিন দিন ৷ ইতিমধ্যেই কলকাতার 17টি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ তাদের বলা হয়েছে, প্রতিটি হাসপাতালে 10 শতাংশ বেড যেন ফ্রি রাখা হয় ৷ দলমত নির্বিশেষে সকলেই চিকিৎসার সুযোগ পাবেন ৷ ধরা যাক একটি হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা 1 হাজার 400 টি ৷ তাহলে 140 টি বেডের সুবিধা যে কেউ পেতে পারে ৷ তার জন্য কোনও খরচ হবে না ৷ হাসপাতালের কর্ণধারদের বলা হয়েছে, কোনও মানুষকে যেন ফিরে যেতে না-হয় ৷ এই দশ শতাংশ বেডের পরিষেবা পুরোপুরি বিনামূল্যে দেওয়া হবে ৷ 17টি হাসপাতালের কর্ণধারদের ডেকে এ কথাই বলা হয়েছে ৷
কলকাতা-সহ সারা বাংলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল খুব খারাপ ৷ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছাগল-গরু চরে বেড়াচ্ছে ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা যদি মনে করি, এখনই সব করে ফেলব, সেটা সম্ভব নয় ৷ তবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলব আমরা ৷
এছাড়া দুর্নীতি নিয়ে আলাদা করে বলার নেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সেকেন্ড ম্যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়ে দুর্নীতি হবে না, এটা হতে পারে না ৷ এর প্রতিকার করার চেষ্টা করছি ৷ দুর্নীতির সঙ্গে আমরা কোনও আপস করব না ৷
ইটিভি ভারত: আপনি হুগলি জেলার বলাগড়ের বিধায়ক ৷ এখানেও স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমস্যা রয়েছে ৷ বলাগড় ব্লক-সহ জেলা ইমামবাড়া হাসপাতালে ক্যানসার, হৃদরোগের কোনও ভালো চিকিৎসক নেই ৷ শিশু ওয়ার্ড চিকিৎসকের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?
সুমনা সরকার: এগুলো আমরা করব ৷ একটু সময় দিন, কীভাবে কী করব সেটা প্রকাশ্যে আনব ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কোনও রোগীকে যেন রেফার করা না-হয় ৷ আমরা চেষ্টা করছি, যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করার ৷ তবে আমাদের সময় দিতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: স্বাস্থ্য সাথী ও আয়ুষমান ভারত নিয়ে মানুষ দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে, কি বলেবেন?
সুমনা সরকার: এতদিন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে গেলে কোনও পরিষেবা মিলত না ৷ আগামী 15 থেকে 17 জুন প্রতিটি ব্লকে আয়ুষ্মান প্রকল্প শুরু হবে ৷ বিগত সরকারের উচিত ছিল আয়ুষ্মান ভারত বাংলায় চালু করা ৷ আমরা সেটা করেছি ৷ মানুষকে পরিষেবা দিতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলেছি ৷