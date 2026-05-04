বলাগড় বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকারের জয়, হুগলির একাধিক বিধানসভায় ফুটল পদ্ম

হুগলিতেও গেরুয়া ঝড়। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি এই জেলায় ঝরল ঘাসফুল। পদ্ম ফুটল একাধিক বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা।

বলাগড় বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 7:19 PM IST

চুঁচুড়া, 4 মে: রাজ্যে একচেটিয়া পদ্মের জয় দেখা গেল সোমবার ৷ আর গণনা কেন্দ্র থেকে বেরোতেই রজনীগন্ধা ও পদ্মের মালা পরিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকারকে শুভেচ্ছা জানানো হল। 41,914 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷

রাজ্যের পাশাপাশি হুগলিতেও গেরুয়া ঝড়। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি এই জেলায় ঝরল ঘাসফুল। পদ্ম ফুটল একাধিক বিধানসভায়। চুঁচুড়া এইচআইটি কলেজে চার বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা হয়। তাঁর মধ্যে তিনটে বিধানসভাতেই জয়ের পথে বিজেপি। চুঁচুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ ও বলাগরের প্রার্থী সুমনা সরকার গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁদের ঘিরে কর্মীদের উচ্ছ্বাস। পদ্মের মালা পরিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানো হল। অপরদিকে জয়ের দিকে অনেকটাই শুনিশ্চিত করেছে ধনিয়াখালি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অসীমা পাত্র।

সুমনা সরকার বলেন, "বলাগড়ের মাটি বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদের মাটি। এই জয় বলাগড়ের মানুষের জয়। আমার জয় হবে জানতাম। কিন্তু 40 হাজারের উপর ভোট মার্জিনে জয় হবে আমি ভাবতে পারেনি। আমি চাই, কোনও অশান্তি যেন না হয় ৷ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। বলাগড়ে গঙ্গার ভাঙন, জল রাস্তা একাধিক সমস্যা আছে। বলাগড়ে মিনি বন্দর হবে বহু মানুষের কর্ম সংস্থান হবে। সেটা নিয়ে কাজ করব আগামিদিনে।"

অন্যদিকে, বিধানসভা ভোটের ফলাফলকে ঘিরে সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়াতে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ । ফল ঘোষণার দিন শহরজুড়ে কোনও ধরনের বিজয় মিছিল, র‍্যালি, জনসমাগম বা উদযাপনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । পুলিশ এই নির্দেশ জারি করে জানিয়েছে, সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ৷ পুলিশের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, 4 মে কোনও দল বা সংগঠন রাস্তায় নেমে বিজয় উৎসব পালন করতে পারবে না । এমনকী ছোট আকারের জমায়েত বা আনন্দ উদযাপনও এদিন নিষিদ্ধ । তবে 5 মে অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে বিজয় মিছিল করার ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তবেই মিছিল করা যাবে ।

