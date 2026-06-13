সপ্তগ্রামে অবলুপ্ত, বন্দর এবার বলাগড়ে; কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাবে হুগলি
কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া সিদ্ধান্ত ৷ হুগলির বলাগড়ে 'মিনি বন্দর' গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে মোদি সরকার।
Published : June 13, 2026 at 9:02 PM IST
বলাগড়, 13 জুন: কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত বন্দর আছে ৷ এবার মিনি বন্দর তৈরি হতে চলেছে হুগলির শ্রীপুর বলাগড় পঞ্চায়েতের গঙ্গার পাড়ে ৷ যার জেরে জলপথে পণ্য পরিবহণ নয়া দিশা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে । অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এই অঞ্চলের।
শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় তাঁর 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 125 ফুটের শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ও পার্কও তৈরি হবে ৷ স্থানীয় মানুষের দাবি, জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটের জায়গায় বসানো হোক মূর্তি। তাহলে হুগলিতে পর্যটন মানচিত্রেও জুড়বে নুতন পালক ৷
বলাগড়ের নতুন বিধায়ক তথা স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, "ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে মিটিং হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মিনি বন্দর নিয়ে। বিভিন্ন দফতরের সঙ্গেও কথা হয়েছে ৷ 900 একর জমি নিয়ে বন্দরটি তৈরি হবে ৷ বলাগড়ে মিনি বন্দর 550 কোটি টাকার প্রকল্প ৷ শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি এবং পার্কও তৈরি হবে ৷ সেই বাবদ খরচ হবে 350 কোটির টাকা। গোটা পরিকল্পনা জিরাটকে ঘিরেই ৷ বলাগড়ের মানুষ আশাবাদী যে বিনিয়োগ ও যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে ৷"
হুগলিতে বন্দরের ইতিহাস
প্রাচীনকালে হুগলির সপ্তগ্রাম বন্দরের সুখ্যাতি ছড়িয়ে ছিল চারপাশে ৷ দেশ-বিদেশ থেকে বহু ব্যবসায়ীরা পণ্য পরিবহণ করার জন্য আসতেন এখানে ৷ হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে ইউরোপের একাধিক দেশ উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ৷ গঙ্গাকেন্দ্রিক ব্যবসা ও স্থাপত্বও তৈরি হয়েছিল সেই সময় ৷ সে কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ, মায়নামার-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চাইছে ৷ এই সূত্রেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা-সহ পূর্ব ভারতের পণ্য পরিবহণ করতে সড়কপথের পাশাপাশি জলপথকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বলাগড়ে শ্রীপুরে বন্দর স্থাপনের চিন্তাভাবনা করেছে সরকার ৷
কোন জায়গায় হবে এই মিনি বন্দর ?
বাম আমলে শ্রীপুরে সিএসসি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার 1996 সালে বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে 1100 একর জমি অধিগ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী শ্রীপুরে গঙ্গারপাড়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি জমির উপর ব্রিজ ও রাস্তা তৈরি হয় প্রকল্পের জন্য ৷ কিন্তু 2000 সালের প্রবল বন্যায় ব্রিজের রাস্তা ভেসে যায় ৷ বাতিল হয় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প ৷ 26 বছর ধরে সেই অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলাগড়ের শ্রীপুর চর। সেই জমিতে কৃষকরা ফের চাষবাস ও বসতি স্থাপন করেন।
বর্তমানে সেই জায়গায় শ্যামাপ্রসাদের নামে বন্দর তৈরি পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। এই বন্দর হলে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্র তৈরি হবে। কলকাতায় বন্দরের পর বিকল্প জায়গা তৈরি হবে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতর এই জায়গা একাধিকবার পরিদর্শন করে গিয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷
কী উপকার হবে এই বন্দরের ফলে ?
গঙ্গার নাব্যতা কমলেও ছোট জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যবোঝাই জাহাজ আসবে এই বন্দরে। হুগলি-সহ পার্শবর্তী জেলাগুলি কৃষিপ্রধান ৷ সেদিক থেকে কৃষিজাত পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এই বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে । দেশ-বিদেশের পণ্য এই বন্দরে এলে পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। সড়কপথে যানজট ও যাতায়াতে খরচ কম হবে।
বলাগড়ের কী উন্নতি হবে?
- বলাগড়ে মিনি বন্দর হলে রাস্তাঘাটের পাশাপাশি ফ্লাইওভারও তৈরি হবে। প্রত্যন্ত এই গ্রামগুলিতে নানা ধরনের উন্নতি হবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুলবে। কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জন্য বড় বাজারের সন্ধান মিলবে। সেইসঙ্গে বলাগড়ের বড় সমস্যা গঙ্গাভাঙন। মিনি বন্দর তৈরি হলে আড়াই কিলোমিটার এলাকার পাশাপাশি বাকি 45 কিমি এলাকাও গঙ্গাভাঙন রোধের ব্যবস্থা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
- শ্রীপুরের মিনি বন্দরের জায়গা এখনও চাষ করেন কৃষ্ণপদ কীর্তনীয়া ৷ তিনি বলেন, "এই জমি যাঁদের ছিল, তাঁদের পরিবারের যুবকরা যাতে কাজ পান সেই ব্যবস্থা করুক সরকার। এলাকার বেকারত্ব সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব না-হলেও কিছু মানুষের কাজ হবে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ব্রিজের রাস্তা চালু হয়ে গিয়েছিল। 2000 সালের বন্যায় ভেসে যায়। নদীর নাব্যতা কমলেও ডেজার দিয়ে মাটি কেটে গঙ্গার পাড় বাঁধিয়ে বন্দর করলে নিশ্চয়ই বলাগড়ে উন্নতি হবে।"
- জিরাটে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি মন্দিরের গ্রন্থাগারিক ঝন্টু সরকার বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাবার নামে এখানে স্কুল ও গ্রন্থগার রয়েছে। যদি বন্দর হয় তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। তার সঙ্গে যদি শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি বসানো হয় তাহলে জিরাটে পর্যটনও ভালো হবে ৷"
- বলাগড়ের বাসিন্দা চিরঞ্জিত রায় বলেন, "এই বন্দর দিয়েই হুগলির অর্থনীতির পরিবর্তন হবে। বন্দর হলে মালদা, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি-সহ বিভিন্ন জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। গ্রিন সিটি তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করছে পোর্ট ট্রাস্ট। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পাড় বাঁধানো হবে। হুগলি ও নদিয়া-সহ দুই জেলা উপকৃত হবে। এর পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায়ের মূর্তি জিরাটের পৈত্রিক ভিটে অথবা অসম লিঙ্ক রোডের ধারে বসানো হোক।"