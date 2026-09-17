বানভাসি ভূতনিতে জীবনের আলো ! প্রশাসনের উদ্যোগে সন্তান নিয়ে ঘরে ফিরলেন টুকু

বানভাসি ভূতনিতে জীবনের আলো ! প্রশাসনের উদ্যোগে সন্তান নিয়ে ঘরে ফিরলেন টুকু
Bhutni Flood Situation: বন্যা কবলিত এলাকা থেকে 299 জন গর্ভবতীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷
Published : September 17, 2026 at 7:17 PM IST
মালদা, 17 সেপ্টেম্বর: দুর্যোগের অন্ধকারে জীবনের আলো ৷ চারদিকে জল ৷ ছন্দবিহীন জীবন ৷ তার মধ্যেই পৃথিবীর আলো দেখল এক পুত্রসন্তান ৷ বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে নবজাতককে নিয়ে ঘরে ফিরলেন গর্বিত মা ৷ ভূতনিবাসী প্রশাসনের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে ভোলেননি ৷
গত দু'বছরের তুলনায় এবার মানিকচকের ভূতনি, রতুয়া 1 ও 2 নম্বর ব্লক এবং কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকে বানের ভয়াবহতা অনেক বেশি ৷ জলস্তর কমতে শুরু করলেও এখনও ফুলেফেঁপে রয়েছে গঙ্গা ৷ বানভাসি মানুষজন প্রার্থনা করছেন, উত্তর ভারতে আর যেন বৃষ্টি না হয় ৷ নেপাল কিংবা উত্তরের কোনও পাহাড়ে যেন কোনও বিপর্যয় না ঘটে ৷ কারণ, তেমনটা হলে আবার বাড়তে শুরু করবে গঙ্গার জলস্তর ৷ নতুন করে বিপন্ন হবে মানুষ ৷
বানভাসি এলাকায় সবচেয়ে সমস্যায় রয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ৷ সমস্যায় খুদের দলও ৷ যাঁরা কাছাকাছি সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরাও বাড়িঘরের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ৷ সবচেয়ে চিন্তার বিষয় ছিল গর্ভবতীদের নিয়ে ৷ তাঁদের দিকে প্রথম থেকেই নজর দিয়েছিল প্রশাসন ৷ জেলা প্রশাসনের তথ্য বলছে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত 299 জন গর্ভবতীকে বন্যা কবলিত এলাকা থেকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে পুলিশও যথেষ্ট কাজ করে যাচ্ছে ৷ কয়েকদিন আগে ভূতনি থানার পুলিশকর্মীরা এক রাতে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পাঁচ গর্ভবতীকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷
এই পরিস্থিতিতে ভূতনির টুকু খাতুনকে গত রবিবার বাবার বাড়ি থেকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন প্রশাসনের লোকজন ৷ টুকুর বাবার বাড়ি ভূতনি চরের আটসোহিয়া গ্রামে ৷ বিয়ে হয়েছে ওই চরেরই জালালপুর গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে ৷ মোজাম্মেল পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বর্তমানে কেরলে রয়েছেন ৷ প্রসবের জন্য কিছুদিন আগে থেকেই বাবার বাড়িতে ছিলেন টুকু ৷ সোমবার হাসপাতালে এক সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দেন টুকু ৷
এই মুহূর্তে আটসোহিয়া গ্রামে বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে ৷ তাই টুকুর অনুরোধে বিশেষ নৌকার ব্যবস্থা করে বৃহস্পতিবার তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ পুরো রাস্তায় সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা টুকুমনির পাশে ছিলেন ৷ রোদের তাপ থেকে মা ও নবজাতককে রক্ষা করতে টুকুমনির মাথায় ছাতা ধরতে দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) অনিরুদ্ধ নন্দীকেও ৷ প্রশাসনের তরফে টুকুমনির পরিবারকে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী ও নবজাতকের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা দেওয়া হয় ৷
অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, "সবচেয়ে বড় বিষয় হল আমরা সফল হয়েছি ৷ টুকুর ঘটনাই প্রমাণ করে দিচ্ছে, বন্যা পরিস্থিতিতে আমাদের পরিকল্পনা কতটা কাজ করছে ৷ আমরা গর্ভবতীদের উদ্ধার করছি ৷ তাঁদের প্রসবও সফল হচ্ছে ৷ এই মহিলার সদ্যোজাত সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে ৷ আজ আমরা তাঁকে বাড়ি পাঠিয়েছি ৷ প্রতিটি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে ৷ শোনা যাচ্ছে, বন্যার মধ্যে জন্ম হওয়ায় বাচ্চার নাম নাকি প্লাবন রাখা হয়েছে ৷ তবে, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয় ৷ আশা করছি, এমন আরও অনেক ঘটনা কয়েকদিনের মধ্যে ঘটবে ৷ আমরা এখনও পর্যন্ত 180 জনের বেশি গর্ভবতীকে উদ্ধার করেছি ৷ তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতাল কিংবা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রাখা হয়েছে ৷"
জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, "জেলা প্রশাসন বন্যা কবলিত এলাকার প্রতিটি মানুষের পাশে রয়েছে ৷ দুর্গত মানুষকে উদ্ধার, চিকিৎসা, ত্রাণ, পুনর্বাসন-সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছি ৷"