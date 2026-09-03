ক্যামাক স্ট্রিটে বিলবোর্ড কাণ্ডে এবার বৈশ্বানরকে জিজ্ঞাসাবাদ, আজ শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরার সম্ভাবনা

ক্যামাক স্ট্রিটে বিলবোর্ড কাণ্ডে এবার বৈশ্বানরকে জিজ্ঞাসাবাদ, আজ শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজিরার সম্ভাবনা
ক্যামাক স্ট্রিটে বিলবোর্ড কাণ্ডে এর আগে অভিষেক, ডেরেক ও সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ এবার বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত পুলিশের প্রশ্নমালা ৷
Published : September 3, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে বিলবোর্ড খোলা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ৷ সেই ঘটনার তদন্তে এবার তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়কে তলব করল কলকাতা পুলিশ । লালবাজার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার শেক্সপিয়ার সরণি থানায় তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা ।
এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "আগে যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য মিলিয়ে দেখা হতে পারে । ঘটনার সময় কে, কোথায় ছিলেন, কার, কী ভূমিকা ছিল এবং কার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়েছিল-সেই বিষয়গুলিই মূলত খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"
এই ঘটনায় ইতিমধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং অভিষেকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের পর এবার তদন্তকারীদের নজরে বৈশ্বানর । সূত্রের খবর, আগের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা বক্তব্যের সঙ্গে বৈশ্বানরের বক্তব্য মিলিয়ে দেখতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে এদিন । পুলিশের প্রশ্নমালা প্রস্তুত বলে জানা গিয়েছে ৷
কী ভূমিকা ছিল বৈশ্বানরের?
পুলিশের মূল প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম হতে পারে, ঘটনার দিন ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে ঠিক কী ঘটেছিল এবং সেই সময় বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা কী ছিল ? বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে যখন পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বচসা এবং ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন তিনি ঘটনাস্থলে কোন ভূমিকায় ছিলেন, কী পদক্ষেপ করেছিলেন-তা জানতে চাইতে পারেন তদন্তকারীরা । এছাড়াও ঘটনার সময় তিনি পুলিশকে কোনওভাবে সাহায্য করেছিলেন কি না, কিংবা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল কি না, সেই বিষয়েও প্রশ্ন করা হতে পারে ।
মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি নিয়ে প্রশ্ন
ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ঘটনায় মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং তাঁদের শ্লীলতাহানির অভিযোগও সামনে এসেছে । সেই অভিযোগের সূত্র ধরে তদন্তকারীরা জানতে চাইতে পারেন, ঘটনার সময় কারা অফিসের ভিতরে বা আশপাশে সক্রিয় ছিলেন এবং কারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করেছিলেন । ঘটনার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকা, কে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়-এসব বিষয়ও জিজ্ঞাসাবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ফোনে কার সঙ্গে যোগাযোগ?
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ঘটনার সময়কার যোগাযোগের বিষয়টিও । পুলিশের সঙ্গে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ধস্তাধস্তি চলাকালীন বৈশ্বানর কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন কি না, কথা বলে থাকলে কার সঙ্গে এবং কী বিষয়ে কথা হয়েছিল-তা নিয়েও তাঁকে প্রশ্ন করা হতে পারে । প্রয়োজনে ওই সময়ের ফোনে যোগাযোগ এবং অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে পারেন তদন্তকারীরা । আগের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ৷ লালবাজার সূত্রের দাবি, এই তদন্তে ইতিমধ্যেই অভিষেক, ডেরেক এবং সুমিতের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে । এবার বৈশ্বানরের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ঘটনার ধারাবাহিকতা স্পষ্ট করার চেষ্টা করবে পুলিশ ।
সব মিলিয়ে ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডের তদন্তে একের পর এক তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কলকাতা পুলিশ । বৈশ্বানরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, তাঁর বক্তব্য থেকে নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর।