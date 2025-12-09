মার্চে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, গোয়ায় নাইটক্লাবের আগুন কেড়ে নিল বাগডোগরার সুভাষকে

মার্চে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, গোয়ায় নাইটক্লাবের আগুন কেড়ে নিল বাগডোগরার সুভাষকে
মূর্ছা যাচ্ছেন মা ৷ পিতৃহীন পরিবারে সুভাষ ছিল একমাত্র রোজগেরে ৷ গোয়ার অগ্নিকাণ্ডে আজ সব শেষ ৷ দেহ ফেরার অপেক্ষায় পরিবার ৷
Published : December 9, 2025 at 10:51 AM IST
বাগডোগরা, 9 ডিসেম্বর: বাবা নেই । বাড়িতে একমাত্র মা । তাই সংসারের হাল ধরতে দু'বছর আগে গোয়ায় রাঁধুনির কাজের জন্য পাড়ি দিয়েছিল সুভাষ ৷ আর পাঁচটা ছেলের মতো বছর চব্বিশের সুভাষেরও স্বপ্ন ছিল বাড়ি তৈরি করে সংসার পাতা । এজন্য আগামী মার্চ মাসে তাঁর বাড়ি ফেরার কথাও ছিল । তার আগে উত্তর গোয়ায় একটি নাইটক্লাবের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল তাঁর স্বপ্ন ৷ ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন মা টঙ্কা ছেত্রী ৷
শনিবার মধ্যরাতে সেই ক্লাবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে বাগডোগরার যুবক সুভাষ ছেত্রীর । মর্মান্তিক ওই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া । তাঁর মৃতদেহ আনতে গোয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ।
শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার চৌপুকুরিয়া বানুরছাট গ্রামে সুভাষের বাড়ি । বেশ কয়েকবছর আগে বাবা মনবাহাদুর ছেত্রী মারা যান । তখন থেকেই সংসারের বোঝা চাপে সুভাষের কাঁধে । তাঁর দিদির বিয়ে হয়েছে কালিম্পংয়ে । বানুরছাট গ্রামে মাকে নিয়ে থাকত সুভাষ । দু'বছর আগে কর্মসূত্রে গোয়ায় পাড়ি দেয় সে । সেখানকার নাইটক্লাবে রাঁধুনির কাজ করত । ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত সেই নাইটক্লাবে মৃতদের তালিকায় নাম রয়েছে সুভাষের ।
সোমবার খবর চাউর হতেই মৃত যুবকের বাড়িতে ভিড় করেন গ্রামবাসীরা । সুভাষের মাকে কোনওভাবে সামাল দিচ্ছিলেন প্রতিবেশীরা । মৃতের দিদি ঊর্মিলা ছেত্রী বলেন, "গত বছরের দশমীতে ভাইয়ের আসার কথা ছিল । ছুটি না পাওয়ায় আসতে পারেনি । নতুন বছরের মার্চ মাসে আসবে বলে চারদিন আগে ওর জামাইবাবুকে জানিয়েছিল । তা আর হল না । ভাইয়ের ও পরিবারের সব স্বপ্নই শেষ ।"
ফাঁসিদেওয়ার হেটমুড়ি-সিঙ্গিঝোরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজয় মঙ্গর বলেন, "সুভাষ আমার প্রতিবেশী । জমির ঋণ মেটানো, বাড়ি তৈরির স্বপ্ন নিয়েই গোয়ায় কাজ করতে গিয়েছিল ছেলেটা । পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল ।"
খবর পাওয়ার পরই সুভাষের মৃতদেহ গ্রামে ফেরাতে তৎপর হয়েছে পুলিশ । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে গোয়া থেকে মৃতদেহ বিমানে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হবে । সেখান থেকে দেহ আনা হবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে । শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেন, "ঘটনাটি শুনেছি । মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসার জন্য গোয়া পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ।"