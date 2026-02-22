জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার ! নিয়ে যেতে সামনে হাজির যমরাজ, সঙ্গী চিত্রগুপ্তও

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার ! নিয়ে যেতে সামনে হাজির যমরাজ, সঙ্গী চিত্রগুপ্তও
বিশাল চেহারার কালো পোশাক পরা, বিশাল গোঁফওয়ালা, হাতে গদা হাতে যমরাজ । পাশে বিশাল লম্বা খাতা নিয়ে হাজির চিত্রগুপ্তও ।
Published : February 22, 2026 at 7:12 PM IST
বর্ধমান, 22 ফেব্রুয়ারি: বড্ড তাড়া ৷ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছেন রেললাইন ৷ হঠাই সঙ্গে নিয়ে যেতে রেললাইনে আপনার সামনে হাজির হলেন যমরাজ ৷ এমনকি দেখলেন, হিসাব-নিকাশ করতে খাতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন চিত্রগুপ্তও ৷ অবাক হবেন না ! এটাই হচ্ছে হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ৷
ব্যাপারটা কী ?
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া রেল ডিভিশন এলাকায় রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে প্রতি মাসে রেলে কাটা পড়ে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয় । রেলের হিসাবে গড়ে প্রায় 50 জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে । ফলে সাধারণ মানুষকে রেললাইন পারাপার না-করার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে মৃত্যুর হার কমানো যায় সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে রেল । পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুরের উদ্যোগে হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে শুরু করেছে যাত্রী সচেতনতা ।
কীভাবে চলছে এই সচেতনতা ?
রেলের তরফে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একজন যমরাজের ছদ্মবেশে আর একজন চিত্রগুপ্ত সেজে পথে নেমেছেন । হাওড়া ডিভিশনের গাংপুর স্টেশন সংলগ্ন রেলগেট, বর্ধমান স্টেশন, আবার কখনও বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন কালনাগেট এলাকায় ঢুঁ মারছেন তাঁরা । রেলগেট বন্ধ থাকায় কেউ কেউ রেললাইন পার করে গেট টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলেই হঠাৎ সেখানে বিশাল চেহারার কালো পোশাক পড়া, বিশাল গোঁফওয়ালা, হাতে গদা নিয়ে হাজির যমরাজ ।
গম্ভীর গলায় যমরাজকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘ভালোই হয়েছে আজ আপনাকে হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে, আপনি যখন নিজের ইচ্ছেতেই জীবন দিতে প্রস্তুত তাই ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করছেন । ঠিক আছে আমিই না-হয় সরাসরি আপনাকে নিয়ে যাব ।’’ আর এর সঙ্গে থাকা চিত্রগুপ্ত একটা খাতা নিয়ে রেলের নিয়মভঙ্গকারীদের নাম ঠিকানা তার খাতায় লিপিবদ্ধ করছেন ।
কেন এই পদক্ষেপ ?
ট্রেন চলাচলের সময় যখন রেলগেট বন্ধ রাখা হয়, তখন দেখা যায় সময় বাঁচাতে ধৈর্য ধরে রেলগেটের দুই পাশে অনেকে মানুষ অপেক্ষা না-করে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ সাইকেল এমনকি মোটর সাইকেল নিয়েও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করে থাকেন । এর ফলে একটু অসাবধানতার কারণে অনেকের মৃত্যুও হয়ে থাকে । আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছে রেললাইন পারাপার করার সময় দু’টি রেললাইনের মাঝামাঝি অংশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় দ্রুতগতির দূরপাল্লার ট্রেন হাওয়াতেও অনেককে ফেলে দিয়েছে । ফলে তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে ।
বিশেষ করে সন্ধ্যায় ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করার সময় কোন লাইনে ট্রেন আসছে, তা বোঝা যায় না । অথচ সবকিছু জানার পরেও সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করেন । ফলে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা । রেলের তরফে আইন ভাঙার জন্য মাঝেমধ্যে জরিমানা করা হলেও সেভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায়নি । তাই এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । এইভাবে 'যমরাজ' এর হাতে ধরা পড়ে রীতিমতো লজ্জায় পড়ে গিয়ে যাত্রীরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন ভবিষ্যতে আর এইভাবে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করবেন না ।
কী বলছেন যমরাজ ?
যমরাজের বেশে থাকা হাওড়া ডিভিশনের অপারেটিভ সিস্টেম বিভাগের কর্মী দেবদূত বিশ্বাস বলেন, "সাধারণ মানুষকে বারবার সচেতন করার পরেও প্রায় প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করছে । অনেকেই অসতর্কতার কারণে প্রাণ হারাচ্ছেন । ফলে রেলের তরফে বারবার করে সচেতন করা হচ্ছে । মানুষকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ।"
যাত্রীদের কথা
রেলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে স্থানীয় মানুষজন । নবীনচন্দ্র দাস বলেন, "জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয় । এরপরেও কিন্তু অনেককেই দেখা যায় লাইন পারাপার করতে । রেল এই ধরনের সচেতনতার উদ্যোগ নেওয়ায় মানুষের যদি কাজে লাগে সেটাই মঙ্গল ।"