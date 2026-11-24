বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়ে সমস্যা কোথায় ? ব্যাখ্যা দিল সেনাবাহিনী
Bagdogra Airport Incident: সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে সেনাবাহিনীর নজরদারি ড্রোন ৷ সেই কারণেই কিছুক্ষণ রানওয়েতে বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয় ৷
Published : November 24, 2026 at 3:49 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 নভেম্বর: বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণের ঠিক আগের মুহূর্তে যান্ত্রিক বিপর্যয়ের জেরে ভেঙে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট (RPA) বা নজরদারি ড্রোন। সোমবারের ওই দুর্ঘটনায়, ড্রোনটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্বস্তির বিষয় এই যে, কোনও প্রাণহানি বা জখম হওয়ার ঘটনা ঘটেনি এবং বিমানবন্দরের অন্যান্য পরিষেবা ও সম্পত্তিও অক্ষত রয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনার জেরে সেভাবে কোনও বিমান ওঠানামার উপর প্রভাব পড়েনি। মোট 33 জোড়া বিমান নির্দিষ্ট সময়েই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে ও নিজের গন্তব্যে গিয়েছে। সিআইএসএফের তরফে মঙ্গলবার দুর্ঘটনার বিষয়টি সামনে এসেছে ৷
সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 507 আর্মি অ্যাভিয়েশন ব্যাটালিয়নের অন্তর্গত 'হেরন এমকে-1' (Heron Mk-I) মডেলের (টেল নম্বর 342) ওই চালকবিহীন বিমানটি একটি বিশেষ 'এডিআর' (ADR) মিশনে 'রিলে এয়ারক্রাফট' হিসেবে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে আকাশে উড়েছিল। সাধারণত সীমান্ত এলাকায় সুদূরপ্রসারী নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ (ISR) এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে রিলে বা সংযোগকারী মাধ্যম হিসেবে এই শক্তিশালী ড্রোনগুলি ব্যবহার করা হয়।
এদিন নির্ধারিত মিশন শেষে এক্সটার্নাল পাইলটের নিয়ন্ত্রণে ড্রোনটিকে নিরাপদে রানওয়েতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। কিন্তু রানওয়ের মাটি স্পর্শ করার (টাচডাউন) ঠিক আগের মুহূর্তে কোনও ধরনের পূর্ব-সংকেত বা জরুরি অবস্থার ইঙ্গিত ছাড়াই বিমানটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচের দিকে নেমে আসে এবং সজোরে রানওয়ের উপর আছড়ে পড়ে।
আছড়ে পড়ার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ড্রোনটির মূল কাঠামো দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় বিমানটির সামনের প্রপেলারটি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে এবং ডানদিকের ডানা ও মূল কাঠামো (ফিউজিলাজ) মাঝখান থেকে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। এছাড়া বিমানটি আছড়ে পড়ার অভিঘাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়ের তিনটি অংশের সামান্য ক্ষতিও হয়েছে।
ঘটনার পরপরই সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং দ্রুত রানওয়ে পরিষ্কার ও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই এবং প্রতিরক্ষা দফতরের অন্য কোনও সম্পত্তিরও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঠিক কী কারণে কোনও সতর্কবার্তা ছাড়াই অবতরণের শেষ মুহূর্তে ড্রোনটি এভাবে নীচে নেমে এল, তা খতিয়ে দেখতে সেনাবাহিনীর তরফে একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।