GI তকমা পেতে চলেছে বলাগড়ের নৌ-শিল্প, দিন বদলের আশায় শিল্পী থেকে ব্যবসায়ী

GI তকমা পেতে চলেছে বলাগড়ের নৌ-শিল্প, দিন বদলের আশায় শিল্পী থেকে ব্যবসায়ী
হুগলির সপ্তগ্রামকে ঘিরে বলাগড়ে গড়ে উঠেছিল নৌ-শিল্প, যা বিশেষ স্বীকৃতি পাচ্ছে এতদিনে ৷ কিন্তু শিল্পের সোনার দিন ফিরবে ? রইল ইটিভি ভারতের রিপোর্ট ৷
Published : February 13, 2026 at 2:22 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
বলাগড়, 13 ফ্রেব্রুয়ারি: মধ্যযুগের বাংলা ৷ শ্বাপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিতে ভরসা শুধু দিনের আলো ৷ তবে, স্থলপথের পাশাপাশি সেই সময় নদীপথেও ভেসে যেত ছোট ডিঙি থেকে ময়ূরপঙ্খী, বজরা, জাহাজের মতো জলযান ৷ চর্যাপদে পাটনী মেয়ের হাতে ‘পারানী’র কড়ি জমা দিয়ে পারাপারের বর্ণনা থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তরতর করে এগিয়েছে বাংলার নৌকা ৷ হুগলির জমজমাট সপ্তগ্রাম বন্দরের কাহিনি আর সেই বন্দরকে ঘিরে গড়ে ওঠা বলাগড়ের নৌকা তৈরি শিল্প আজ শুধু এক জীবন্ত কিংবদন্তিই নয়, ভারত সরকারের জিআই ট্যাগ পাওয়ার দোরগোড়ায় ৷
সেই বলাগড়কে একবিংশ শতকের আলোয় চেনা যাবে না ৷ নৌকা তৈরিতে নাম-ডাক তখন বিস্তর ৷ এলাকার মাঝি-মাল্লার তো বটেই, বাণিজ্য করতে আসা পর্তুগিজরাও বলাগড় থেকে কাঠের তৈরি ডিঙি নৌকা, বজরা, ময়ূরপঙ্ক্ষী, জাহাজ কিনে নিয়ে যায় ৷ জানা যায়, জলদস্যুরাও ভালো কাঠের নৌকার সন্ধানে এখানে আসত ৷ বলাগড়ের শ্রীপুর, রাজবংশীপাড়া, চাঁদরা, তেতুলিয়ায় কয়েকশো কারখানায় দিনরাত এক করে চলত নৌকা গড়ার কাজ ৷ এতদিনে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বিশেষ তকমা পেতে চলেছে ৷
বলাগড়ে নৌ-শিল্প কেন গড়ে উঠল ?
গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় তাঁর বই 'হুগলি জেলার নৌশিল্প'-তে লিখেছেন, "বলাগড়ের মানচিত্র বলছে এই অঞ্চলটি ভাগীরথী তীর ঘেঁষে ৷ একসময়ে বলাগড়ের দক্ষিণে ছিল সরস্বতী নদী ৷ পশ্চিমে বেহুলা ৷ বেহুলার মোহনা ছিল উত্তরে ৷ পূর্বে ভাগীরথী ৷ মাঝে কানা নদী ৷ জলাভূমি ছিল বলাগড় ৷" তখন সপ্তগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন মাপের নৌকার চাহিদা তুমুল ৷ তাই বলাগড় হয়ে ওঠে নৌ-শিল্পের আঁতুড়ঘর ৷
এই বলাগড়ের কথা তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন মোঘল সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সদস্য আবুল ফজল (1551-1602 সাল) ৷ সম্রাটের জীবন-শাসনের উপর লেখা 'আকবরনামা'র জন্য আজও তাঁকে মনে রেখেছে মানুষ ৷ মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় মঙ্গলকাব্য 'মনসামঙ্গল'-এ পাওয়া গিয়েছে বলাগড়ের নৌকার কথা ৷
'ও মাঝি নাও ছাইড়া দে, ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে, গা-রে মাঝি গা কোন গান ৷ ও মাঝি নাও ছাইড়া দে ।।'- বলাগড়ের নৌ-শিল্প জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন অর্থাৎ জিআই ট্যাগ দিয়ে স্বীকৃতি পেতে চলেছে ৷ কিন্তু এখন না আছে সেই সপ্তগ্রাম বন্দর, আর না বলাগড়ের নৌ-শিল্পের সেই সুদিন ৷ হাতে গোনা কয়েকটি কারখানা রয়েছে বলাগড়ের শ্রীপুরে ৷ দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনির পরে যে মজুরি পান শিল্পীরা, তাতে দিন চলে না, কিন্তু চালাতে হয় ৷
