নাবালিকাকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের চেষ্টা, উদ্ধার স্বরূপনগরে
ওই নাবালিকা জানিয়েছে, তার এক মাসি বাড়ি থেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পরিচয়হীন কিছু লোক ফাঁদে ফেলে।
Published : August 1, 2026 at 4:03 PM IST
বসিরহাট, 1 অগস্ট: বর্তমান সময়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মানবপাচার ও সক্রিয় দালাল চক্রের তৎপরতা এক ভয়ঙকর রূপ ধারণ করেছে। অভাবী ও সাধারণ পরিবারগুলিকে লক্ষ্য করে নানা প্রলোভন ও কৌশলে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের পাচার করার ঘটনাগুলি জনমনে গভীর উদ্বেগ তৈরি করছে। বসিরহাটের স্বরূপনগর এলাকায় এমনই এক চাঞ্চল্যকর মানবপাচারের ঘটনার ভয়ঙ্কর সব তথ্য সামনে এসেছে।
উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশের ওই নাবালিকা জানিয়েছে, তার এক মাসি বাড়ি থেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পরিচয়হীন কিছু লোককে নিয়ে ফাঁদে ফেলে। ওই নাবালিকা নির্দিষ্ট করে কারাম ও জীবন নামক দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে ৷ যারা তাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পার করে ভারতে নিয়ে আসে। তাকে প্রথমে ঢাকার আব্দুল্লাপুর টঙ্গী বাজার এলাকার একটি বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ৷ সেখান থেকে তাকে অন্যত্র বিক্রির ছক কষা হয়েছিল। পরবর্তীতে ওই নাবালিকাকে শেষ পর্যন্ত বসিরহাটের স্বরূপনগর সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। নাবালিকার চোখে-মুখে শুধুই আতঙ্ক আর ভীতির ছাপ স্পষ্ট ৷ সে এই নরককুণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে দ্রুত নিজের পরিবার ও নিজ বাড়িতে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছে ৷
স্বরূপনগরের এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "সীমান্তবর্তী এই এলাকায় ইদানীং অচেনা ও অপরিচিত লোকজনের অস্বাভাবিক আনাগোনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।" চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার পর স্থানীয় থানা পুলিশ ও বিএসএফ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে এবং প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়েছে। এলাকাবাসীর মতে, এলাকার ছোট ছোট শিশুরা প্রতিদিন রাস্তাঘাট দিয়ে স্কুলে ও খেলাধুলোয় চলাচল করে। এই ধরনের বেপরোয়া পাচারকারী ও দুষ্কৃতকারী চক্র যদি শিশুদের কৌশলে বা লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় সেই ভয়ে অভিভাবকরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ৷
স্থানীয় জনগণ অবিলম্বে এই ধরনের অপরাধী ও দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশি কিছু বলতে চায়নি পুলিশ ৷ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শিশু পাচারের মতো এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সমাজের কাছে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। এর জন্য সীমান্তজুড়ে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা হবে বলেও প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