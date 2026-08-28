ভারত-নেপাল সীমান্তে উদ্ধার ত্রিপুরা-জলপাইগুড়ির নাবালিকা-সহ 6 যুবতী
অবৈধভাবে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা ৷ পানিট্যাঙ্কিতে উদ্ধার ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়ির নাবালিকা-সহ 6 যুবতী ৷ গ্রেফতার 2 পাচারকারী ৷
Published : August 28, 2026 at 7:23 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 অগস্ট: ভারত-নেপাল সীমান্তে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের সতর্কতায় মানব পাচারের এক বড়সড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বৃহস্পতিবার রাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের অধীনস্থ পানিট্যাঙ্কির 'ওল্ড ব্রিজ' এলাকায় রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় 'ডি' কোম্পানির বর্ডার ইন্টারেক্টিভ টিম (বিআইটি)-এর জওয়ানরা চারজন নাবালিকা ও 2 জন প্রাপ্তবয়স্ক যুবতীকে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে দেখেন।
তাঁদের গতিবিধি ও নথিপত্র সন্দেহজনক মনে হওয়ায় জওয়ানরা সঙ্গে সঙ্গে পথ আটকান। দলটিতে দু'জন সন্দেহভাজন পুরুষও ছিল, যারা ওই তরুণীদের নেপালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বিষয়টিতে মানব পাচারের জোরালো সন্দেহ দেখা দেওয়ায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে রানিডাঙার অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট (এএইচটিইউ) এবং এনজিও 'কোশী লোক মঞ্চ'-কে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি জানানো হয় গোয়েন্দা (আইবি) সংস্থাগুলিকেও। খবর পেয়েই সমস্ত সংস্থার প্রতিনিধিরা সেখানে পৌঁছন এবং ধৃতদের যৌথ জেরার প্রক্রিয়া শুরু হয়।
যৌথ জিজ্ঞাসাবাদে পাচার চক্রের এক আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাজ্য জাল সামনে আসে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রের খবর, এই চক্রটি মূলত ত্রিপুরা এবং জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে কমবয়সি মেয়েদের বিভিন্ন কাজের প্রলোভন দেখাত। এরপর কোচবিহার ও নেপালের বিরানিটগরের একটি ড্যান্স বারের ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় তাঁদের সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে পাচার করার ছক কষা হয়েছিল। জেরায় জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চারজন নাবালিকা এবং দু'জন যুবতীর বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা, ধলাই ও খোয়াই জেলায়।
গ্রেফতার হওয়া দুই সন্দেহভাজন পাচারকারী নির্মল দেববর্মা ও চিন্ময় বসাক। তাদের মধ্যে একজনের বাড়ি ত্রিপুরায় এবং অপরজন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জন ত্রিপুরা থেকে এই মেয়েদের নিয়ে এসে ভারত-নেপাল সীমান্ত পার করানোর দায়িত্বে ছিল।
সীমান্ত এলাকায় প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হওয়া নাবালিকা ও তরুণীদের কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর এসএসবি এবং এনজিও-র সহায়তায় উদ্ধার হওয়া চার নাবালিকা, দুই যুবতী এবং গ্রেফতার হওয়া দুই পাচারকারীকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাটির তদন্তভার গ্রহণ করেছে। উদ্ধার হওয়া মেয়েদের নিরাপদে পরিবার ও স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷
পাশাপাশি, ধৃত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মানব পাচার সম্পর্কিত কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই পাচার চক্রে নেপালের ওই ড্যান্স বারের ম্যানেজার সহ উত্তরবঙ্গের আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।