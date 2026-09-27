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পুরনো সংবাদপত্রে তৈরি মণ্ডপ ! 'কোলাজ'-এ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বদলে যাওয়া সময়ের গল্প

Baguiati United Club Durga Puja: সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই মণ্ডপে । একসময়কার সংবাদপত্রের সংস্কৃতিকে স্মৃতিমেদুরভাবে তুলে ধরা হয়েছে নিখুঁত শিল্পকর্মে ।

kolkata durga puja pandal
বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 6:10 PM IST

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কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো মানেই থিমের অভিনবত্ব । প্রতি বছরই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের পুজো মণ্ডপে উঠে আসে নানা ভাবনা, শিল্প ও সামাজিক বার্তা । এবার 73তম বর্ষে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজোয় সেই ভাবনারই এক অভিনব প্রকাশ-'কোলাজ' । শিল্পী সোমনাথ তামলির ভাবনায় হাজার হাজার কেজি পুনর্ব্যবহৃত সংবাদপত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে গোটা মণ্ডপ । কাগজের পাতায় লেখা শব্দ, ছবি এবং নানা টেক্সচার মিলেমিশে তৈরি করেছে এক সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম ।

'কোলাজ'-এর ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দেবী দুর্গার পৌরাণিক কাহিনিকেও । পুরাণের প্রচলিত আখ্যান অনুযায়ী, অসুরবিনাশের জন্য দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয় দেবী দুর্গার । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, যম, কুবের, সূর্য-সহ বিভিন্ন দেবতার শক্তি ও অস্ত্র মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে দেবীর পূর্ণাঙ্গ রূপ । আলাদা আলাদা শক্তির এই সম্মেলনই হয়ে উঠেছে 'কোলাজ'-এর অন্যতম মূল ভাবনা ।

kolkata durga puja pandal
পুজোর থিম 'কোলাজ' (ইটিভি ভারত)

মণ্ডপের শিল্পভাবনায় শুধু পুরাণ নয়, উঠে এসেছে বাংলার এবং ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যজিৎ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বদের অবদানকে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে আর এক 'কোলাজ' । তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের বিভিন্ন খণ্ড হিসেবে ।

kolkata durga puja pandal
মণ্ডপের শিল্পভাবনায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (ইটিভি ভারত)

এই মণ্ডপে সংবাদপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে । একসময়কার সংবাদপত্রের সংস্কৃতিকে স্মৃতিমেদুরভাবে তুলে ধরা হয়েছে শিল্পকর্মে । বিপুল পরিমাণ সংবাদপত্র সাইকেলে করে বিলি করা, গুচ্ছ গুচ্ছ খবরের কাগজ পরিবহণের মতো দৃশ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই সময়ের ছবি । পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমের দৌলতে খবর পড়া ও ভাগ করে নেওয়ার ধরন কীভাবে বদলে গিয়েছে, সেই পরিবর্তনের কথাও উঠে এসেছে মণ্ডপের ভাবনায় ।

kolkata durga puja pandal
রয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে সত্যজিৎ রায়ের ছবি (ইটিভি ভারত)

পুজোর 73তম বর্ষে এমন ভাবনার নেপথ্যের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস দেবনাথ বলেন, "এবার 'কোলাজ'-এর মাধ্যমে আমরা সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং আমাদের সম্মিলিত স্মৃতির বিভিন্ন খণ্ডকে এক জায়গায় আনতে চেয়েছি । যেমন আলাদা আলাদা অংশ একত্রিত হয়ে একটি অর্থপূর্ণ কোলাজ তৈরি করে, তেমনই মা দুর্গার পৌরাণিক কাহিনিতেও বিভিন্ন দেবতার শক্তি ও অবদান একত্রিত হয়ে দেবীর পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি করে । সেই ভাবনাকেই সংবাদপত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বাংলার ও ভারতের ইতিহাসের নানা গল্পের মাধ্যমে মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে ।"

kolkata durga puja pandal
পৌরাণিক কাহিনি মণ্ডপে জায়গা করে নিয়েছে (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "হাজার হাজার কেজি পুনর্ব্যবহৃত সংবাদপত্রের ব্যবহার আসলে হারিয়ে যেতে বসা খবরের কাগজ পড়া ও ভাগ করে নেওয়ার সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা । একটা সময় সংবাদপত্র ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 73তম বর্ষে 'কোলাজ'-এর মাধ্যমে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাই বলতে চেয়েছি । প্রত্যেক মানুষের ছোট ছোট অবদান একত্রিত হলে তা আরও বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী কিছু তৈরি করতে পারে ।"

kolkata durga puja pandal
73তম বর্ষে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজো (ইটিভি ভারত)

শিল্প, পুরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বদলে যাওয়া সময়-সবকিছুকে এক সুতোয় বেঁধে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের এবারের 'কোলাজ' তাই শুধুমাত্র একটি পুজো মণ্ডপ নয়, বরং নানা বিচ্ছিন্ন উপাদানের সম্মিলিত এক শিল্প-আখ্যান ।

kolkata durga puja pandal
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইটিভি ভারত)

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