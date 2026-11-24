প্রশিক্ষণে 56 দেশের বিশেষজ্ঞ, আয়ুর্বেদ গবেষণায় নয়া দিগন্ত
Ayurvedic studies training: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত বেলে শংকরপুরের রাজীব গান্ধি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতালে শুরু হয়েছে এক বিশেষ সেমিনার । চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
Published : November 24, 2026 at 3:18 PM IST
ব্যারাকপুর, 24 নভেম্বর: আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও চিকিৎসক ও গবেষকদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও উন্নত করতে সক্রিয় প্রশাসন ৷ আগামিদিনে পৃথিবীর 56টি দেশের গবেষক এখানে আসবেন প্রশিক্ষণ দিতে । সেই সংক্রান্ত মউ স্বাক্ষরও হয়েছে ৷
সারা ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের সমৃদ্ধ করতে আয়ুষ দফতর এই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে । গতকাল থেকে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত বেলে শংকরপুরের রাজীব গান্ধি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতালে শুরু হয়েছে এক বিশেষ সেমিনার । চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত তথা এই রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে বলে দাবি রাজীব গান্ধি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের । সংস্থার জুনিয়র ডাক্তার ও গবেষকদের প্রশিক্ষণ দিতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে 200 জন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও গবেষক এসেছেন । এই উদ্যোগের জেরে রাজ্যের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং গবেষকরা জানতে পারবেন অন্য রাজ্যে কীভাবে আয়ুর্বেদ চর্চা হচ্ছে এবং এই রাজ্যে কীভাবে আয়ুর্বেদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করা যায় ৷
আগামিদিনে রাজীব গান্ধি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে শুধু মানুষের জন্যই নয়, গাছপালা এবং প্রাণী সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণা করবেন, যাতে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীদেরও সুস্থ রাখা যায় ।
সোমবার আয়ুর্বেদিক কলেজের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক রাজেশ কুমার । রাজ্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নতি ও প্রসার কেন দরকার সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজেশ কুমার বলেন, "আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথি বা অন্যান্য চিকিৎসার থেকে অনেক সাশ্রয়ী । তাছাড়া যে কোনও রোগের চিকিৎসা করাতে গেলে অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্টে অনেক চাপ বেশি পড়ে হাসপাতালগুলিতে । সেক্ষেত্রে খুব বড় কোনও শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে সাধারণ রোগে আয়ুর্বেদের উপর মানুষ ভরসা করতে শুরু করলে অ্যালোপ্যাথির উপর চাপ কমবে ।"
বর্তমানে বেশি পরিমাণে গরু বা মোষের দুধ উৎপাদনে বেআইনিভাবে বিভিন্ন ওষুধ বা ইনজেকশন ব্যবহার করেন অসাধু ব্যবসায়ীরা ৷ যার জেরে ওই দুধ দিনের পর দিন খেয়ে মানুষের শরীরে নানারকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে । এই সম্পর্কে বিধায়ক রাজেশ কুমার দাবি করেন, "আয়ুর্বেদের সাহায্যে শুধু মানুষের চিকিৎসা নয়, জীবজন্তু এবং গাছেরও চিকিৎসা সম্ভব যাতে জীবজন্তু ও গাছের মাধ্যমে আসা প্রোটিন থেকে মানুষের ক্যানসার জাতীয় জটিল রোগ না হয় । শুধু দরকার উপযুক্ত গবেষণার যেটা রাজীব গান্ধি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও গবেষকরা বের করবেন । যেটা আয়ুর্বেদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে আরও অনেক ধাপ এগিয়ে দেবে । "
অধ্যাপক ডক্টর তাপস কুমার মণ্ডল দাবি করেন, "ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আয়ুর্বেদ যেভাবে এগিয়েছে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিজের জায়গা করে নিয়েছে, এই রাজ্যেও আয়ুর্বেদ ও যোগা যাতে এগিয়ে যায় তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আয়ুর্বেদের উপর বিশেষ জ্ঞান আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । যেখানে 56টি দেশের সঙ্গে মউ (MOU) স্বাক্ষর হয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী শুধু দেশের নয়, বাইরের আয়ুর্বেদের গবেষকরাও এখানে এসে প্রশিক্ষণ দেবেন ৷ আলোচনা করবেন আয়ুর্বেদ নিয়ে । যাতে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারেন আয়ুষ দফতর আয়ুর্বেদের গবেষকদের কাছ থেকে কী চাইছে এবং কোন পথে গেলে এই গবেষণাকে আরও উন্নত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় ।"
চিকিৎসা ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ এবং যোগাকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার । সেই পথকে প্রশস্ত করতেই এই রাজ্যেও আয়ুর্বেদ নিয়ে সক্রিয়তা বেড়েছে । ভারতের গবেষকরা বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই আয়ুর্বেদ এবং যোগা নিয়ে পড়াচ্ছেন । আবার ওই সমস্ত দেশ থেকেও আয়ুর্বেদের চিকিৎসক ও গবেষকরা আসছেন এই দেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে । সেদিকেই এক ধাপ এবার এগিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গও ৷