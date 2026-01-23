ETV Bharat / state

নেতাজি-জয়ন্তীতেও অনাদরে আসানসোল পুরনিগমের আজাদ হিন্দ মনুমেন্ট, জিতেন্দ্র দিলেন পুষ্পার্ঘ্য

2017 সালে এই মনুমেন্টের উদ্বোধন হয়৷ সেই সময় আসানসোলের মেয়র ছিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি৷

Azad Hind Monument
আসানসোলের আজাদ হিন্দ মনুমেন্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য জিতেন্দ্র তেওয়ারির (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 23, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 23 জানুয়ারি: সিঙ্গাপুরে একদা আজাদ হিন্দ বাহিনীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। 2017 সালে জিতেন্দ্র তেওয়ারি আসানসোলের মেয়র থাকাকালীন সরকারি উদ্যোগে দেশে প্রথমবার সেই স্মৃতিসৌধের রেপ্লিকা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনেই অনাদরে, অশ্রদ্ধায় দাঁড়িয়েছিল এই স্মৃতিসৌধ। খবর পেয়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারি নিজেই এসে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে গেলেন এই আজাদ হিন্দ মনুমেন্টে। পুরনিগমের কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনাও করেন তিনি।

আসানসোলে আজাদ হিন্দ মনুমেন্ট

2017 সালের 23 জানুয়ারি আসানসোল রবীন্দ্রভবনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন হয়েছিল। উদ্বোধন করেছিলেন আজাদ হিন্দের প্রাক্তন কর্নেল অমর বাহাদুর সিং। সেই সময় আসানসোলের মেয়র ছিলেন জিতেন্দ্র তেওয়ারি। 2016 সালের জানুয়ারি মাসেই আসানসোলের কয়েকজন নেতাজি অনুরাগী মানুষজন তাঁকে প্রস্তাব দেন এই স্মৃতিসৌধটি তৈরি করার জন্য।

নেতাজি-জয়ন্তীতেও অনাদরে আসানসোল পুরনিগমের আজাদ হিন্দ মনুমেন্ট, জিতেন্দ্র দিলেন পুষ্পার্ঘ্য (ইটিভি ভারত)

জিতেন্দ্র তেওয়ারি এই স্মৃতিসৌধের ইতিহাস জেনেই সেটি দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণের উদ্যোগ নেন। মাত্র 19 দিনের মধ্যে স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। নেতাজির জন্মদিনেই 23 জানুয়ারি উদ্বোধন হয় এই স্মৃতিসৌধের। উত্তরাখণ্ড থেকে আজাদ হিন্দের প্রাক্তন কর্নেল ও নেতাজির সহযোদ্ধা কর্নেল অমর বাহাদুর সিং এসে এই স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করেন। বিরাট উৎসব পালন করে এই স্মৃতিসৌধ উন্মোচিত হয়েছিল তখন। অথচ এবছর আসানসোল পুরনিগম কার্যত ভুলেই গেল এই স্মৃতিসৌধকে সম্মান জানাতে।

কী ছিল ইতিহাস?

নেতাজি গবেষকরা জানাচ্ছেন, একদা সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে এই স্মৃতিসৌধটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ব্রিটিশ বাহিনী সিঙ্গাপুরে ডিনামাইট দিয়ে এই স্মৃতিসৌধটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সম্ভবত তারপরে সরকারি উদ্যোগে ভারতের কোথাও আজাদ হিন্দ বাহিনী শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোনও সৌধ বানানো হয়নি।

Azad Hind Monument
আসানসোলের আজাদ হিন্দ মনুমেন্ট (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে 2017 সালে সিঙ্গাপুরের সেই স্মৃতিসৌধের অবিকল একই রকমের রূপে আরেকটি স্মৃতি সৌধ বানানো হয় আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে এই স্মৃতিসৌধটি রয়েছে, যাতে আসানসোলের মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভার তালিকা

এই স্মৃতিসৌধের পাশে রয়েছে ভারতের প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভার নাম। যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন রাসবিহারী বসু। সেই মন্ত্রিসভার সমস্ত মন্ত্রীদের নামও লেখা আছে এই স্মৃতিসৌধের পাশে। অর্থাৎ ভারতের প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের ইতিহাস সম্পর্কেও উৎসাহী মানুষজন অবগত হতে পারেন এই স্মৃতিসৌধ দেখতে এসে। এর সঙ্গে রয়েছে আজাদ হিন্দের সেই অখণ্ড ভারতের ম্যাপের ছবি দেওয়া লোগো।

Azad Hind Monument
আসানসোলের আজাদ হিন্দ মনুমেন্ট (নিজস্ব ছবি)

পুরনিগমের সমালোচনায় জিতেন্দ্র

2017 সালে 23 জানুয়ারি এই স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন হলেও এবছর সেই একই দিনে অনাদরে পড়েছিল এই নির্মাণ। দুপুরে খবর পেয়ে নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য দিতে আসেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি।

Azad Hind Monument
আসানসোলের আজাদ হিন্দ মনুমেন্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য জিতেন্দ্র তেওয়ারির (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, "আমার সময়ই এই স্মৃতিসৌধটি আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম। সেজন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু বর্তমান পুরবোর্ড নেতাজির জন্মদিনে এই স্মৃতিসৌধকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে গিয়েছে। আসলে ওরা উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার করতেই ব্যস্ত। তাই নেতাজির মতো একজন ব্যক্তিত্বের জন্মদিনে ওরা শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে যায়। সরকারি উদ্যোগে এই নির্মাণ তৈরি করা হয়েছিল৷ অথচ সরকারের শ্রদ্ধা জানানোর দায় নেই।"

Azad Hind Monument
আসানসোলের আজাদ হিন্দ মনুমেন্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য জিতেন্দ্র তেওয়ারির (নিজস্ব ছবি)

এদিন উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী বুম্বা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আমরা শুনলাম আজ এখানে কোনও শ্রদ্ধা জানানো হয়নি। সেই কারণেই আমরা ফুল দিতে এসেছি। আসলে নেতাজির সঙ্গে সারা জীবনই দ্বিচারিতা করা হয়েছে। সেই কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে শুরু হয়েছে। আজও তা চলছে।’’

বিষয়টি নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের কর্তা ব্যক্তিদের বারবার ফোন করা হলেও তাদের ফোনে সাড়া পাওয়া যায়নি।

আরও পড়ুন -

  1. নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে পালিত হল দেশনায়কের 129তম জন্মজয়ন্তী
  2. নেতাজির জন্মদিনে দেশে পরাক্রম দিবস, শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর
  3. নেতাজি বেঁচে থাকলেও ভারতীয় কি না প্রমাণ চাইত, SIR নিয়ে কমিশনকে তোপ মমতার

TAGGED:

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
জিতেন্দ্র তেওয়ারি
আসানসোল পুরনিগম
AZAD HIND MONUMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.