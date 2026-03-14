প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভার দিনেই মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা, বিজেপির নিন্দায় সরব তৃণমূল

প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভার দিনেই মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা, বিজেপির নিন্দায় সরব তৃণমূল
তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা প্রসঙ্গে সরাসরি বিজেপিকে 'খুনি' এবং 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেন।
Published : March 14, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: গিরিশ পার্কে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলা এবং নজিরবিহীন ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করল তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং খোদ আক্রান্ত মন্ত্রী শশী পাঁজা। আর সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভাকে 'বি-গ্রেড' বলে কটাক্ষ করল তৃণমূল। আর ব্রিগেড সভার দিনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চরমে। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভামুখী বাসে থাকা বিজেপি কর্মীরাই এই হামলা চালিয়েছে।
মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভার দিনেই আমরা গিরিশ পার্কে হাতে গরম নিদর্শন দেখতে পেলাম। শশী পাঁজার বাড়িতে তাণ্ডব চালাল বিজেপি কর্মীরা। মন্ত্রী তখন বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। বর্বরের মতো বাড়ি আক্রমণ করা হল, ঢিল, বোতল ও কাঁচের টুকরো ছোঁড়া হল।" তিনি এই ঘটনাকে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে 'গুজরাত দাঙ্গা'র প্রসঙ্গ টেনে আনেন। ব্রাত্য বসু আরও জানান, হামলায় শশী পাঁজা মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন ৷ তাঁর শরীরে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।
তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ এই হামলা প্রসঙ্গে সরাসরি বিজেপিকে 'খুনি' এবং 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেন। তিনি জানান, তাঁর বাড়ির সামনে তৃণমূলের কর্মীরা যখন দলীয় ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলেন, তখন বিজেপির বাস থেকে নেমে একদল দুষ্কৃতী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। সায়নী বলেন, "এরা নারী বোঝে না, মন্ত্রী বোঝে না। সরাসরি পেটে ইট মারা হয়েছে। আমরা কাপুরুষ নই, এর শেষ দেখে ছাড়ব। এটা নিয়ে আমি এফআইআর করছি।" তাঁর অভিযোগ, হামলায় সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী এবং তৃণমূলের বহু সাধারণ কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। 250 জনের একটি উন্মত্ত ভিড় এই তাণ্ডব চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়।
বিজেপির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার অভিযোগ তুলে ব্রাত্য বসু বলেন, "প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে বড় বড় কথা বলছেন, অথচ তাঁর দলের কর্মীরাই এই ধরনের গুন্ডামিতে লিপ্ত।" তিনি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপর হওয়া বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। ব্রাত্য বসু প্রশ্ন তোলেন, "বাংলা বললে অন্য রাজ্যে মারতে যাচ্ছেন আর এই রাজ্যে এসে খালি বক্তৃতা শুরু করেন বাংলায় আর শেষ করেন বাংলায়! বাঙালি নিয়ে এই সমস্যাটা কোথায় ?" তিনি আরও বলেন যে, "আসামে এনআরসি-র নামে 63 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং 200 জন বিএলও মারা গিয়েছেন, যাঁদের পরিবারের পাশে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়েছেন।"
প্রধানমন্ত্রীর মেগা ব্রিগেড সভাকে 'বি-গ্রেড র্যালি' বলে তীব্র কটাক্ষ করে সায়নী ঘোষ বলেন, "দেশে যখন এলপিজি সংকট, মানুষ রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার করছেন, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে না গিয়ে রাজ্যে রাজ্যে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি' করছেন এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর বদলে বিজেপির 'প্রচার মন্ত্রী' হিসেবে কাজ করছেন।" সায়নীর অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলার প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকার হকের বকেয়া আটকে রেখেছে। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে মিড-ডে মিল ও সর্বশিক্ষা অভিযান— সবকিছুর টাকা আটকে রেখে এখন 18 হাজার কোটি টাকার ললিপপ ধরিয়ে মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছে বিজেপি। রাজ্যের কর্মসংস্থান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার কড়া জবাবে সায়নী পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, উত্তরাখণ্ড (8.9%), অন্ধ্রপ্রদেশ (8.2%), বা রাজস্থানের (13.7% শহরাঞ্চলে) মতো রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন (3.7%)।
দুর্নীতি প্রসঙ্গে সায়নী ঘোষ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "সর্বোচ্চ দুর্নীতি হয়েছে ইলেক্টোরাল বন্ডে (8400 কোটি টাকা)। স্কিল ইন্ডিয়ায় 14 হাজার কোটি টাকার জালিয়াতি, রাফায়েল চুক্তিতে 41 হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি এবং ব্যাঙ্ক ফ্রডে 66 হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়েছে মোদি জমানায়।" অন্যদিকে, নারী সুরক্ষার প্রশ্নে তিনি বলেন, "নারী সুরক্ষায় সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে চারটিই বিজেপি শাসিত।" নারী নিরাপত্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপরাজিতা অ্যান্টি রেপ বিল' পাশ করলেও, বিজেপির রাষ্ট্রপতি দেড় বছর ধরে তা আটকে রেখেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।
আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে জানান, প্রধানমন্ত্রীর 173টি বক্তৃতার মধ্যে 110টি বক্তৃতাই চরম বিদ্বেষপূর্ণ এবং মাইনরিটিদের ছোট করার উদ্দেশে করা। ব্রাত্য বসুর মতে, "আমরা সত্যিই ফ্যাসিজম থেকে আর মাত্র এক ধাপ দূরে আছি।"
ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রসঙ্গ টেনে সায়নী কটাক্ষ করেন যে, বিদেশের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে প্রধানমন্ত্রীর 56 ইঞ্চি ছাতি চুপসে যায়, অথচ বাংলায় এসে তিনি আস্ফালন করেন। ব্রাত্য বসু দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান তোলেন, "যতই কর হামলা, আবার জিতবে বাংলা।" রাজনৈতিক এবং আইনি— উভয় পথেই তৃণমূল কংগ্রেস এই 'গুন্ডামি'র মোকাবিলা করবে বলে এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।