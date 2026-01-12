শাবক গর্তে পড়ায় চা-বাগানে হাতিদের দাপাদাপি, উদ্ধার করে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা

শাবক গর্তে পড়ায় চা-বাগানে হাতিদের দাপাদাপি, উদ্ধার করে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা
করলাভ্যালি চা-বাগানে ঢুকে পড়ে হাতির দল ৷ জেসিবি দিয়ে তোলা হয় হাতির শাবককে ৷
Published : January 12, 2026 at 5:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 জানুয়ারি: সাত সকালে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের করলাভ্যালি চা-বাগানে হাতির হানা ৷ আর তারপরেই বিপত্তি ৷ চা-বাগানের একটি গর্তে পড়ে গেল হাতির শাবক ৷ আর তার জেরে চা-বাগানেই দীর্ঘক্ষণ দাপিয়ে বেড়ালো দু’টি হাতি ৷ তবে, বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের কর্মীদের চেষ্টায় হস্তিশাবকটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বনকর্মীরা ৷
সোমবার সকালে একটি শাবক-সহ তিনটি হাতি করলাভ্যালি চা-বাগানে ঢুকে পড়ে ৷ চা-বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময় শাবকটি একটি গর্তে পড়ে আটকে যায় ৷ উঠতে না-পেরে চিৎকার করতে থাকে সে ৷ ফলে অন্য হাতি দু’টি তখন চা-বাগানেই ঘোরাফেরা শুরু করে ৷
খবর দেওয়া হয় বৈকুণ্ঠপুর রেঞ্জকে ৷ রেঞ্জার এবং বনকর্মীরা দ্রুত চা-বাগানে পৌঁছান ৷ সেখানে পৌঁছে গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিটিকে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন তাঁরা ৷ কিন্তু, চা-বাগানে হাতি ঢুকে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তে, স্থানীয় লোকজন ভিড় করেন সেখানে ৷ যার জেরে উদ্ধার কাজে সমস্যা তৈরি হয় ৷
বন দফতরের কর্মীরা প্রশাসনের সাহায্যে লোকজনকে চা-বাগান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন ৷ তবে, গর্তটি ছোট হওয়ায় হাতির শাবকটিকে তুলতে সমস্যা হয় ৷ এরপর শাবকটিকে উদ্ধার করতে আর্থ মুভার নিয়ে আসা হয় ৷ সেটির সাহায্যে বেশ কয়েকঘণ্টা পড়ে শাবকটিকে গর্ত থেকে তোলা হয় ৷
এ নিয়ে করলাভ্যালি চা-বাগানের স্থানীয় বাসিন্দা মণিরাম দাস বলেন, "কীভাবে চা-বাগানে হাতি চলে এসেছে, বুঝতে পারলাম না ৷ তিনটি হাতি রয়েছে ৷ একটি হাতি গর্তে পড়েছিল ৷ আর দু’টো চা-বাগানে আছে ৷ গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷"
গর্ত থেকে তোলা গেলেও শাবকটি দলছুট হয়ে অন্যদিকে চলে যায় ৷ বনকর্মীরা সেটিকে আবারও দলে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবার রেঞ্জার রাজকুমার পাল বলেন, "তিনটি হাতি করলাভ্যালি চা-বাগানে ঢুকে গিয়েছিল ৷ একটি হাতি গর্তে পড়ে যায় ৷ আমরা গর্ত থেকে হাতিটিকে তুলেছি ৷ দু’টো হাতি এক জায়গায় আছে ৷ আমরা চেষ্টা করছি তিনটি হাতিকেই এক জায়গায় করে দেওয়ার ৷ একটি হাতি ডেঙ্গুয়াঝাড়ের দিকে চলে গেছে, তাকে ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ৷"
এ নিয়ে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের এডিএফও দীপেন তামাং বলেন, "একটা হাতি গর্তে পড়েছিল ৷ আমরা উদ্ধার করেছি ৷ করলাভ্যালি চা-বাগানে হাতি ঢুকে যাওয়া খবর পেয়ে প্রচুর লোক চলে এসেছে ৷ আমরা তাঁদের প্রশাসনের সাহায্যে দূরে রাখছি ৷ তবে, শাবকটি অন্যদিকে চলে গেছে ৷ ওকে বাকি দু’টি হাতির কাছে পাঠানোর কাজ চলছে ৷ পরে ড্রাইভ করে জঙ্গলে পাঠানো হবে ৷ ওয়াইল্ড লাইফ টিম আছে ৷ বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগ, জলপাইগুড়ি বনবিভাগ আর গরুমারা ওয়াইল্ড লাইফের টিম কাজ করছে ৷"