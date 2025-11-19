সরকারি নথিতে স্ত্রী-পুত্রের বয়সের ফারাক, SIR-আতঙ্কে মৃত্যু বাদুড়িয়ার প্রৌঢ়র !

সরকারি নথিতে স্ত্রী-পুত্রের বয়সের ফারাক, SIR-আতঙ্কে মৃত্যু বাদুড়িয়ার প্রৌঢ়র !
পরিবার জানিয়েছে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পরিচয়পত্রে বয়সের সঙ্গে প্রথম পক্ষের সন্তানদের বয়সের ফারাক কম থাকায় আতঙ্কে ছিলেন শফিকুল ৷
Published : November 19, 2025 at 5:02 PM IST
বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 19 নভেম্বর: ফের 'SIR-আতঙ্কে' মৃত্যুর অভিযোগ। সরকারি নথিতে ভুল থাকায় আতঙ্কিত হয়ে কীটনাশক খেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিলেন প্রৌঢ় ! এমনই দাবি পরিবারের ৷ ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া। মৃতের নাম শফিকুল মণ্ডল।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রের বয়সের ফারাক থাকায় আতঙ্কে ভুগছিলেন প্রৌঢ় । ভুল সংশোধন করতে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়িও করেছিলেন। কিন্তু, তারপরও সেই ভুল সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। এসআইআর হলে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে, এই ভয়ে গত চার-পাঁচ দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। শেষমেশ নিজেকে শেষ করে দিলেন।
প্রৌঢ়ের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই বুধবার শোরগোল পড়ে যায় বাদুড়িয়ার যদুরহাটিতে। অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর নেপথ্যে বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুলেছে শাসক শিবির। পাল্টা তৃণমূলের অপপ্রচারকেই দায়ী করেছে গেরুয়া শিবির। এই চাপানউতোর ঘিরে SIR-আবহে তপ্ত হতে শুরু করেছে বঙ্গ রাজনীতি। বুধবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বাদুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক কাজি আব্দুর রহিম ।
জানা গিয়েছে, বছর 57-র শফিকুল কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছেন বাদুড়িয়ার যদুরহাটিতে। 2002 সালে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় ৷ এরপর শফিকুল দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পরিচয়পত্রে যে বয়স দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে প্রথম পক্ষের সন্তানদের বয়সের ফারাক খুব বেশি নয়। সরকারি নথিতে ভুল থাকায় চিন্তায় পড়ে যান ওই প্রৌঢ়।
কীভাবে সেই ভুল সংশোধন করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না ৷ পরিবার সূত্রে খবর, গত 15 দিন ধরে নথি নিয়ে নানা জায়গায় ছোটাছুটি করেছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ভুল সংশোধন করতে না পেরে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন শফিকুল। আতঙ্কের জেরে গত কয়েক দিন নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান প্রৌঢ়। পরিবারের সদস্যদের নজর এড়িয়ে বাড়ির পিছনে চাষের জমিতে গিয়ে কীটনাশক খান শফিকুল। পরে, তাঁকে উদ্ধার করে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বুধবার সকালে প্রাণ হারান।
ছেলে রুহুল আমিন মণ্ডল বলেন, "বাবার নথিপত্রে কোনও সমস্যা ছিল না। সমস্যা ছিল আমাদের কাগজপত্রে। আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বয়সের সঙ্গে আমাদের বয়সের ফারাক ছিল পাঁচ থেকে সাত বছরের। গত 15 দিন ধরে সেই নথিপত্র ঠিক করার জন্য বাবা বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেছিলেন। কিন্তু, তারপরও সেই নথি ঠিক করতে পারেননি। গত পাঁচ-ছ’দিন ধরে বাড়িতে ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করছিলেন না। অনেকেই বাবাকে বলেছিল এ বার ‘ডিটেনশন ক্যাম্প’-এ যেতে হবে। তারপর থেকেই উনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। আমরা বুঝিয়েও পারিনি। এসআইআর আতঙ্কেই বাবা নিজের জীবন শেষ করে দিলেন।"