পুরনো সংবাদপত্রে তৈরি মণ্ডপ ! 'কোলাজ'-এ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বদলে যাওয়া সময়ের গল্প

পুরনো সংবাদপত্রে তৈরি মণ্ডপ ! 'কোলাজ'-এ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বদলে যাওয়া সময়ের গল্প
Baguiati United Club Durga Puja: সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই মণ্ডপে । একসময়কার সংবাদপত্রের সংস্কৃতিকে স্মৃতিমেদুরভাবে তুলে ধরা হয়েছে নিখুঁত শিল্পকর্মে ।
Published : September 27, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো মানেই থিমের অভিনবত্ব । প্রতি বছরই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের পুজো মণ্ডপে উঠে আসে নানা ভাবনা, শিল্প ও সামাজিক বার্তা । এবার 73তম বর্ষে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজোয় সেই ভাবনারই এক অভিনব প্রকাশ-'কোলাজ' । শিল্পী সোমনাথ তামলির ভাবনায় হাজার হাজার কেজি পুনর্ব্যবহৃত সংবাদপত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে গোটা মণ্ডপ । কাগজের পাতায় লেখা শব্দ, ছবি এবং নানা টেক্সচার মিলেমিশে তৈরি করেছে এক সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম ।
'কোলাজ'-এর ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দেবী দুর্গার পৌরাণিক কাহিনিকেও । পুরাণের প্রচলিত আখ্যান অনুযায়ী, অসুরবিনাশের জন্য দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয় দেবী দুর্গার । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, যম, কুবের, সূর্য-সহ বিভিন্ন দেবতার শক্তি ও অস্ত্র মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে দেবীর পূর্ণাঙ্গ রূপ । আলাদা আলাদা শক্তির এই সম্মেলনই হয়ে উঠেছে 'কোলাজ'-এর অন্যতম মূল ভাবনা ।
মণ্ডপের শিল্পভাবনায় শুধু পুরাণ নয়, উঠে এসেছে বাংলার এবং ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যজিৎ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বদের অবদানকে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে আর এক 'কোলাজ' । তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন খণ্ড হিসেবে ।
এই মণ্ডপে সংবাদপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । একসময়কার সংবাদপত্রের সংস্কৃতিকে স্মৃতিমেদুরভাবে তুলে ধরা হয়েছে শিল্পকর্মে । বিপুল পরিমাণ সংবাদপত্র সাইকেলে করে বিলি করা, গুচ্ছ গুচ্ছ খবরের কাগজ পরিবহণের মতো দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই সময়ের ছবি । পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমের দৌলতে খবর পড়া ও ভাগ করে নেওয়ার ধরন কীভাবে বদলে গিয়েছে, সেই পরিবর্তনের কথাও উঠে এসেছে মণ্ডপের ভাবনায় ।
পুজোর 73তম বর্ষে এমন ভাবনার নেপথ্যের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস দেবনাথ বলেন, "এবার 'কোলাজ'-এর মাধ্যমে আমরা সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং আমাদের সম্মিলিত স্মৃতির বিভিন্ন খণ্ডকে এক জায়গায় আনতে চেয়েছি । যেমন আলাদা আলাদা অংশ একত্রিত হয়ে একটি অর্থপূর্ণ কোলাজ তৈরি করে, তেমনই মা দুর্গার পৌরাণিক কাহিনিতেও বিভিন্ন দেবতার শক্তি ও অবদান একত্রিত হয়ে দেবীর পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি করে । সেই ভাবনাকেই সংবাদপত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বাংলার ও ভারতের ইতিহাসের নানা গল্পের মাধ্যমে মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "হাজার হাজার কেজি পুনর্ব্যবহৃত সংবাদপত্রের ব্যবহার আসলে হারিয়ে যেতে বসা খবরের কাগজ পড়া ও ভাগ করে নেওয়ার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা । একটা সময় সংবাদপত্র ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 73তম বর্ষে 'কোলাজ'-এর মাধ্যমে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাই বলতে চেয়েছি । প্রত্যেক মানুষের ছোট ছোট অবদান একত্রিত হলে তা আরও বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী কিছু তৈরি করতে পারে ।"
শিল্প, পুরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বদলে যাওয়া সময়-সবকিছুকে এক সুতোয় বেঁধে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের এবারের 'কোলাজ' তাই শুধুমাত্র একটি পুজো মণ্ডপ নয়, বরং নানা বিচ্ছিন্ন উপাদানের সম্মিলিত এক শিল্প-আখ্যান ।