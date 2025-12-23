লাইসেন্স বাতিল হয়নি ! হাইকোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে দাবি জেনেসিস হাসপাতালের

লাইসেন্স বাতিল হয়নি ! হাইকোর্টের নির্দেশ উল্লেখ করে দাবি জেনেসিস হাসপাতালের
ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের ক্ষতিপূরণ ও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের ৷
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: কসবার জেনেসিস হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে - এই মর্মে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুয়ো বলে দাবি করল কর্তৃপক্ষ ৷ সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি স্পষ্ট করেন কসবার ওই বেসরকারি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর চিকিৎসক পূর্ণেন্দু রায় ৷
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কসবার এই বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স কখনওই বাতিল হয়নি ৷ এমনকি তা বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈধ অবস্থায় রয়েছে ৷ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, অস্ত্রোপচার, ভর্তি পরিষেবা-সহ সমস্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মেই 24 ঘণ্টা ও 365 দিন চালু রয়েছে ৷
এই ঘটনার সূত্রপাত একটি মামলাকে কেন্দ্র করে ৷ প্রণব ঘোষ নামে এক রোগী চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে কসবার ওই বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের (CERC) কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন জানান ৷ কমিশন 2024 সালের 12 ডিসেম্বর একটি নির্দেশে হাসপাতালকে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে ৷
সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বেসরকারি ওই হাসপাতাল কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ৷ এরপর 2024 সালের 16 ডিসেম্বর হাইকোর্ট ওই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয় ৷ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পরবর্তী শুনানি না-হওয়া পর্যন্ত 12 ডিসেম্বর ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের দেওয়া ওই নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না ৷
পরবর্তীতে, 2025 সালের 10 নভেম্বর রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার নির্দেশে আরও একটি আদেশ জারি হয় ৷ যেখানে বলা হয়, ক্ষতিপূরণ না-দিলে হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে ৷ সেই নির্দেশকেও বেসরকারি ওই হাসপাতাল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ৷ আদালত এই ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ কার্যকর না-করার কথা জানিয়েছে ৷
সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসক পূর্ণেন্দু রায় বলেন, "আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু মহল ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে হাসপাতালের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে ৷ আমরা আইনের উপর পূর্ণ আস্থা রাখি ৷ আমি আজকে 10টি অপারেশন করেছি ৷ আমরা প্রতিবার তাঁর বিল ডিসকাউন্ট করে দিয়েছিলাম ৷ এমনকি শেষবার উনি বিল দিতে পারেননি ৷ তাহলে বাইরে এসে তিনি কারোর প্ররোচনায় এই কাজ করেছিলেন ৷"
এ দিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষ ও রোগীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছে, কোনও গুজব বা ভ্রান্ত তথ্যের উপর কান না-দিতে ৷ শুধুমাত্র যাচাই করা তথ্যের উপর বিশ্বাস রাখার আবেদন জানানো হয়েছে হাসপাতালের তরফে ৷