'সমতার নামে আলিয়ার ঐতিহ্য মুছে দেওয়ার চেষ্টা', রাজ্যের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে

'সমতার নামে আলিয়ার ঐতিহ্য মুছে দেওয়ার চেষ্টা', রাজ্যের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে
Aliah University: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিকড় অষ্টাদশ শতকে । 1780 সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা বা 'মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। শামশের আলির প্রতিবেদন।
Published : October 25, 2026 at 12:37 AM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: 1780 সালে প্রতিষ্ঠা । প্রায় আড়াই শতাব্দীর ইতিহাস পেরিয়ে আজকের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় । এক সময়ের ইসলামি আইন, আরবি ও ফারসি শিক্ষার কেন্দ্র । সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, ব্যবস্থাপনা-সহ 33টি বিষয়ে পঠনপাঠনের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় । বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার প্রসারে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা রয়েছে ।
সেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বদলের সিদ্ধান্ত ঘিরেই এ বার রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক । সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের আওতা থেকে আলিয়াকে সরিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । সরকারের যুক্তি, রাজ্যে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য । কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, 'সমতা'র যুক্তিতে আলিয়ার ঐতিহাসিক পরিচিতি ও সংখ্যালঘু শিক্ষার বিশেষ গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা হচ্ছে । প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক সংস্কারের পথে হাঁটতে গিয়ে ঐতিহ্য ও সংখ্যালঘু শিক্ষার স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত থাকবে ?
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়া আবদুল লাহির বক্তব্য, সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রসারে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর দাবি, সাচার কমিটির রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার পিছিয়ে থাকার বিষয়টি উঠে আসার পর সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে শিক্ষার উপর আরও জোর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছিল । সেই প্রেক্ষাপটে আলিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়ে । লাহির অভিযোগ, বর্তমান বিজেপি সরকার মুসলিমদের শিক্ষার অগ্রগতি চায় না । তাই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো বদলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "মনে রাখতে হবে, এখানে 33টি বিষয়ে পড়াশোনা হয় ।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে দাবি পড়ুয়াদের ।
অন্য এক পড়ুয়া আলমগীরের অভিযোগ, সরকারের এই পদক্ষেপ সংবিধানের মূল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । তাঁর বক্তব্য, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার বদলে এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা ব্যাহত করার চেষ্টা হচ্ছে । আর এক পড়ুয়া দানিশ কামালের কথায়, "শিক্ষার দিক থেকে আমরা যতটা এগিয়েছিলাম, আবার পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ।" তাঁদের আশঙ্কা, দফতর বদলের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক চরিত্র, সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্বার্থ এবং শিক্ষার প্রসারে গড়ে ওঠা বিশেষ ব্যবস্থাগুলির উপর প্রভাব পড়তে পারে ।
কী বলছে সরকার ?
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, দেশে একটিই শিক্ষা নীতি থাকবে, সেই হিসেবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনেই থাকবে । সরকারের যুক্তি, আলিয়া বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় । সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয়েও পড়াশোনা হয় । তাই প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার প্রয়োজন রয়েছে ।
সরকারের এই যুক্তির পালটা প্রশ্ন তুলছেন সমালোচকেরা । তাঁদের বক্তব্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের আওতায় নিয়ে যাওয়ার অর্থ যদি প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়, তা হলে তার ঐতিহাসিক পরিচয় ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা বজায় রাখার নিশ্চয়তা কোথায় ? দফতর বদলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কোনও পরিবর্তন হবে কি না, সেই বিষয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছেন তাঁরা । তাঁদের মতে, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বদল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত মর্যাদা- দুটি বিষয় এক নয় । তাই দফতর পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন ও সরকারি নির্দেশে কী বলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা জরুরি ।
'প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে'
এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও । তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধারা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে । সেই পরিচিতিকে আঘাত করে প্রশাসনিক পরিবর্তন করা উচিত নয় । আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি ।
আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর অভিযোগ, 7 সেপ্টেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের আওতা থেকে উচ্চশিক্ষা দফতরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, সমতার যুক্তি তুলে ধরে আলিয়ার ঐতিহ্য মুছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । এই সিদ্ধান্তের ফলে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ ভূমিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
বিরোধীদের অভিযোগ, শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো এক করার নামে আলিয়ার স্বতন্ত্র ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গুরুত্বহীন করে তোলা হচ্ছে । অন্য দিকে, সরকারের অবস্থান, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলিয়ার প্রশাসনিক পরিচালনায় অভিন্ন কাঠামো অনুসরণ করাই এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য । ফলে বিতর্কের কেন্দ্রে এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য কি পাশাপাশি বজায় রাখা সম্ভব ?
