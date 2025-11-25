পরিকল্পনা করেই খুন আদর্শকে, ধৃতদের বক্তব্যে অসঙ্গতি, কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ

পরিকল্পনা করেই খুন আদর্শকে, ধৃতদের বক্তব্যে অসঙ্গতি, কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ
গত শনিবার কসবার একটি হোটেল থেকে আদর্শ লোসালকা নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়৷ সেই ঘটনায় এক যুগলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷
কলকাতা, 25 নভেম্বর: আদর্শ লোসালকাকে খুন করার কারণ কী, সেই বিষয়ে এখনও ধন্দে কলকাতা পুলিশ৷ এই ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা৷ তাঁদের জেরা করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবশ্যই পেয়েছে পুলিশ৷ তবে দু’জনের বক্তব্যে অসঙ্গতি আছে৷ দু’জনের বক্তব্যে অমিলও প্রচুর৷ তাই তদন্ত আরও কিছুটা এগোলে, তবেই খুনের কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ৷
গত শনিবার কসবার একটি পাঁচতারা হোটেলের একটি ঘর থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়৷ পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে যে মৃতের নাম আদর্শ লোসালকা৷ তিনি বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা৷ শুক্রবার রাতে তিনি ওই হোটেলে আসেন৷ তাঁর সঙ্গে এক যুবক ও এক তরুণী ছিল৷
রাতেই ওই যুবক এবং তরুণী বেরিয়ে যান৷ পরেরদিন হোটেলের কর্মীরা রুম সার্ভিসের জন্য গিয়ে দেখেন বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে আদর্শের দেহ৷ প্রাথমিকভাবে সন্দেহভাজন হিসেবে ওই যুবক ও ওই তরুণীকে চিহ্নিত করে পুলিশ৷ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এবং আরও কিছু তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় ধ্রুব মিত্র ও কমল সাহা নামে ওই দু’জনকে৷
সোমবার তাঁদের আদালতে পেশ করে পুলিশ৷ আদালত তাঁদের 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷ হেফাজতে নেওয়ার পর থেকেই তদন্তকারীরা ধ্রুব ও কমলকে লাগাতার জেরা করছে৷ লালবাজার সূত্রে খবর, কী কারণে আদর্শ লোসালকাকে খুন করা হল, এই প্রশ্নের উত্তর বারবার জানতে চাওয়া হয়েছে ধ্রুব ও কমলের কাছে৷ কখনও দু’জনকে আলাদাভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে৷ আবার কখনও একসঙ্গে বসিয়েও জেরা করা হয় দু’জনকে৷ তার পরও সঠিক তথ্য মেলেনি৷
তদন্তকারীদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দু’জনই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি করছেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু জিনিসপত্র এবং তাঁদের বয়ান মিলছে না। দুই অভিযুক্তই তদন্তকে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করছে বলেও মনে করছেন অফিসাররা।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, একটি ডেটিং অ্যাপে কমলের সঙ্গে পরিচয় হয় আদর্শের৷ 20 নভেম্বর তাঁদের পরিচয় হয়৷ পরদিনই তাঁরা হোটেলে চলে আসেন৷ সঙ্গী হন ধ্রুব৷ এই যুবকের সঙ্গে কমল লিভ-ইন করতেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে৷ কিন্তু যেভাবে আদর্শকে খুন করা হয়েছে, তার সঙ্গে একদিনের পরিচয়ের বিষয়টি মিলছে না বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন৷
তদন্তকারীদের এমন মনে হওয়ার কারণ ময়নাতদন্ত রিপোর্টে উঠে আসা একাধিক তথ্য৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছিল আদর্শকে৷ তাঁর পেটে প্রায় 200 গ্রাম আধা-তরল পেস্টের মতো খাদ্য মিলিছে৷ সেই খাবারের মধ্যে তীব্র অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আরও জানা গিয়েছে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে আদর্শকে৷ ধাতব কোনও পদার্থ দিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করা হয়৷
হোটেলের ঘর থেকে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কিছু মেলেনি, যা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা যেতে পারে৷ পুলিশের ধারণা, খুনে ব্যবহৃত ধাতব বস্তু হোটেলের ঘর থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও ফেলে দিয়েছেন ধ্রুব ও কমল৷ আদর্শের দেহে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে৷ এর থেকে পুলিশের অনুমান, খুনে আগে আদর্শকে মারধরও করা হয়ে থাকতে পারে৷ তাছাড়া আদর্শের পা বাঁধা ছিল৷
ফলে পুলিশ জানতে চাইছে, আদর্শকে বিবস্ত্র করে পা বেঁধে ফেলা হয়েছিল কেন? ঠিক কোন পরিস্থিতিতে অশান্তি বা ধস্তাধস্তি তৈরি হয়েছিল? খুনের পিছনে কি শুধু টাকা-পয়সা নিয়ে বিবাদ, নাকি আরও বড় কোনও ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে? ধৃতদের জেরা করে এই তথ্য এখনও পায়নি পুলিশ৷ তাই আদর্শ ও ধৃতদের মধ্যে হওয়া মোবাইলের কল রেকর্ড, ডিজিটাল চ্যাট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজও৷
তদন্তকারীদের আশা, শীঘ্রই আদর্শ লোসালকা খুনের আসল তথ্য সামনে আসবে৷