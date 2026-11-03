রোদ নেই ! বাগনানের বাজি শিল্পে কালো মেঘ, কালীপুজোর মুখে চরম সংকটে কারিগররা
Firecrackers Industry in Bagnan: কারিগররা জানান, বাজির কাঁচামালের বাজার এখন বেশ চড়া । ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে বাড়তে পারে বাজারে বাজির দামও ।
Published : November 3, 2026 at 6:43 PM IST
বাগনান(হাওড়া), 3 নভেম্বর: আর হাতেগোনা মাত্র কয়েকদিন ৷ তারপরেই দীপাবলি ৷ আলো ও বাজির উৎসবে মেতে উঠবে রাজ্য ৷ যদিও এবারের কালীপুজোর আগে দোসর হয়েছে বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশ ৷ একের পর এক তৈরি হওয়া নিম্নচাপ উৎসবের মুখে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে স্থানীয় বাজি প্রস্তুতকারক ও সাধারণ কারিগরদের । প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার মাশুল দিতে হচ্ছে হাওড়ার বাগনানের ঐতিহ্যবাহী বাজি শিল্পকে ।
ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর তাণ্ডব কাটার পর আবহাওয়া দফতর থেকে ফের নতুন দুর্যোগের ইঙ্গিত আসতেই চরম উদ্বেগে পড়েছেন বাগনানের আগুনশী অঞ্চলের বাজি ব্যবসায়ীরা । পর্যাপ্ত রোদের অভাবে তৈরি হওয়া বাজি ঠিকঠাক শুকানো যাচ্ছে না । ফলে আলোর উৎসবের আগে বাজারে সময়মতো বাজি সরবরাহ করা যাবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ।
বাজি তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চড়া রোদ । মশলা মাখানো থেকে শুরু করে ফিনিশিং-প্রতিটি ধাপেই কড়া রোদে বাজি শুকিয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক । কিন্তু এ বছর মরশুমের শুরু থেকেই বাদ সেধেছে আবহাওয়া । রোদ না থাকায় উৎপাদন থমকে গিয়েছে । আগুনশী এলাকার অন্যতম প্রাচীন বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধার গুরুদাস সাউ নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেন ৷
তিনি বলেন, "বাজি তৈরির পর তা নিখুঁতভাবে শুকনোর জন্য চড়া রোদের খুব প্রয়োজন হয় । কিন্তু একের পর এক নিম্নচাপ আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছে । পর্যাপ্ত রোদ না-থাকায় তৈরি বাজি ঘরের ভেতরেই পড়ে রয়েছে, শুকোনো যাচ্ছে না । কালীপুজোর আগে বিভিন্ন দোকানে বরাত দেওয়া বাজি পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সময়মতো বাজি সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ।"
এর পাশাপাশি তিনি আরও জানান, বাজির কাঁচামালের বাজার এখন বেশ চড়া । ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে বাজারে বাজির দামও এবার কিছুটা বাড়তে পারে । গুরুদাস সাউয়ের দাবি, তাঁদের এই বাজি তৈরির ব্যবসা আজ নতুন নয়, প্রায় 40 বছরেরও বেশি পুরনো । তাঁরা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়মকানুন মেনে এবং সমস্ত বৈধ শংসাপত্র ও লাইসেন্স পকেটে নিয়েই এই ব্যবসা পরিচালনা করেন । তবে এই সংকটের দিনেও তিনি একাংশের অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ।
তিনি বলেন, "আমরা সমস্ত নিয়ম মেনে চললেও এখনও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কোনও সরকারি শংসাপত্র বা লাইসেন্স ছাড়াই গোপনে নিষিদ্ধ বাজি তৈরি করে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে । এর ফলে কোথাও কোনও অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা ঘটলে, আমাদের মতো যারা নিয়ম মেনে সৎভাবে ব্যবসা করছেন, তাঁদেরও পুলিশের হেনস্তা ও আইনি সমস্যায় পড়তে হয় ।" এই বিষয়ে তিনি প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও কড়া পদক্ষেপের জন্য আর্জি জানিয়েছেন ।
অন্যদিকে, উৎসবের এই দিনগুলোর দিকেই সারা বছর চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকেন এলাকার কয়েক হাজার সাধারণ কারিগর । বছরের মাত্র তিন থেকে চার মাস এই বাজি শিল্পে কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে, যা দিয়ে তাঁদের সারা বছরের অন্নসংস্থান হয় । কিন্তু আবহাওয়ার এই চরম দুরবস্থায় কাজ হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন তাঁরাও ।
বাজি কারিগর শ্রীকান্ত গায়েন বলেন, "বছরে মাত্র এই তিনটে মাসই আমাদের রুটি-রুজির প্রধান সময় । কিন্তু বারবার নিম্নচাপ আর বৃষ্টির জন্য আমাদের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার জোগাড় । বাজি বানানোর কাজে সূর্যের আলোর কোনও বিকল্প নেই । রোদের দেখা না মেলায় বাজি শুকোতে দেরি হচ্ছে, যার ফলে নির্দিষ্ট ডেডলাইনের মধ্যে মহাজনদের তা সাপ্লাই দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে ।"
এদিকে ক্রেতা মুকুল ঘোষের কথায়, "এখানে বাজির গুণগতমান খুব ভালো ৷ প্রতিবছর বাজি কিনতে আসি ৷ এবার কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হয়েছে তাই বাজির দাম বেড়েছে ৷ তাতে অসুবিধা নেই ৷ বাজি তো কিনতেই হবে ৷"
সব মিলিয়ে কালীপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেলেও বাগনানের আগুনশী অঞ্চলের বাজি কারখানাগুলোতে এখন আলোর বদলে অন্ধকারের ছায়া । আবহাওয়ার দ্রুত উন্নতি না-হলে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন বাজি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিক উভয় পক্ষই ।