পেট্রাপোলে আওয়ামী নেতারা, দেশে ফিরে হিন্দুদের পাশে দাঁড়ান হাসিনা; বার্তা রাজ্যের মন্ত্রীর
Awami League leaders: বনগাঁর উপর দিয়ে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন শেখ হাসিনা ৷ রবিবার আচমকা পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শনে আসেন আওয়ামী লীগের নেতারা ৷
Published : November 23, 2026 at 10:24 AM IST
বনগাঁ, 23 নভেম্বর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরবেন। সড়কপথে বনগাঁর পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে তিনি দেশে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। তারই মধ্যে রবিবার আচমকা আওয়ামী লীগের তিন নেতা পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শন নতুন মাত্রা জুড়েছে।
আওয়ামী লীগ সূত্রের খবর, হাসিনা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে 112 নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোড ধরে বনগাঁর উপর দিয়ে পেট্রাপোল স্থলবন্দর থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন। হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতা কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। রবিবার তাঁদের মধ্যে তিন নেতা আচমকা পেট্রাপোল বন্দর পরিদর্শনে আসেন। তবে, তাঁরা গাড়ি থেকে নামেননি। বন্দর চত্বরে কয়েক মিনিট থাকার পর গাড়ি ঘুরিয়ে তাঁরা আবার কলকাতার দিকে ফিরে গিয়েছেন।
বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রবিবার পেট্রাপোল বন্দরে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশে জেলবন্দি চিন্ময় দাস মহারাজের মুক্তির দাবিতে মতুয়া ও সনাতনী সংগঠনের সমর্থকেরা এদিন বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেখানে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া হাসিনার দেশে ফেরার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন।
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পরিচালিত শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাসিনা দেশ ছাড়েন। দেশ ছাড়ার পর হাসিনা নয়াদিল্লিতে রয়েছেন। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রক হাসিনার অবস্থান সম্পর্কে কোনও তথ্য বাইরে জানায়নি। দেশ ছাড়ার দু'বছরের বেশি সময় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কার্যত অজ্ঞাতবাসে রয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে তিনি দেশে ফিরবেন। তারপর থেকে বাংলাদেশে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
নড়াইল-সহ কয়েকটি জায়গায় সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপরে আক্রমণ নেমে এসেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার হাসিনার দেশে ফেরার খবরে তাঁর দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা উৎসাহিত হয়ে পথে নেমেছেন। গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থান সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গবন্ধু প্রবেশদ্বার' খোলা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে ছাত্র, ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। চাপে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'বঙ্গবন্ধু প্রবেশদ্বার' খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে।
অশান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মতুয়া মহাসংঘের সমর্থকরা পেট্রাপোল বন্দরের কাছে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। কয়েকটি সনাতনী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পেট্রাপোল বন্দরে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শামিল হয়েছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারও সেখানে ছিলেন।
বিক্ষোভ কর্মসূচির মঞ্চে অশোক ও স্বপন দু'জনেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তীব্র সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার দেশে ফেরার ব্যাপারে আরও জোরালো সওয়াল করেন।
অশোক বলেন, "বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনূস জিহাদিদের সরকার চালিয়েছিলেন। তারেক রহমান তাঁর দেখানো পথেই জিহাদি ও মৌলবাদীদের সরকার চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ সনাতন হিন্দুদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে। তারেক রহমানকে বলছি, গণতান্ত্রিক ভোটে জয়লাভ করে আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্বধর্ম রক্ষা করুন। না-হলে পুরো বিশ্বের সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। আমরা সতর্ক, নজর রাখছি। আমরা চাই, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান।"
অশোক আরও বলেন, "বাংলাদেশের সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে বলব, হাসিনা যখন দেশে ফিরবেন, ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে স্বাগত জানান। গণতান্ত্রিক একটা সরকারকে জোর করে মৌলবাদীরা উচ্ছেদ করেছে। হাসিনা দেশে ফিরুন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আবার গণতন্ত্র ফিরে আসুক।"
বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপনের কথায়, "গণতান্ত্রিকভাবে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁকে জোর করে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। চিন্ময় দাস মহারাজ খুনের ঘটনা জড়িত থাকতে পারেন, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। বিনা বিচারে তিনি আজও জেলবন্দি। আমরা চাই হাসিনা দেশে ফিরুন। বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে পেট্রাপোল বন্দর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ওই দিন মৌলবাদী শক্তি হাসিনার সমর্থনে জনজোয়ারের পায়ের নীচে চাপা পড়ে যাক।"
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