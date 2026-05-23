জুলাই থেকেই বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত, কারা সুবিধা পাবেন ? স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

যাঁরা এখনও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আসেননি তাঁদের পাশাপাশি কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকা প্রায় এক কোটি বাঙালিও এই স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 2:44 PM IST

কলকাতা, 23 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে সামনে রেখেই বড়সড় রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি । জুলাই মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প । একই সঙ্গে চারটি জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরবঙ্গে এইমস, কিশোরীদের জন্য সার্ভিক্যাল ক্যানসারের প্রতিষেধক এবং সস্তায় ওষুধ দেওয়ার মতো একাধিক প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

শুভেন্দুর দাবি, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিকে দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিল । কিন্তু নতুন সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে । তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জাতীয় স্তরের সঙ্গে যুক্ত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় থাকা ছয় কোটিরও বেশি মানুষকে সরাসরি 'আয়ুষ্মান ভারত' এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে । শুধু তাই নয়, যাঁরা এখনও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আসেননি, তাঁরাও নতুন করে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন । এছাড়া কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকা প্রায় এক কোটি বাঙালিও এই স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়েও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, চলতি অর্থবর্ষে 'ন্যাশনাল হেলথ মিশন'-এ পশ্চিমবঙ্গের জন্য 2103 কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র । তার মধ্যে 500 কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্যের হাতে এসেছে । পাশাপাশি 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের জন্যও 976 কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে বলে জানান তিনি ।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে চারটি জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । বর্তমানে যেসব জেলায় মেডিক্যাল কলেজ নেই, সেখানকার জন্য প্রস্তাবিত জমির তালিকা দ্রুত কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে একটি এইমস তৈরির বিষয়েও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি ।

নারী-স্বাস্থ্য নিয়েও বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু । আগামী 30 মে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিষেধক কর্মসূচি । প্রথম পর্যায়ে 14 থেকে 15 বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে সাত লক্ষের বেশি টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । এছাড়াও কলকাতায় 'টিবি মুক্ত ভারত' কর্মশালা আয়োজনের ঘোষণা করা হয়েছে । রাজ্যজুড়ে 469টি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র তৈরি হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে 'অমৃত' প্রকল্পের মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধে 50 থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে ।

