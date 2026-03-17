পদ্ম প্রার্থী: কলিতা মাজি SIR-এ বিচারাধীন, ফৌজদারি মামলায় নাম থাকা দিন্দা দ্বারস্থ হাইকোর্টের

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির নাম বিচারাধীন ৷ এদিকে, বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ময়নার বিদায়ী বিধায়ক অশোক দিন্দা পৌঁছলেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷

SIR-এ বিবেচনাধীনকে প্রার্থী ঘোষণা পদ্মশিবিরের, হাইকোর্টে বিজেপি বিধায়ক দিন্দা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 1:59 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ: ভোটের দামামা বাজতেই চারিদিকে তাপ-উত্তাপ শুরু ৷ সোমবার বিজেপি প্রথম দফায় 144টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে ৷ আর এই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই জলঘোলার খবর দিকে দিকে ৷

বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরের দিন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অশোক দিন্দা। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চলতি বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হয়েছেন তিনি। ময়না বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক প্রার্থী অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক ক্রিমিনাল অর্থাৎ ফৌজদারি মামলা এমনই অভিযোগ । মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। তাঁর নামে ক্রিমিনাল কেস কত পেন্ডিং রয়েছে তা জানতে গত 6 মার্চ অশোক পুলিশে গিয়ে আবেদন করেন ৷ তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত সেই তালিকা তিনি হাতে পাননি ৷

নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন, এমনটা জেনেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷ কারণ নির্বাচনী আইন অনুসারে ভোটের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ হতে গেলে যদি কোনও প্রার্থীর ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তা উল্লেখ করতে হয় ৷ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে নমিনেশনের সঙ্গেই জমা দিতে হয় একটি ফর্ম ৷ ওই ফর্মে প্রার্থীকে জানাতে হবে, তাঁর বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা বর্তমানে পেন্ডিং রয়েছে। মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার দ্বারস্থ হন অশোকের আইনজীবী অনীশ মুখোপাধ্যায়। সেই মামলা ফাইল করার সম্মতি দিয়েছেন বিচারপতি।

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে অশোকের পক্ষে আইনজীবী জানান, পুলিশকে চিঠি দেওয়ার পরও থেকে তথ্য পাওয়া যায়নি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য, সমস্ত কেসের তথ্য জানা প্রয়োজন। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এনিয়ে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার এনিয়ে বলেন, "প্রশাসন বা সরকারের পক্ষ থেকে কারোর নামে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মূলক ক্রিমিনাল মামলা দেওয়া হয়েছে এবং যদি সেই ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে তাহলে তিনি আদালতে যেতেই পারেন। অশোক দিন্দা আদালতে যেতেই পারেন কারণ হাইকোর্টের দরজা সকলের জন্য খোলা।"

অন্যদিকে, আরও এক বিজেপির প্রার্থীকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জলঘোলা শুরু হয়েছে ৷ আউশগ্রামের মহিলা প্রার্থী কলিতা মাজির নাম রয়েছে বিচারাধীন অবস্থায় অর্থাৎ 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'। এখন প্রশ্ন বিজেপি কি নিশ্চিত কলিতার নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উঠবে?

গত 28 ফেব্রুয়ারি SIR-এর পর ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India)। তালিকায় 60 লক্ষ নামের পাশে 'বিচারাধীন' (Under Adjudication) লেখা ৷ তাতেই নাম উঠেছে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে টিকিট দেওয়া পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের কলিতা মাজির ৷ প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে 2021 সালেও তিনি আউশগ্রামে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। পেশায় পরিচারিকা হিসেবে কলিতাকে প্রার্থী করা হলেও গতবার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি ৷ তবে এবার তাঁর উপরই আস্থা রেখেছে গেরুয়া শিবির ৷

ওয়াকিবহাল মহলে মনে করছে, কলিতা যখন এই রাজ্যের নির্বাচকই নন তাহলে তাঁর নাম কেন প্রার্থী তালিকায় রাখা হল? তার মানে বিজেপি জানে এই নামটি বিচারাধীন থেকে চূড়ান্ত তালিকায় চলে আসবে। অর্থাৎ বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই নির্বাচন কমিশন কাজ করছে।

কলিতা মাজির নাম বিচারাধীন তবু প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা তাঁর নাম ৷ এনিয়ে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন, "বিজেপি কাকে কোথায় প্রার্থী করবে সেটা কি তারা অন্যান্য বিরোধী দলকে জিজ্ঞেস করে করবে ? তারা মনে করেছেন, আউশগ্রাম থেকে আবার কলিতা মাজিকেই প্রার্থী করবেন তেমনটাই করেছে। বিরোধীদের কোনও কটাক্ষ, আলোচনার গুরুত্ব আমরা দিচ্ছি না। প্রথম থেকে SIR-কে একটা বিলম্বিত মোডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কারও সমালোচনা করছে ৷"

সম্পাদকের পছন্দ