'মমতা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের দোকান খুলে বসেছিলেন!'
এ ব্যাপারে বিজেপির মাইনরিটি মোর্চার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি চালর্স নন্দী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করে কটাক্ষের সুরে বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজে লাগিয়েছে, এরা নাগরিক হোক উনি চাননি । তাই তো উনি মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের দোকান খুলে বসেছিলেন । আর আমরা মুসলিম ভাইবোনেদের ভোটব্যাঙ্ক বা ভোটার হিসেবে দেখি না, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখি । তাই আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ।" আগামীদিনে মাদ্রাসা বোর্ড নয়, স্কুল সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়োগ করার ভাবনা রয়েছে । এতে ওদের মান আরও উন্নত হবে বলে মত চালর্সের । তাঁর মতে, " আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে আনলে ওদের বাজেটও বাড়বে। ভবিষ্যত আরও উন্নত হবে ।"
কলকাতা মাদ্রাসা থেকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিকড় অষ্টাদশ শতকে । 1780 সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা বা 'মাদ্রাসা-ই-আলিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন । ব্রিটিশ ভারতের প্রাথমিক সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম । সেই সময় ইসলামি আইন, আরবি, ফারসি ও ধর্মতত্ত্বের মতো বিষয় পড়ানো হত । পাশাপাশি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো বিষয়ও পাঠ্যক্রমের অংশ ছিল । পরবর্তী সময়ে ইংরেজি ও অন্যান্য আধুনিক বিষয় যুক্ত হয় ।
দেশভাগের পর প্রতিষ্ঠানটির পুনর্গঠন ও বিকাশের পথেও নানা পরিবর্তন আসে । দীর্ঘ বিবর্তনের পর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 2007 সালে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় । 2008 সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি । ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রেখেই আধুনিক উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পঠনপাঠনের সুযোগ তৈরি করা হয় । পরবর্তী সময়ে নিউ টাউন ও পার্ক সার্কাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোও গড়ে ওঠে ।
এই বিবর্তনই আলিয়াকে অন্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের থেকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ । তাঁদের মতে, ঐতিহাসিক ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র থেকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরণের মধ্যে রয়েছে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ।
সংখ্যালঘু শিক্ষার স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত থাকবে ?
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে বর্তমান বিতর্কের মূল প্রশ্ন শুধু কোন দফতর প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবে, তা নয় । প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বদলের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র, শিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষ সুবিধার উপর কোনও প্রভাব পড়বে কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ । বিরোধীদের আশঙ্কা, দফতর পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক পরিচিতি দুর্বল হতে পারে । পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সংখ্যালঘু শিক্ষার প্রসারে তার বিশেষ ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে ।
অন্য দিকে, প্রশাসনিক সমন্বয়ের পক্ষে যুক্তি থাকলেও সেই পরিবর্তনের শর্ত ও প্রভাব সম্পর্কে স্বচ্ছতা জরুরি । বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংখ্যালঘু মর্যাদা, সংরক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধার ক্ষেত্রে কী নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে, তা স্পষ্ট হলে বিতর্কের অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের ।
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বাংলার দীর্ঘ শিক্ষাইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এক দিকে আধুনিক উচ্চশিক্ষার বিস্তার, অন্য দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগ ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্ন- এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবে কী পরিবর্তন আনে এবং পড়ুয়াদের আশঙ্কা দূর করতে কী পদক্ষেপ করা হয়, নজর থাকবে সে দিকেই ।