পরকীয়ার আগুনে রক্তাক্ত পরিণতি! গড়িয়ার পার্লারে ঢুকে হামলা, মৃত মালকিন ও যুবক

পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক কাশ্মীরের বাসিন্দা । তাঁর সঙ্গে রূপবাণী দাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

রক্তাক্ত পরিণতি (প্রতীকী ছবি)
Published : March 24, 2026 at 4:45 PM IST

সোনারপুর, 24 মার্চ: লেডিস পার্লারের ভারী কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন এক যুবক ! কিছু পরেই ভিতর থেকে ভেসে এল পার্লারের মালকিনের আর্ত চিৎকার! মঙ্গলবার এমনই রক্তাক্ত কাণ্ডের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার তেঁতুলতলা এলাকার বিউটি পার্লার ! ঘটনায় গুরুতর জখম পার্লারের মালকিন রূপবাণী দাসের (50) মৃত্যু হয়েছে ৷ হামলাকারী যুবককেও গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে ৷ গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ৷

পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক কাশ্মীরের বাসিন্দা । তার সঙ্গে রূপবাণী দাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও গোটা বিষয়টি এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

এই সেই পার্লার (নিজস্ব চিত্র)

পুলিশ সূত্রের খবর, রূপবাণী রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার রামকৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা । দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় একটি বিউটি পার্লার চালান । মঙ্গলবারও অন্যান্য দিনের মতোই পার্লার খুলেছিলেন তিনি । বেলা 12 টার কিছু পরে এক যুবক পার্লারের ভিতরে ঢোকে । প্রথমে বিষয়টি স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল আশপাশের লোকজনের ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পার্লারের ভিতর থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসে । স্থানীয় দোকানদার ও পথচারীরা আঁচ করতে পারেন, কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটছে । দ্রুত খবর দেওয়া হয় মহিলার স্বামী অনুপ কুমার দাসকে । তিনি ছুটে এসে পার্লারের কাচের দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এক যুবক ধারালো ছুরি দিয়ে মহিলার গলায় আঘাত করছে ! পরিস্থিতি বুঝে যুবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন রূপবাণীর স্বামী । তিনি কোনওমতে অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করে টেনে বাইরে নিয়ে আসেন । তখনই দেখা যায়, যুবকের গলাতেও গভীর ক্ষতচিহ্ন । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মহিলাকে আঘাত করার পর সে নিজেও আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । গুরুতর জখম অবস্থায় জখম মহিলা ও ওই যুবককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় হামলাকারী যুবকেরও ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই এই হামলার ইঙ্গিত মিলেছে । তবে ঠিক কী কারণে এমন রক্তাক্ত পরিণতি, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

দিনদুপুরে জনবহুল এলাকায় এমন নৃশংস ঘটনার জেরে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁদের প্রশ্ন, নিরাপত্তা কোথায়? পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

