ভাইপো অভিষেকের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় কাকু ! মমতার সঙ্গে আগেই বেড়েছিল দূরত্ব
FIR against Abhishek Banerjee: একসময় প্রকাশ্যেই বাবুনকে ত্যাজ্য করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা ।
Published : November 26, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: পরিবারের বিবাদ এবার পৌঁছল থানার দরজায় । ভাইপো তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁর কাকা বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিযোগপত্রে সরকারি কাজে বাধা, ভয় দেখানো এবং ক্লাব দখলের মতো একাধিক অভিযোগ তুলেছেন তিনি ।
শুধু অভিযোগ দায়ের করেই থামেননি বাবুন । তাঁর আবেদন, অভিযোগটিকে সাধারণ ডায়েরি হিসেবে না রেখে এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করুক পুলিশ । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ।
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার কালীঘাট থানায় গিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন বাবুন । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূলের শাসনকালে হুমকি ও ভয় দেখানোর সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত । সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, ক্লাব দখল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় দেখানোর মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ।
বাবুনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অনেক কিছু সহ্য করেছেন । কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, বাধ্য হয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হতে হয়েছে তাঁকে । একটি রক্তদান শিবিরে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ।
অভিযোগপত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করার মতো সংবেদনশীল অভিযোগও তুলেছেন বাবুন ।
কালীঘাট থানায় জমা দেওয়া চিঠিতে বাবুন স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর অভিযোগকে যেন নিছক সাধারণ ডায়েরি হিসেবে নথিভুক্ত না করা হয় । বরং নির্দিষ্ট আইনি ধারায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে । গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করা হবে । তবে, অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও এফআইআর দায়ের হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি ।
বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের টানাপড়েন নতুন নয় । অতীতেও পরিবারের অন্দরের মতপার্থক্য এবং বাবুনের বিভিন্ন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছে । একসময় প্রকাশ্যেই বাবুনকে ত্যাজ্য ভাই করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা ।
সাম্প্রতিক সময়েও বাবুনের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে চর্চা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা চলেছে । নিজের এলাকার পুজোর উদ্বোধনে শুভেন্দুকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে সৌজন্য দেখানোর ঘটনাও সেই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল ।
আগে কেন অভিযোগ জানাননি, ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাবুনের দাবি, "আগে যোগাযোগ করার সুযোগ পেলে হয়তো এভাবে কষ্ট পেতে হত না । দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট সহ্য করেছি । কিন্তু নিজের কষ্ট কাউকে বুঝতে দিইনি । সবটা নিজের মধ্যেই রেখেছিলাম । অনেক ঘটনা ঘটেছে । আমার মনে হয়েছে, এই সময় প্রতিবাদ করা প্রয়োজন । সেই কারণেই আজ সাড়া দিয়েছি ।"
একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমি বহুদিন ধরেই একঘরে ছিলাম, এখনও রয়েছি । এই একঘরে অবস্থাতেই আমরা থাকতে চাই। সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । ধীরে ধীরে সবটা জানাব ।"
এখানেই না থেমে বাবুনের আরও অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানোর মতো সুযোগও পাননি । তাঁর কাছে পৌঁছতেই দেওয়া হত না । পুলিশ দিয়ে আটকে দেওয়া হত ।
বাবুনের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হলেও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সে দিকেই এখন নজর ।