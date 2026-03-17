'শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা দুর্ভাগ্যজনক', শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে মরিয়া নয়া নগরপাল

'শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা দুর্ভাগ্যজনক', শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে মরিয়া নয়া নগরপাল
সোমবার নির্বাচন কমিশন অজয় নন্দকে কলকাতার নতুন নগরপাল করেছে ৷ দায়িত্বে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুলিশ সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : March 17, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার প্রাক্কালে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে অজয় নন্দকে ৷ তিনি দায়িত্ব নিয়ে গত 14 মার্চ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেছেন ৷
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে অজয় নন্দ দাবি করেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুলিশ সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর । তাঁর কথায়, "আইন-শৃঙ্খলা আমরাই দেখছি । শশী পাঁজার বাড়ির ঘটনা দুঃখজনক । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । সেই লক্ষ্য পূরণে যা যা প্রয়োজন, সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
গত শনিবার কলকাতার ব্রিগেডে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা ছিল ৷ সেই সভাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে । অভিযোগ, ব্রিগেডমুখী বিজেপি কর্মী–সমর্থকদের একটি অংশ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে হামলা চালায় । গিরিশ পার্কে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে দিয়ে ব্রিগেডমুখী বাস যাওয়ার সময়ই এই অশান্তির সূত্রপাত । প্রায় 250 জনের একটি দল হঠাৎ করে তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে ইট, পাথর ও কাচের বোতল ছোড়ে বলে অভিযোগ ।
তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সকাল থেকেই বিজেপির পতাকা লাগানো বাস ব্রিগেডের উদ্দেশে যাচ্ছিল । সেই সময় এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলেন । আচমকাই কয়েকজন বিজেপি সমর্থক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং পরে জানতে পারেন সেটি মন্ত্রীর বাড়ি । এরপরই শুরু হয় হামলা । পালটা বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়, তৃণমূলের পক্ষ থেকে ব্রিগেডগামী বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ এমনকি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনার পরেই কলকাতা পুলিশের তরফে গিরিশ পার্ক থানায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত (Suo Motu) মামলা রুজু করা হয় ৷ গিরিশ পার্কে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় মোট ন'জনকে ৷ ঘটনায় আহত হন চার পুলিশকর্মী ৷
এদিকে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার রাত থেকেই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন । নজরবিহীনভাবে মধ্যরাতে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব পদে পরিবর্তন করা হয় ৷ পাশাপাশি সোমবার রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারকেও সরানো হয় । সুপ্রতিম সরকারকে সরিয়ে কলকাতার নয়া নগরপাল করা হয় অজয় নন্দকে ৷ সোমবারই ডিজি পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডেকে অপসারণের পর মঙ্গলবার ফের নতুন করে পদক্ষেপ করে কমিশন । মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা করা হয় পীযূষ পাণ্ডেকে ৷
এদিন জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একসঙ্গে রাজ্যের 12টি জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে । যে জেলাগুলিতে এই রদবদল হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে-বারাসত পুলিশ জেলা, কোচবিহার, বীরভূম, ইসলামপুর পুলিশ জেলা, হুগলি রুরাল, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা, মুর্শিদাবাদ, বসিরহাট পুলিশ জেলা, মালদা, পূর্ব মেদিনীপুর, জঙ্গিপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ।
শুধু জেলা স্তরেই নয়, কলকাতা পুলিশেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে । কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কেও সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন । ভোটের আগে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের এই ধারাবাহিক পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কমিশন ।