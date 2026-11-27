মালদা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের পথে আওয়ামী লীগ নেতারা, বাণিজ্যে প্রভাব নিয়ে আশঙ্কিত ব্যবসায়ীরা
Indo-Bangladesh Border: ডিসেম্বরে দেশে ফিরছেন শেখ হাসিনা ৷ এই পরিস্থিতিতে দু’দেশের বাণিজ্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, চাইছেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 27, 2026 at 10:27 AM IST
মালদা, 27 নভেম্বর: শুধু পেট্রাপোল নয়, হাসিনার দেশে ফেরার খবরে তৎপরতা বাড়ছে মালদার মহদিপুর সীমান্তেও ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর আওয়ামী লীগের নেতারা আত্মগোপন করতে শুরু করেছিলেন ৷ প্রাণ বাঁচাতে অনেকে দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ তেমনই একজন প্রতিবেশী দেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য তথা আওয়ামী লীগ নেতা হবিবুর রহমান ৷ মাস দুয়েক আগে নিজের অনুগামীদের নিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি ৷
গতকাল বিকেলে মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে অনুগামীদের নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছেন হবিবুর রহমান ৷ জানিয়েছেন, শুধু তিনিই নন, আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারত থেকে দেশে ফিরে যেতে পারেন ৷ এই পরিস্থিতিতে আগামীতে মহদিপুর সীমান্তে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ এই আবহে ভারতীয় রফতানিকারকরা চাইছেন, এসবের কোনও প্রভাব যাতে দু’দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর না পড়ে ৷
আগামী 16 ডিসেম্বর দেশে ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন শেখ হাসিনা ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি ৷ প্রায় দু’বছর ধরে ভারতে রয়েছেন ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতেই মানবতা বিরোধী অপরাধে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷
হাসিনা না-থাকাকালীন তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণ করেছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ চলতি বছরে গোড়ায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন জিতে ক্ষমতায় এসেছে বিএনপি ৷ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ৷ প্রধান বিরোধী হিসেবে রয়েছে জামায়তে ইসলামি ৷
দেশে ফেরার পথে হাবিবুর রহমান মিঠু বলেন, “রাজনৈতিক সমস্যায় বাংলাদেশের অবস্থা শোচনীয় ৷ জামাত, বিএনপি আর এনসিপি বাংলাদেশকে অস্থির করে তুলেছে ৷ ব্যবসা বাণিজ্য তলানিতে নেমে এসেছে ৷ এখন দেশজুড়ে শুধুই মারামারি ৷ আওয়ামী লীগ ফিরে এলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে ৷ হাসিনা দেশে ফিরে আসছেন ৷ আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি ৷ তাঁকে বাঁচাতে আমরা এখনও আছি ৷ চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলাম ৷ দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করিয়েছি ৷ এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি ৷ ভারতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁরাও দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷”
কিন্তু ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগ নেতারা মালদা দিয়ে দেশে ফিরে গেলে মহদিপুর সীমান্ত অস্থির হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন সে দেশে পণ্য নিয়ে যাওয়া লরিচালকরা ৷ মজিবুর রহমান নামে এক লরিচালক বলেন, “আমি মূলত পাথরভর্তি লরি নিয়ে বাংলাদেশে যাই ৷ সাধারণত যেদিন সেদেশে যাই, সেদিনই ফিরে আসি ৷ কিন্তু যাঁরা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সেদেশে যান, তাঁদের লরি খালি করে ফিরে আসতে কয়েকদিন সময় লাগে ৷ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুব ভালো নয় ৷ হামেশাই ঝামেলা হচ্ছে ৷ শেখ হাসিনা দেশে ফিরে যাওয়ার পর ঝামেলা আরও বাড়বে কি না বলতে পারছি না ৷ তবে আমরা চাই, পণ্য নিয়ে সেদেশে গেলে যেন আমাদের নিরাপত্তা বজায় থাকে ৷”
রাজশাহীর বাসিন্দা সুজন ইসলাম আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে এসেছেন ৷ তাঁর কথায়, “আমি রাজশাহীতে থাকি ৷ সেটা আওয়ামী লীগের এলাকা ৷ সেখানে পরিস্থিতি ভালোই রয়েছে ৷ আওয়ামী লীগের নেতারা সেখানে ভালোভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ কিন্তু গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মতো জায়গাগুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে ৷ হাসিনার দেশে ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এসব জায়গায় ঝামেলা হচ্ছে ৷ হাসিনা দেশে ফিরলে কিছু জায়গায় যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে, সেটা নিশ্চিত ৷ বাংলাদেশের মানুষ চায়, যে ভালোভাবে দেশ চালাতে পারবে, সে’ই ক্ষমতায় থাকুক ৷”
শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনও প্রভাব না পড়ে সেটাই চাইছেন মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, “বর্তমানে প্রতিদিন 200 থেকে 250টি পণ্যবাহী লরি ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে ৷ সে’দেশে এখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে ৷ কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি ৷ এটা ঠিক, 2024 সালের আগে দু’দেশের মধ্যে যেভাবে বাণিজ্য চলত, এখন তা খানিকটা কমেছে ৷ শেখ হাসিনা দেশে ফিরে যাওয়ার পর এই বাণিজ্যে যাতে আর কোনও প্রভাব না পড়ে সেটাই আমরা চাই ৷ পরিস্থিতির উপর বিএসএফ, শুল্ক দফতর থেকে শুরু করে পুলিশও নজর রাখছে ৷ আমাদের আশা, বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বাভাবিক রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ করবে ৷”