বিজয়া দশমীর সকাল থেকেই সিঁদুর খেলতে ভিড় বাগবাজার সর্বজনীনে

বিজয়া দশমীর সকাল থেকেই সিঁদুর খেলতে ভিড় বাগবাজার সর্বজনীনে
Bagbazar Sarbojanin Sindoor Khela 2026: বাগবাজার সর্বজনীনে সিঁদুর খেলায় মাতলেন দর্শনার্থীরা ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্য ও সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : October 21, 2026 at 3:00 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: আজ বিজয়া দশমী ৷ লাল পাড় সাদা শাড়ি, হাতে বরণডালা নিয়ে সকাল থেকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ভিড় করেছেন মহিলারা ৷ এমনই সিঁদুর খেলার ছবি ধরা পড়ল কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও বনেদি দুর্গাপুজো বাগবাজার সর্বজনীনে ৷
কেউ ঠাকুর বরণের জন্য এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন, কেউ আবার দাঁড়িয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ৷ ঠাকুরের পায়ে সিঁদুর ছুঁইয়ে শুরু হবে সিঁদুর খেলা ৷ লাল সিঁদুরে রাঙা হবে একে অপরের মুখ ৷ হাসি, আনন্দ আর আবেগে মেতে উঠবেন মহিলারা ৷
উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বাগবাজার সর্বজনীন ৷ চারদিকে নামী থিমের পুজোর ভিড়ে আজও নিজের স্বতন্ত্রতা ধরে রেখেছে এই পুজো ৷ দশমীর সকালে সিঁদুর খেলায় অংশ নিতে প্রতি বছরই দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু তরুণী, মহিলারা ৷
কেউ আসেন বন্ধুদের সঙ্গে, কেউ আবার পরিবারের হাত ধরে ৷ লক্ষ্য একটাই-বাগবাজারের ঐতিহ্যবাহী সিঁদুর খেলায় সামিল হয়ে মায়ের বিদায়বেলাকে স্মরণীয় করে রাখা ৷ বাগবাজারের সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়েই অনেকের কাছে শেষ হয় পুজোর আনন্দ ৷
উমাকে বিদায় জানানোর পালা শেষ হলে মন জুড়ে থাকে বিষাদের সুর ৷ এর সঙ্গে ফের শুরু হয় এক বছরের অপেক্ষা ৷ 'আসছে বছর আবার হবে' শরতে মায়ের আগমন ৷ আবারও লাল পাড় সাদা শাড়িতে বরণডালা হাতে তাঁকে বরণ করে নেওয়ার সময় আসবে ৷
এবার পুজোয় দু'দিন ধরে সপ্তমী থাকায় সব মিলিয়ে পাঁচ দিন পুজোর আনন্দ উপভোগ করেছে মানুষ ৷ তবে এই আনন্দের মধ্যে শোকের মুহূর্ত নেমে এসেছে প্রথম সপ্তমী 17 অক্টোবর রাতে ৷ কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর ঠাকুর দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে পায়ের তলায় পিষে প্রাণ হারিয়েছেন 19 জন ৷ আহত হয়েছেন অনেকে ৷ এখনও কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এমন ঘটনা কখনও কোনও পুজোয় ঘটেনি ৷