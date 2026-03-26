নির্বাচনী আবহে আবাসনে চলল গুলি, বাঘাযতীনে মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর
ভোটের আগে বাঘাযতীনে রক্তাক্ত রাত ৷ আবাসনের ছাদে গুলিতে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু, জখম আরও এক ৷ ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে পাটুলি থানার পুলিশ ৷
Published : March 26, 2026 at 10:09 AM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহরের বাঘাযতীন এলাকায় শুটআউট । পূর্ব ফুলবাগান এলাকার একটি আবাসনের ছাদে গুলি চলায় মৃত্যু হল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী রাহুল দে'র । গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর পরিচিত জিৎ মুখোপাধ্যায় ।
বুধবার রাত প্রায় সাড়ে বারোটা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঘাযতীনের একটি চারতলা আবাসনের ছাদে আচমকাই একাধিক গুলির শব্দ শুনতে পান বাসিন্দারা । অন্তত 3 রাউন্ড গুলি চলার দাবি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা । সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পাটুলি থানায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছাদে রক্তাক্ত অবস্থায় দুই যুবককে পড়ে থাকতে দেখে । তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা রাহুল দে'কে মৃত বলে ঘোষণা করেন । জখম জিৎ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে চিকিৎসাধীন । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে ।"
- পুলিশ সূত্রে খবর, রাহুল দে এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন । ফলে এই খুনের ঘটনায় রাজনৈতিক শত্রুতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না । একইসঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রোশ বা পুরনো কোনও বিবাদের জেরেও এই হামলা হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই জিৎ মুখোপাধ্যায়ের ডাকে ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন রাহুল । মৃতের পরিবারের দাবি, আগের দিনই ফোন করে রাহুলকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকেছিলেন জিৎ । যদিও জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে যোগাযোগ তেমন ছিল না । এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ ডাকা এবং তারপরই এই হামলার ঘটনা তদন্তকারীদের ধন্দে ফেলেছে ।
এদিকে, জিৎ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী'র দাবি, ঘটনার সময় আচমকাই কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে এবং গুলি চালায় । কারা ওই দুষ্কৃতী, কী কারণে তারা হামলা চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার সময় ছাদে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।
ঘটনার খবর পেয়ে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দলও তদন্তে নেমেছে । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি রাহুল ও জিতের পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্ভাব্য শত্রুতা কিংবা অন্য কোনও কারণ খুঁজে দেখছে তদন্তকারী দল । ইতিমধ্যেই চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ধৃতরা হল-
- দীপ রায় ওরফে পুকাই (33), বাড়ি- 43 বিধানপল্লী, কোল-84, পোস্ট অফিস-গড়িয়া, থানা-নরেন্দ্রপুর ৷
- বিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (27), বাড়ি- গড়িয়া পাঁচপোতা আদর্শ নগর, লকগেট, কোল- 152 ৷ থানা-নরেন্দ্রপুর ৷
- রাজা বণিক (36), বাড়ি- 27/এ, বিদ্যাসাগর কলোনি, কোল-47, থানা- নেতাজি নগর ৷
- জয়ন্ত ঘোষ, নেতাজিনগর ৷
উল্লেখ্য, শিয়রে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে কলকাতার মতো ব্যস্ত শহরের আবাসনের ছাদে এভাবে গুলি চলা ও যুবকের মৃ্ত্যুর ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে, আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা । পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটনে জোরদার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ । কারা এই শুটআউটের নেপথ্যে, কেনই বা টার্গেট করা হল রাহুল ও জিতকে, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন তৎপর তদন্তকারীরা ।