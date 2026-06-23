দুর্গাপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে স্থান পাচ্ছে আজাদ হিন্দ দলের ইন্দিরা রায়চৌধুরীর শংসাপত্র
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ দলের দেওয়া শংসাপত্র সংরক্ষণ ৷ লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে শংসাপত্র তুলে দিলেন ইন্দিরা রায়চৌধুরীর নাতি ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : June 23, 2026 at 7:52 PM IST
দুর্গাপুর, 23 জুন: ব্রিটিশ ভারতবর্ষে জন্ম নেওয়া ইন্দিরা রায়চৌধুরী মাত্র 13 বছর বয়সে যোগ দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নিজের হাতে তৈরি 'আজাদ হিন্দ দলে' ৷ সেই দলের মহিলা কমান্ডার ছিলেন তিনি ৷ ইন্দিরা রায়চৌধুরীর পাওয়া আজাদ হিন্দ দলের সেই শংসাপত্র এবার স্থান পাচ্ছে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ৷ ইন্দিরা রায়চৌধুরীর নাতি অমর্ত্য রায়চৌধুরী সেই শংসাপত্র সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন ৷ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেই এই শংসাপত্র প্রদান বলে জানাচ্ছেন তিনি ৷
ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ডাকে যুবসমাজ দলে-দলে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিল ৷ ইতিহাস বলে আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তৈরি না-করলেও, আজাদ হিন্দ দল তৈরি করেছিলেন নেতাজি নিজে ৷ তাঁর এই আজাদ হিন্দ দল তৈরির নেপথ্য কারণ ছিল, ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতের যেই অংশগুলিকে স্বাধীন করা হবে, সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবে 'আজাদ হিন্দ দল' ৷ সেই আজাদ হিন্দ দলে যোগ দিয়েছিলেন ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷
1933 সালে 27 অক্টোবর জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷ তিনি প্রথমে লন্ডন মিশনারী স্কুলে (যার বর্তমান নাম গোরাবাজার শিল্পমন্দির গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল) পড়াশোনা করেছিলেন ৷ স্কুলে পড়াশোনা করার সময় মাত্র 13 বছর বয়সে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ দলে যোগ দেন ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷ একজন কমান্ডার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি ৷
আজাদ হিন্দু ফৌজ ভারতের যে অঞ্চলগুলি ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করেছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন আজাদ হিন্দ দলের সদস্যরা ৷ তাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি করা হতো ৷ একইভাবে আজাদ হিন্দ দলের প্রশিক্ষণ শেষ করে 1947 সালে শংসাপত্র পেয়েছিলেন কমান্ডার ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷ সেই শংসাপত্রের এক ডুপ্লিকেট কপি এবার রাখা হচ্ছে দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ৷ ওই শংসাপত্রটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর নাতি অমর্ত্য রায়চৌধুরী ৷
তিনি বলেন, "আগামী প্রজন্ম যাতে এই শংসাপত্র দেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, সেই জন্যই আমরা শংসাপত্র দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷" ইন্দিরা রায়চৌধুরীর এই দেশাত্মবোধের প্রেরণা ছিলেন তাঁর মামা অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য ৷ তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ এমনকি 'যুগান্তর' দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি ৷ তাঁর কাছ থেকেই দেশের জন্য লড়াই করার এবং 'আজাদ হিন্দ দলে' যোগ দেওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷
উল্লেখ্য, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে কৃষ্ণকালী দাসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ইন্দিরা রায়চৌধুরীর ৷ তাও আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন অর্থাৎ, 23 জানুয়ারিতে ৷ তাঁদের দুই সন্তান শম্পা রায় এবং অমিতাভ ঘোষ ৷ 2011 সালের 22 জানুয়ারি প্রয়াত হন ইন্দিরা রায়চৌধুরী ৷