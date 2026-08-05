গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-সহ 24 জনের জামিন

গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-সহ 24 জনের জামিন
গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার চার্জশিটে থাকা 24 জনকে জামিন দিল CBI-এর বিশেষ আদালত। তাতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, SP সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ৷
Published : August 5, 2026 at 4:28 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটভুক্ত সকল অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুল করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। বুধবার এই মামলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসপি সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়-সহ মোট 24 জন অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই 24 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।
এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে চার্জশিটের ভিত্তিতে মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। তদন্তের স্বার্থে এবং মামলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে জামিন না-দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। তবে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত চার্জশিটভুক্ত প্রত্যেক অভিযুক্তকেই জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
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