কাল বদলেছে ৷ শাসনও ৷ গঙ্গা-সরস্বতী-ভাগীরথী বয়ে চলেছে ৷ কিন্তু রাজনৈতিক পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নৌ-শিল্প ৷ এখন লড়াই তো শুধু টিকে থাকার ৷ ডিঙি নৌকা জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেলে আন্তর্জাতিক বাজারে একটা আলাদা পরিচিতি পাবে বলাগড় ও তার নৌ-শিল্প ৷ ব্যবসার পরিধি বাড়লেও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন নৌ-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ ৷ সেই সংখ্যা সামান্য ৷
নৌ-শিল্পীরা বলছেন, জিআই ট্যাগ কি তাঁদের জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে ? রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যদি নৌ-শিল্পের গরিমা ফেরাতে কোনও উদ্যোগ নেয়, তখনই কিছু কাজের কাজ হতে পারে ৷ যেমন নৌ-শিল্পে জড়িত মজুরদের ভাতা দেওয়া অথবা ব্যবসায়ীদের নৌকার বরাত দেওয়া ৷ নৌ-শিল্পকে চাঙ্গা করতে সমবায় সমিতিও গড়ে উঠেছে ৷
সম্প্রতি সমবায় সমিতিকে নিয়ে শিল্প নিগম বৈঠক করে ৷ বলাগড়ের নৌ-শিল্প নিয়ে ক্লাস্টার করা হলে হয়তো একটা দিশা পাবে এই শিল্প ৷ নৌ-শিল্পের যন্ত্রাংশ কেনার জন্য 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে সমবায় সমিতিকে ৷ জেলার ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দফতরের আধিকারিক সুমন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতায় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সদনে বৈঠক হয়েছে ৷ নৌকার ক্লাস্টারের কাগজপত্র জমা দেওয়া কথা বলা হয়েছে ৷ আর্থিক সাহায্য-সহ নানাভাবে শিল্পীদের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷"
এখন বলাগড়ের শ্রীপুরে 21টি নৌকা তৈরির কারখানা রয়েছে ৷ এছাড়া সমিতির বাইরে আরও 4টি কারখানা ৷ নৌশিল্প সমবায়ের সহ-সভাপতি সহদেব বর্মন আক্ষেপের সুরে বলেন, "এই শিল্প প্রাচীন ৷ জিআই ট্যাগ পেয়ে কী হবে, এখন ঠিক বুঝতে পারছি না ৷ সরকারের থেকে কখনও কোনও অনুদান পাইনি ৷ 2000 সালের পরেও বলাগড়ে 65টি কারখানা ছিল ৷ এখন কমতে কমতে সেটা 18-20 তে নেমেছে ৷ এর মধ্যে 7টা কারখানা তাও চলে ৷ কিন্তু বাকিদের অবস্থা খুবই খারাপ ৷ নৌকা তৈরি করে সংসার চলবে না ৷"
কাছেই ঠুকঠাক শব্দে চলছে নৌকা গড়ার কাজ ৷ মাত্র 12 বছর বয়সে নৌকা তৈরিতে হাতেখড়ি হয়েছিল শিল্পী কাশীনাথ রাজবংশীর ৷ এখন তাঁর বয়স 65 ৷ সেদিন যে আশা নিয়ে নৌকা গড়ায় নেমেছিলেন, আজ তা ক্ষীণ ৷ কিন্তু চালিয়ে নিতে হয়, জানালেন বর্ষীয়ান কারিগর ৷ শিল্পী কাশীনাথের কথায়, "বাবার কাছে কাজ শিখেছি ৷ সব জিনিসের দাম বাড়ছে ৷ কিন্তু আমাদের দাম বাড়েনি ৷ আমি যখন নৌকা তৈরির কাজে লেগেছিলাম, তখন আমার 12 বছর বয়স ৷ এখন 65 ৷ অবস্থা সেই একই ৷ সংসার চলে না ৷ কিন্তু চালাতে হয় ৷"
বলাগড়ের শ্রীপুর, রাজবংশীপাড়া, চাঁদরা, তেঁতুলিয়া থেকে থেকে কাঠের নৌকা যেত বিভিন্ন জায়গায় ৷ একসময় শাল কাঠ, সেগুন কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি হত ৷ এখন কম দামের বাবলা, আম কাঠের নৌকা তৈরি হয় ৷ শাল বা সেগুন কাঠের নৌকা তৈরির বরাত কেউ দেয় না বললেই চলে, জানালেন নৌশিল্প সমবায়ের সহ-সভাপতি সহদেব বর্মন ৷
নৌকার মাপ ও দাম
সবচেয়ে ছোট নৌকা 12 ফুট দীর্ঘ ৷ এরপর থেকে 28 ফুট দীর্ঘ নৌকা তৈরি হয়, যার দাম 15 হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে । সর্বোচ্চ 55 ফুটের নৌকাও হয়, দাম পড়বে প্রায় 9 লক্ষ টাকা ৷ প্রৌঢ় কাশীনাথের মতো প্রবীণ শিল্পীরা এখনও শিল্পকে আঁকড়ে রয়েছেন ৷ তরুণ প্রজন্ম আর এই শিল্পে আসছে না ৷
