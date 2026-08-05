ETV Bharat / state

গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-সহ 24 জনের জামিন

গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার চার্জশিটে থাকা 24 জনকে জামিন দিল CBI-এর বিশেষ আদালত। তাতে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, SP সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ৷

GROUP D RECRUITMENT SCAM
পার্থ চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 অগস্ট: গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটভুক্ত সকল অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুল করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। বুধবার এই মামলায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসপি সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়-সহ মোট 24 জন অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই 24 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।

এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে চার্জশিটের ভিত্তিতে মামলার শুনানি হয়। শুনানির সময় অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। তদন্তের স্বার্থে এবং মামলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে জামিন না-দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। তবে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত চার্জশিটভুক্ত প্রত্যেক অভিযুক্তকেই জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

অবশেষে জেলমুক্তির পথে ! 3 বছর সাড়ে 3 মাস পর বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পার্থ

TAGGED:

GROUP D RECRUITMENT SCAM CASE
PARTHA CHATTERJEE
গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলা
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
GROUP D RECRUITMENT SCAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.