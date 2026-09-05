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গঙ্গাসাগর হোক জাতীয় মেলা, লিলুয়ায় এসে সরকারকে বার্তা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর

হাওড়ার লিলুয়ায় হনুমান কথার আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে হাজির হয়েছেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ৷

DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI
বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 6:32 PM IST

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হাওড়া, 5 সেপ্টেম্বর: প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা হয় ৷ দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে পুণ্যার্থীরা হাজির হন গঙ্গাসাগরে ৷ পুণ্যস্নান সেরে সাগরে অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়ে বাড়ির পথ ধরেন ভক্তরা ৷ এই মেলার জাতীয় স্বীকৃতি পাওয়া উচিত বলে মনে করেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী । সরকারের কাছে তিনি গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ৷

হাওড়ার লিলুয়ায় এসেছেন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী ৷ সেখানে আয়োজিত হনুমান কথার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই আগমন হয়েছে তাঁর ৷ শুক্রবার শুরু হওয়া এই হনুমান কথা শেষ হবে আগামিকাল রবিবার ৷ রোজ দুপুর 3টে থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলছে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ৷ সেখানেই গঙ্গাসাগর মেলার জাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে সরব হন তিনি ৷

গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা করুন, লিলুয়ায় এসে সরকারকে বার্তা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তোলেন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী । মহাত্মা গান্ধি এবং গঙ্গাসাগরের প্রসঙ্গ টেনে মকর সংক্রান্তির সময় সাগরদ্বীপে বিপুল সংখ্যক সাধু-সন্তের সমাগমের কথা বলেন । তাঁর প্রশ্ন, ‘‘গঙ্গাসাগর এখনও কি জাতীয় মেলার মর্যাদা পাবে না ?’’ গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা করুন ।’’ গঙ্গাসাগর মেলার আরও উন্নয়ন এবং তার মর্যাদা বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি ।

তাঁর হনুমান কথা শুনতে শুক্রবার বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন ৷ গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ আজ, শনিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর যাওয়ার কথা ৷ রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা হলেও ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে তিনি একজন সাধু ৷ রাজনীতিক নন ৷ তাই তিনি কোনও রাজনৈতিক বার্তা দিতে চান না ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি সাধু, আমি কেন বার্তা দেব ?’’ বরং ধর্মীয় কথা শোনা এবং সেই কথার মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার উপরই জোর দেন তিনি ।

ধর্মীয় কাহিনির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘কাহিনি সত্যে পরিপূর্ণ । রাম সত্যে পরিপূর্ণ । কৃষ্ণ সত্যে পরিপূর্ণ । কালী সত্যে পরিপূর্ণ ।’’ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, ধর্মীয় কাহিনির মধ্যে সত্য ও শিক্ষা রয়েছে । সেই কথাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন তিনি ।

দেশের তরুণ প্রজন্ম নিয়েও দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, দেশের যুবকদের শক্তি থাকলে তাঁরাই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । পাকিস্তানের যুবসমাজের প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে আসে । তিনি বলেন, ‘‘সেখানকার যুবকেরা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ।’’

একই সঙ্গে দেশের নতুন প্রজন্মকে সঠিক মূল্যবোধে গড়ে তোলার দায়িত্ব বাবা-মা, স্ত্রী, পরিবার, সমাজ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বলেও জানান তিনি । ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বক্তব্য, তাঁদের এমন মূল্যবোধ দিতে হবে যাতে তাঁরা রামভক্ত এবং দেশপ্রেমী হয়ে ওঠেন । পরিবার থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান— সকলেরই এই দায়িত্ব রয়েছে ৷

তিনি জানান, সনাতনীদের বক্তব্য সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম প্রয়োজন । দেশের মানুষ যে অনুভূতি নিয়ে সরকারকে সমর্থন করেছে, সেই অনুভূতির মর্যাদা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব ।

এদিকে লিলুয়ায় যে হনুমান কথার আয়োজন করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী জানান, মানুষের জীবনের ভার কমানোই কথা (আয়োজিত সমাবেশ)-র লক্ষ্য । যেখানে কথা পাওয়া যাবে, সেখানেই বসে তা শোনার আহ্বান জানান তিনি । কথার মাধ্যমে মানুষের জীবন বদলানোর কথাও বলেন ।

লিলুয়ায় অনুষ্ঠানের বাইরে কোথায় যাওয়া যায়, সেই প্রসঙ্গেও তাঁকে প্রশ্ন করা হয় । কালীমন্দির, দক্ষিণেশ্বর বা অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলে তিনি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।

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TAGGED:

BAGESHWAR DHAM
GANGASAGAR MELA
ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী
গঙ্গাসাগর মেলা
DHIRENDRA KRISHNA SHASTRI

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