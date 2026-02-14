স্মৃতি ফিরল, ফিরল ঠিকানাও! 10 বছর পর সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ঘরে ফিরছেন আয়েশা

স্মৃতি ফিরল, ফিরল ঠিকানাও! 10 বছর পর সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ঘরে ফিরছেন আয়েশা
ETV Bharat-এর উদ্যোগে সম্পূর্ণ হল মানবিকতার এক দীর্ঘ লড়াই ৷
Published : February 14, 2026 at 8:28 PM IST
অভিজিৎ বোস
জলপাইগুড়ি, 14 ফেব্রুয়ারি: নাম জিজ্ঞেস করলে এক সময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন । নিজের নামটুকুও মনে ছিল না । কোথা থেকে এসেছেন, কার মেয়ে— কিছুই বলতে পারতেন না । সেই অসহায়তার গল্প প্রথম সামনে এনেছিল ইটিভি ভারত । সংবাদমাধ্যমের সেই উদ্যোগেই জোড়া লাগে বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলো, গড়ে ওঠে প্রশাসনিক যোগাযোগের সেতু । যার নিট ফল, এক দশক পর নিজের ঠিকানা খুঁজে পেলেন বাংলাদেশের মেয়ে আয়েশা আখতার ৷
ওপারের কুমিল্লা জেলার হুসেনপুর তাজের বাজারের বাসিন্দা আয়েশা । মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় পথ ভুলে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ভারতে । তারপর দীর্ঘ অনিশ্চয়তা । কখনও স্টেশন চত্বর, কখনও অচেনা গ্রাম— এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পৌঁছন আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার ডিমডিমার ‘হেভেন শেল্টার হোম’-এ । সেখানেই শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় জীবন !
হোমের কর্ণধার সাজু তালুকদার প্রথম দিনটির কথা এখনও ভুলতে পারেন না, “মেয়েটার চোখে ছিল শুধু ভয়। কিছুই বলতে পারত না। নিজের নামটাও নয় !”
‘হেভেন শেল্টার হোম’-এ চিকিৎসা শুরু হয় । চিকিৎসক নরোত্তম হালদারের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে সাড়া দেন আয়েশা । প্রথমে শব্দ, তারপর ভাঙা বাক্য । আর একদিন আচমকা— নিজের বাড়ির ঠিকানা! যেন দীর্ঘ অন্ধকারের শেষে হঠাৎ আলো !
সাত বছরের লড়াই। যত্ন, ধৈর্য, মমতা— সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন আয়েশা । সাজু বলেন, “ও আমাকে বাবা বলে ডাকে। মেয়ের মতোই বড় করেছি । এখন ও দেশে ফিরবে— খুব ভালো লাগছে । তবে এতদিন কাছে ছিল, ও চলে যাবে, বুকের ভেতরটা খালি খালি লাগছে ।”
ঠিকানা জানা মাত্রই শুরু হয় আর এক দৌড়ঝাঁপ। বিষয়টি জানানো হয় আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশকে। তৎকালীন পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী উদ্যোগ নেন । দুই দেশের প্রশাসনের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হয় । খোঁজ মেলে পরিবারের— ছয় ভাই, তিন বোন, মা-বাবা অপেক্ষায় ।
কিন্তু ফেরা সহজ ছিল না । আইনি জটিলতা, সীমান্তের বিধিনিষেধ, কাগজপত্রের দীর্ঘ প্রক্রিয়া— বারবার আটকে গিয়েছে পথ । 2025 সালের জানুয়ারিতে বিষয়টি সামনে আনে ইটিভি ভারত, প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে দেয় । অবশেষে সরকারি চিঠি আসে— আগামী 17 ফেব্রুয়ারি পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন আয়েশা ।
দেশে ফেরার আগে একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন পুলিশ সুপারের সঙ্গে । বর্তমানে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত ওয়াই রঘুবংশীর দফতরে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালেন তিনি । লাজুক হাসি, চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু, অস্ফুটে যেন বললেন “ধন্যবাদ” ! যা ক্ষণিকের জন্য নাড়িয়ে দিল দুঁদে পুলিশ অফিসারকেও ৷ উর্দির আড়ালে আবেগ চেপে ওয়াই রঘুবংশী বললেন, “পুলিশ হিসেবে দায়িত্বটুকু পালন করেছি মাত্র । কিন্তু ও নিজে এসে ধন্যবাদ জানাল, এটা বড় প্রাপ্তি। আসল কৃতিত্ব সাজু তালুকদারের ৷
ওপারেও অপেক্ষা দীর্ঘ। শয্যাশায়ী বাবা জয়নাল আবেদিন মেয়েকে একবার দেখার আশায় দিন গুনছেন । ফোনে ভাই মাসুম ফারুখ ইটিভি ভারত-কে জানালেন, “আমরা ভেবেছিলাম দিদি আর নেই। এখন ফিরবে, এ যেন স্বপ্ন!”
দশ বছরের অন্ধকার শেষে 17 ফেব্রুয়ারি সীমান্ত পেরিয়ে আয়েশার ঘরে ফেরার পালা। তবে বীরপাড়ার শেল্টার হোম, ‘বাবা’ সাজুর স্নেহ আর সাত বছরের স্মৃতি থেকে যাবে তাঁর সঙ্গেই। কারণ, এখান থেকেই যে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের মেয়ের 'দ্বিতীয় জীবন'!