একদিকে মজুরি কম ৷ এছাড়া নৌকার বিক্রি আগের থেকে কমেছে ৷ অকুল দরিয়ায় পানি না-পেয়ে অনেকে ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ড, উত্তর 24 পরগনার সুন্দরবন, নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ কয়েকটি মাত্র জায়গায় নৌকা বিক্রি হয় ৷ তাও সারা বছর নয় ৷ এখন শুধু বর্ষার সময় বিক্রি হয় ৷ নৌকা শিল্পের উপর বহু বই রয়েছে ৷ অনেক গবেষক এই শিল্প নিয়ে কাজ করেছেন ৷ তার মধ্যে অন্যতম আঞ্চলিক গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷
জিআই ট্যাগ
2023 সালে জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করা হয় ৷ এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল 2022 সালে ৷ প্রায় এক বছর ধরে চলে শুনানি । আবেদনপত্র জমা দেন WBNSJU (বেঙ্গল ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ইউনিভার্সিটি) ডঃ পিনাকী ঘোষ ৷ বলাগড়ের নৌ-শিল্পকে জিআই স্বীকৃতি দেওয়ার নেপথ্যে তিনিই মূল উদ্যোক্তা ৷ এই গবেষণার জন্য তাঁকে সহায়তা করেছেন বিজয় কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ গবেষকরা জানিয়েছেন, নৌ-শিল্প জিআই-এর জন্য একাধিক ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছে ৷ আবেদনপত্র জমা, শুনানি ও জিআই-এর জার্নালে এই গবেষণাপত্র তুলে ধরা হয়েছে ৷ শুধু ঘোষণার অপেক্ষা ৷
কাঠের তক্তা জোড়া লাগিয়ে নৌকার আকৃতি দেয় শিল্পীরা ৷ সেই কাঠগুলিকে জোড়া হয় জলুই বা লোহার পেরেক ব্যবহার করে ৷ নৌশিল্প সমবায়ের সহ-সভাপতি সহদেব বর্মন বলেন, "জিআই তকমা পেলে সরকার যদি আমাদের একটা বাজার তৈরি করে দেয় এবং বাইরের ক্রেতারা আসেন, তাহলে আমরা উপকৃত হব ৷ নৌকার বাজার এখন এমন অবস্থায় যে তাতে নতুন করে শিল্পী তৈরি হচ্ছে না ৷ নতুন প্রজন্ম আসছে না এই শিল্পকে বাঁচাতে ৷ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোনও সাহায্য করে না ৷ উল্টে রাজ্য সরকার আমাদের কাছ থেকে নৌকা নেয় ৷ কিন্তু তাতেও বিনিময়ে উপযুক্ত টাকা বা ভাড়া পাওয়া যায় না ৷"
বিশ্বের প্রথম ডিঙি নৌকা বলাগড়ে তৈরি হয়েছিল, জানালেন গবেষক ৷ জোর কাঠ পদ্ধতিতে নৌকো পৃথিবীর অন্য কোথাও তৈরি হয়নি ৷ এই পদ্ধতিতে তৈরি নৌকা অনেক বেশি মজবুত হয় ৷
আঞ্চলিক গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আনুষ্ঠানিকভাবে জিআই ঘোষণা এখনো হয়নি ৷ তবে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে জিআই ঘোষণা হতে পারে ৷ এই প্রাচীন শিল্প সপ্তগ্রাম বন্দরকে ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল ৷ পরে পর্তুগিজরা আসে ৷ পর্তুগিজ ডাকাতরা নৌকার পৃষ্ঠপোষক ছিল ৷ তখন নৌকার রমরমা ৷ জিআই পাওয়ার লড়াই শুরু হয়েছিল 2022 সাল থেকে ৷ হয়তো এই স্বীকৃতি পাবে ৷ এতে বলাগড় একটা স্বীকৃতি পাবে ৷ কিন্তু নৌ-শিল্পের যে অবনমন হয়েছে, এখন মাত্র 19-20টি কারখানা রয়েছে ৷ এই কারখানাগুলির দৈনদশা জিআই স্বীকৃতিতে কাটবে না ৷ বরং এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই শিল্পের পাশে না-দাঁড়ায়, তাহলে বাংলার একটি প্রাচীনতম লোকশিল্প বলাগড় থেকে হারিয়ে যাবে ৷"
সপ্তগ্রাম আছে, নৌকার চাহিদা কমেছে ৷ একবিংশ শতকের কৃত্রিম মেধার আলোয় হুগলির সপ্তগ্রাম বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জাঁক আর বলাগড়ের নৌকা শুধু ঐতিহ্যের ঢাক ৷ রাজ্য তথা দেশের মসনদে বারবার বদল ঘটেছে ৷ হুগলির ছোট্ট এই জনপদের সোনালি দিন কালের গর্ভে বিলীন হওয়ার পথে ৷ স্বীকৃতি কি উদাসীন সময়ের ঘুম ভাঙাবে ?