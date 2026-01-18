বেলডাঙায় চলছে পুলিশি টহল, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে ইউসুফ পাঠান

বেলডাঙায় চলছে পুলিশি টহল, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে ইউসুফ পাঠান
বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ইতিমধ্যে 30 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ।
বেলডাঙা, 18 জানুয়ারি: বেলডাঙায় উত্তেজনার আঁচ এখনও কমেনি । রাস্তায় পুলিশি টহল চলছে । সঙ্গে চলছে ধরপাকড় । আর এরই মধ্যে ঘটনার দু'দিন পর রবিবার মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের বাড়িতে গেলেন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান ।
এত দেরিতে কেন ? ইউসুফ বেলডাঙায় পৌঁছতেই এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষ । যদিও ইউসুফ বলেন, "আমি এখানেই ছিলাম । আমাদের বিধায়করা ঘটনাস্থলের উপর নজর রাখছিল । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতের পরিবারের পাশে আছেন ।"
পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা রুজি রুটির জন্য যাচ্ছেন । সেখানে তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা মোটেই উচিত নয় । আমি এই নিয়ে কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নিয়ে কথা বলেছেন । মৃত আলাউদ্দিনের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । মৃতের বাচ্চার পড়াশোনার দায়িত্বও নিয়েছি আমরা ।"
এদিকে অশান্ত বেলডাঙা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে । গত দু'দিন ধরে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা । পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয় । ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান জনতা । অবাধে চলে ভাঙচুর । পরপর দু'দিন দুই সাংবাদিক ও দুই চিত্র সাংবাদিককে মারধর হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে ।
শনিবার বেলডাঙার নিয়ন্ত্রণে নামে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী । ইতিমধ্যে ঘটনায় জড়িত 30 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ । তিনি বলেন, "বিভিন্ন জায়গার ফুটেজ সংগ্রহ করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে ।" বেলডাঙায় চলছে পুলিশি টহলদারি । পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি জেলা পুলিশের ।
গত দু'দিনে বেলডাঙায় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী ও জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি । বিশেষ করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হাসানুরজামান শেখও কোথাও নজরে পড়েননি । এই নিয়ে স্থানীয় মানুষের যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল । তাঁদের অভিযোগ, অশান্ত বেলডাঙাকে শান্ত করতে তৃণমূলের কেউ এগিয়ে আসেনি ।
দু'দিনের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তারও অভিযোগ উঠেছে । স্থানীয়দের দাবি, শনিবার দুপুর থেকে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে । আর রবিবার বেলডাঙা পৌঁছলেন ইউসুফ পাঠান । মৃতের শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন । পাশে থাকার আশ্বাস দেন । তবে দেরিতে ইউসুফের বেলডাঙায় আসা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
