মা নিত্য পূজিতা, বিসর্জন দেখা বারণ ! 517 বছরের প্রাচীন নিয়ম বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে

মা নিত্য পূজিতা, বিসর্জন দেখা বারণ ! 517 বছরের প্রাচীন নিয়ম বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে
Jalpaiguri Baikuntha Rajbari Durga Puja: জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের রাজ পরিবারের দুর্গাপুজোয় মা'কে বিদায় জানানোর রীতি একেবারে অন্য রকম ৷ রইল অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 21, 2026 at 5:53 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 অক্টোবর: দশমীর বিসর্জন দেখেন না জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের সদস্যরা ৷ পটকা ফাটিয়ে মাকে নিরঞ্জন ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় ৷ দশমীর দিনে সারা জলপাইগুড়ির মানুষ জড়ো হন রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে ৷
পুজো মণ্ডপ থেকে মায়ের রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়ির পুকুরের সামনে ৷ মণ্ডপ থেকে একশো মিটার দূরে রাজবাড়ির পুকুরে মায়ের রথ নিয়ে যেতে সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা ৷ এর আগে বন্দুক ফাটিয়ে মা'কে বিদায় জানানো হত ৷ এখন বন্দুকের বদলে পটকা ফাটিয়ে বিদায় জানানো হয় ৷
জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি পরিবারের সদস্য প্রণত বসু বলেন, "রাজ পরিবারের সদস্যরা বিসর্জন দেখতে পারেন না ৷ কারণ আমাদের মা নিত্য পূজিতা ৷ তাই আমরা বিসর্জন দেখতে পারি না ৷ বিদায় বেলায় আমরা মায়ের দিকে ফিরে তাকাই না ৷ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বন্দুক ফাটানো হত ৷ সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷"
দশমীর দিন মা দুর্গাকে পান্তা ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, শাপলার তরকারি, ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুর শাক, পুঁটি মাছের ঝোল-সহ মোট পাঁচ রকম মাছের আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ বিসর্জনের দিনে রাজ পরিবারের সদস্যরাই বন্দুক ফাটিয়ে বিদায় জানান ৷ রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে জলপাইগুড়ির লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় ৷
বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির প্রাচীন রীতি মেনে দশমী তিথিতে এই ভোগ খেয়ে উমা কৈলাশের পথ ধরেন বলে কথিত আছে ৷ রাজপরিবারের সদস্যা লিন্ডা বসু মা'কে প্রথমে সিঁদুর দান করেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মহিলারা এসে সিঁদুর খেলায় মাতেন ৷ ধুমধাম করে প্রতিবছরের মতো এদিনও জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে ৷
1510 সাল শুরু হওয়া জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোর এবার ছিল 517 তম বর্ষ ৷ বিজয়া দশমীর দিনে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ঘাটে বিসর্জন হয়ে থাকলেও জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে মা দুর্গাকে বিদায় জানাতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেন । কচিকাঁচা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছুটে আসেন মায়ের টানে ৷ রাজপরিবারের সঙ্গে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠতে দেখা যায় অনেককেই ৷ ঢাকের তালে মাকে বিদায় জানানোর সময় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ৷ তারাই মায়ের রথ রাজবাড়ির পুকুর পর্যন্ত আনন্দের সঙ্গে টেনে নিয়ে যান ৷
জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, "প্রাচীন রীতি মেনেই আমরা আজও রাজবাড়ির দুর্গাপুজো করে আসছি ৷ দশমী তিথিতে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ রাজবাড়ির সদস্যরা মা'কে প্রথমে সিঁদুরদান করে থাকেন ৷ দশমীতে মা'কে পান্তা ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, সাপলার তরকারি, ইলিশ মুড়ো দিয়ে কচুর শাখ, পুঁটি মাছ-সহ মোট পাঁচ রকম মাছের ভোগ দেওয়ার রীতি আছে ৷ 517তম বর্ষের পুজো ৷ সকাল বেলায় ফল-মূল, দই, মিষ্টি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ তারপর আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "শোভাযাত্রা করে ঘট নিরঞ্জন করা হবে। আগে বন্দুক ফাটিয়ে শোভাযাত্রা করে মা কে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত এখন পটকা ফাটিয়ে তারপর মা'কে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷"