সাহিত্য জগতে ইন্দ্রপতন ! 'চৌরঙ্গী' স্রষ্টা শংকরের জীবনাবসান, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
বর্তমানে তাঁর বয়স হয়েছিল 92 বছর । বেশ কিছুদিন ধরেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি ।
Published : February 20, 2026 at 2:55 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: সাহিত্য জগতে ইন্দ্রপতন । প্রয়াত প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় । বাংলার পাঠকের কাছে যিনি পরিচিত শংকর নামে । বর্তমানে তাঁর বয়স হয়েছিল 92 বছর । বেশ কিছুদিন ধরেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি । সেখানেই শুক্রবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক । তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শংকরকে হারিয়ে মর্মাহত নাগরিক সমাজ ৷
শংকরের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি উইল করে গিয়েছেন ৷ তাঁর ইচ্ছে মতোই তাঁকে কোথাও সর্বসাধারণের শেষশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শায়িত রাখা হবে না ৷ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ৷
জানা গিয়েছে, একাধিক সমস্যা নিয়ে 15 দিন ধরে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন শংকর । সেখানেই তাঁর খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছিলেন তিনি । এরপর শুক্রবার তাঁর জীবনাবসান ঘটে ৷
এর আগে, গত ডিসেম্বর মাসে বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল বর্ষিয়ান সাহিত্যিকের । সেই সময় তাঁকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল । করা হয়েছিল অস্ত্রোপচার । যদিও তারপরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ।
শংকরের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি তাঁর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর)-এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল । 'চৌরঙ্গী' থেকে 'কত অজানারে', 'সীমাবদ্ধ' থেকে 'জনঅরণ্য' - তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে । তাঁর লেখনীর আধারে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের না-বলা কথা । বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সুগভীর গবেষণা ও গ্রন্থসমূহ আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ । তাঁর প্রয়াণ আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি । আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অগণিত গুণগ্রাহীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই ।"
'চৌরঙ্গী' থেকে 'কত অজানারে', 'সীমাবদ্ধ' থেকে 'জনঅরণ্য'—তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ…
কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও শংকরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (শংকর)-এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে মর্মাহত । তাঁর সৃষ্ট অসামান্য সাহিত্যকীর্তি - চৌরঙ্গী, জনঅরণ্য, সীমাবদ্ধ প্রভৃতি বাংলার পাঠকসমাজকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে । তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । করুণাময় ঈশ্বরের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা ।"
তাঁর সৃষ্ট অসামান্য সাহিত্যকীর্তি - চৌরঙ্গী, জনঅরণ্য, সীমাবদ্ধ প্রভৃতি বাংলার পাঠকসমাজকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের সাংস্কৃতিক… pic.twitter.com/Q074no14he
অসামান্য লেখনির জন্য একাধিক মর্যাদাপূর্ণ সম্মান পেয়েছেন শংকর ৷ 2016 সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.লিট উপাধি পেয়েছেন । পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ড-এর সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, 2010 সালে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল শংকরকে ৷ এছাড়াও 2019 সালে তাঁর হাতে সিইএসসি-র লাইভটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2021 সালে শংকর 'একা একা একাশি' বইটির জন্য লাভ করেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ।
1933 সালে বনগাঁয় জন্ম সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের । তারপর বেশ কিছু বছর পরিবারকে নিয়ে হাওড়ায় থাকতেন । অল্প বয়সেই তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন । তারপর থেকেই পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন শংকর । প্রথমে কেরানি এবং তারপর হকারের কাজও করেছেন । কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের হয়েও কাজ করেছেন তিনি । সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন 'কত অজানারে' উপন্যাসে । এছাড়াও সাহিত্যিক শংকরের হাতে উঠে এসেছে আরও একাধিক মনকাড়া লেখা ৷ যা পাঠকদের তৃপ্তি দিয়েছে ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল চৌরঙ্গী, জন অরণ্য, সীমাবদ্ধ-সহ আরও অনেক কিছু ৷