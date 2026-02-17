বাদুড়িয়া-কাণ্ডে জড়িত নিহতের স্ত্রী ? সম্ভবনা প্রবল হতেই কীটনাশক খেলেন ধৃত BLO-র 'প্রেমিকা'

ETV Bharat / state

হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিহতের স্ত্রী বিউটি খাতুন (ইটিভি ভারত)
Published : February 17, 2026 at 10:22 PM IST

বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 17 ফেব্রুয়ারি: বাদুড়িয়া-কাণ্ডে নয়া মোড়!'ভোটার' নাসির আলির নৃশংস হত্যাকাণ্ডে 'প্রেমিক' বিএলও ও তাঁর দুই সঙ্গী গ্রেফতার হতেই এবার কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন নিহতের স্ত্রী বিউটি খাতুন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাপলিয়া গ্রামে নিজের শ্বশুরবাড়িতেই তিনি এই কাণ্ড ঘটান বলে জানা যায়। পরিবারের লোকজন তা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ধৃত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলের 'প্রমিকা' বিউটি খাতুন।

প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, স্বামীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাঁর যোগের সম্ভবনা প্রবল হতেই নিহতের স্ত্রী বিউটি নিজেকে শেষ করতে কীটনাশক খেয়ে থাকতে পারেন। তবে, এর নেপথ্যে অন‍্য কোনও কারণ আছে কিনা,তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের পদস্থ এক কর্তা বলেন, "এর নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিহতের স্ত্রী একটু সুস্থ হলে তাঁকে জেরা করে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হবে। পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। তাই, এখনই বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয়। "

নাসির আলির বাড়ির সামনে পুলিশি পাহারা (নিজস্ব ছবি)

বাদুড়িয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই একের পর এক 'রহস্য' খোলসা হতে শুরু করেছে। আগেই এই ঘটনায় খুনের মাস্টারমাউন্ড পাপলিয়া গ্রামের 22 নম্বর বুথের বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ও ভাড়াটে 'খুনি' সাগর গায়েন-কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের দু'জনকে জেরা করে প্রদীপ মণ্ডল নামে আরও এক অভিযুক্তের খোঁজ পায় পুলিশ। তাকে সোমবার রাতে গোবরডাঙা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বসিরহাট জেলা পুলিশ সূত্রে। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত প্রদীপ রিজওয়ানের বিশ্বস্ত সঙ্গী। যুবক নাসির আলিকে খুনের পর দেহ খণ্ড খণ্ড করে খালে ফেলতে বিএলও-কে সাহায্য করেছিলেন এই প্রদীপ। তাই, নৃশংস এই খুনের সঙ্গে তিনিও সরাসরি জড়িত। এছাড়া, ধৃত প্রদীপের বিরুদ্ধে একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগও রয়েছে।

নিহত নাসির আলি (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, পুলিশি হেফাজতে থাকা ধৃত রিজওয়ান এবং ভাড়াটে 'খুনি' সাগরের সঙ্গে প্রদীপকেও মুখোমুখি বসিয়ে এদিন জেরা করার তোড়জোড় শুরু করেছিল তদন্তকারীরা। আর সেদিনই চাষের জমিতে দেওয়া কীটনাশক খেয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করলেন নিহত নাসিরের স্ত্রী বিউটি খাতুন। আর এতেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, পরকীয়ার ঘটনা জানাজানি হতেই বিউটির পরামর্শ মতোই স্বামী নাসিরকে এসআইআরের নথি চেয়ে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে আনেন 'প্রেমিক' বিএলও রিজওয়ান। তার পরেই পরিকল্পিতভাবে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুন করার পর নাসিরের দেহ টুকরো টুকরো করে প্লাস্টিকের প‍্যাকেট ভরে বাদুড়িয়ার পৃথক তিনটি খালে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাই, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিহতের স্ত্রী বিউটি খাতুনেরও যোগ থাকতে পারে বলে ধারণা পুলিশের একাংশের। তাহলে কি স্বামীর হত্যাকাণ্ডে জেরা ও গ্রেফতারির সম্ভবনা প্রবল হতেই বিএলও'র 'প্রেমিকা' এভাবে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করলেন? নাকি 'প্রেমিক' বিএলও স্বামীর খুনে জেলে থাকায় তাঁকে কাছে না-পেয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল ? নানা মহলে এখন এমনই একাধিক প্রশ্ন ঘুরছে!

অন‍্যদিকে, এ নিয়ে বিউটির পরিবার কিছু বলতে না-চাইলেও সূত্রের খবর, স্বামীর খুনের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন নাসিরের সদ‍্য বিধবা স্ত্রী। তাই তিনি নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেছেন। তবে, এই যুক্তি কতটা সঙ্গত, তা খতিয়ে দেখছেন বসিরহাট জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা।

