আয়ুষ্মান ভারত নাকি স্বাস্থ্যসাথী, কোন প্রকল্পে কী কী সুবিধা ?

পশ্চিমবঙ্গে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ চালু হল৷ রাজ্যে পুরোনো সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু থাকছে। কোন প্রকল্পে কী সুবিধা রয়েছে, আর কোনটির আওতা বেশি, জেনে নিন...

Published : May 11, 2026 at 7:13 PM IST

কলকাতা, 11 মে: বাংলায় ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত চালুর ঘোষণা করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির অভিযোগ ছিল, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে রাজ্যে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করতে দেয়নি। নির্বাচনী প্রচারেও বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে ‘আয়ুষ্মান ভারত’ চালু করা হবে। শপথ নেওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতিই কার্যকর করল নতুন সরকার।

প্রতিশ্রুতিই কার্যকর করার পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আগের সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে না। ফলে রাজ্যে পুরোনো সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু থাকছে। দুই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পই এখন সমান্তরালভাবে চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে— কোন প্রকল্পে কী সুবিধা রয়েছে, আর কোনটির আওতা বেশি।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি বছরে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবে। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস চিকিৎসা করানো যাবে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তিন দিন এবং ছুটি পাওয়ার পর 15 দিন পর্যন্ত ওষুধ ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচও এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। এছাড়া ক্যানসার, হৃদরোগের অস্ত্রোপচার, কিডনি প্রতিস্থাপন, ব্রেন সার্জারির মতো প্রায় 1900টিরও বেশি জটিল চিকিৎসা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত। পরিবারে সদস্য সংখ্যার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। পাশাপাশি 70 বছরের বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বছরে অতিরিক্ত 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা রাখার কথা জানানো হয়েছে।

রোগীকে হাসপাতালে আনা-নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থাও রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। যে সকল পরিবারের বার্ষিক আয় 2.5 লক্ষ টাকার কম তাঁরা এর এই সুযোগ পাবে। যারা কাঁচা বাড়িতে বা এক কামরার ঘরে থাকেন। এছাড়া তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি জনজাতি (ST) এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পাবেন। তবে ব্যক্তিগত বিমা বা ইএসআই (ESI) থাকলেও আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা

অন্যদিকে, 2016 সালে চালু হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা হিসেবে পরিচিত। এই প্রকল্পেও প্রতিটি পরিবার বছরে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করে রাজ্য সরকার।

স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপারেশন, এমনকি রোগীর খাবারের খরচও বহন করা হয়। পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য, প্রবীণ বাবা-মা এবং সন্তানরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পান। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার সময় রোগীদের যাতায়াত খরচ বাবদ এককালীন আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়।

দুই প্রকল্পেই বছরে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা থাকলেও, আয়ুষ্মান ভারত দেশের সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য হওয়ায় তা জাতীয় স্তরে বেশি কার্যকর বলে মনে করছেন অনেকেই। আবার স্বাস্থ্যসাথীর ক্ষেত্রে রাজ্যের বহু হাসপাতালের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমন্বয় থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, দুই প্রকল্প একসঙ্গে চললে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় কী প্রভাব পড়ে।

