ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতায় কোটি টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা ! বিমানবন্দরে আটক 2

ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতায় কোটি টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা ! বিমানবন্দরে আটক 2
গোপন সূত্রের ভিত্তিতে কলকাতা বিমানবন্দরে আগে থেকেই তৈরি ছিলেন গোয়েন্দারা ৷ সংশ্লিষ্ট বিমানটি নামতেই ওই দুই যাত্রীর গতিবিধির ওপর নজরদারি শুরু হয় ৷
Published : August 17, 2026 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতাগামী বিমানে প্রায় 900 গ্রাম সোনা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতা বিমানবন্দরে । উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় 1 কোটি 35 লক্ষ টাকা । ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই যাত্রীকে আটক করেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার পুলিশ ।
পুলিশ ও বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতায় আসা ওই বিমানের দুই যাত্রীর বিষয়ে আগে থেকেই গোপন সূত্রে খবর ছিল । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আগে থেকে বিমানবন্দরে তৈরি ছিলেন গোয়েন্দারা ৷ সোমবার সকালে বিমানটি কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণের পর ওই দুই যাত্রীর গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করেন গোয়েন্দা ও পুলিশকর্মীরা ।
এর পর সন্দেহভাজন দুই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । সূত্রের দাবি, তাঁদের কথাবার্তায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে সোনা থাকার কথা স্বীকার করেন বলে জানা গিয়েছে । এরপরই তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে প্রায় 900 গ্রাম সোনা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া সোনাটি 24 ক্যারেটের খাঁটি সোনা ।
সূত্রের খবর, বিমানবন্দরের তল্লাশিতে যাতে সহজে সোনাটি ধরা না-পড়ে সে কারণে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল পাচারকারীরা ৷ ফলে গোটা ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগাযোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷ উদ্ধার হওয়া সোনা কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কলকাতায় কার কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আন্তর্জাতিক বিমানপথ ব্যবহার করে সোনা পাচারে সক্রিয় একাধিক চক্র ৷ সেরকমই কোনও চক্রের সঙ্গে ধৃতদের যোগাযোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ৷ সেক্ষেত্রে শুধু এই দুই যাত্রীই পাচারের সঙ্গে যুক্ত, নাকি তাঁদের পিছনে আরও কেউ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
ব্যাঙ্কক থেকে কলকাতায় আসা বিমানে সোনা উদ্ধারের ঘটনা নতুন নয় । তবে এ বার একসঙ্গে প্রায় এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের সোনা উদ্ধারের ঘটনায় বিমানবন্দর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা মহলে তৎপরতা বেড়েছে । আটক দুই যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের আরও তথ্য পাওয়া যায় কি না, এখন সে দিকেই নজর তদন্তকারীদের ।