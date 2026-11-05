নাড্ডার কনভয়ে হামলা ! পুলিশের জালে অভিষেক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ইমরান

নাড্ডার কনভয়ে হামলা ! পুলিশের জালে অভিষেক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা ইমরান
Attack on Naddas convoy: ঘটনার সূত্রপাত 2020 সালের 10 ডিসেম্বর । হামলায় আহত হন জে পি নাড্ডা ৷ তাঁর কনভয়ে ছিলেন দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা।
Published : November 5, 2026 at 3:52 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 05 নভেম্বর: একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনা । 2020 সালের 10 ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে দক্ষিণ 24 পরগনার সরিষা ও ফলতা এলাকায় আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতাদের উপর । সেই ঘটনার প্রায় ছ'বছর পর ফের বড়সড় গ্রেফতারি । উস্তি থানার পুলিশের জালে ধরা পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা ইমরান হাসান । ফলে, এই ঘটনায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হল সাত ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার দেউলা সংলগ্ন এলাকা থেকে ইমরানকে গ্রেফতার করা হয় । তিনি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার যুব তৃণমূল সভাপতি ছিলেন । নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে । এ ছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির নেতা-কর্মীদের হুমকি, মারধর এবং তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুরের মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃত নেতার বিরুদ্ধে ।
ঘটনার সূত্রপাত 2020 সালের 10 ডিসেম্বর । বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা তখন তুঙ্গে । তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে সভা করতে যাচ্ছিলেন বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা । তাঁর কনভয়ে ছিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক শীর্ষ নেতা ।
অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাওয়ার পথে সরিষা এলাকায় আচমকাই কনভয় লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয় । একের পর এক গাড়িতে হামলা চালানো এবং লাঠি ও ইট নিয়ে আক্রমণের অভিযোগ ওঠে । ভাঙচুর করা হয় দিলীপ ঘোষের গাড়িও । ইটের আঘাতে আহত হন কৈলাস বিজয়বর্গীয় । পরবর্তী সময়ে ফলতা এলাকাতেও বিজেপি নেতাদের উপর হামলার অভিযোগ সামনে আসে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি । তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
দীর্ঘদিন এই ঘটনায় বড় কোনও গ্রেফতারি না হওয়ায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল । তবে পুরনো এই মামলায় সম্প্রতি নতুন করে তৎপরতা শুরু করে পুলিশ । তদন্তে নেমে প্রথমে মগরাহাট-1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৌসিফ আহমেদ মোল্লা ওরফে বাচ্চু, আরিফ হোসেন এবং আনিসুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে সঞ্জীব মণ্ডল ও রিপনের নাম সামনে আসে । পরে তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয় ।
এরপর সম্প্রতি এই মামলায় জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতার করে উস্তি থানার পুলিশ । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ইমরান হাসানের নাম । ফলে প্রায় ছ'বছর আগের বহুচর্চিত নাড্ডার কনভয়ে হামলার মামলায় তদন্ত আরও এক ধাপ এগোল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
পুলিশের এক কর্তা বলেন, ধৃত ইমরানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলার নেপথ্যে আরও কারা জড়িত ছিলেন, কী পরিকল্পনা করে ওই হামলা চালানো হয়েছিল এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
পুরনো এই মামলায় আগামী দিনে আরও কোনও প্রভাবশালী নাম সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।