জঙ্গি দমন-মাদক পাচার রুখতে এটিএস-এএনটিএফ, হাজারের বেশি পদে সিলমোহর

জঙ্গি দমন-মাদক পাচার রুখতে এটিএস-এএনটিএফ, হাজারের বেশি পদে সিলমোহর
কাজ চালাতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য় দুর্গাপুর, মালদহ, খড়্গপুর এবং নদিয়ায় তৈরি হবে পৃথক এএনটিএফ থানা ।
Published : August 20, 2026 at 6:55 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট : রাজ্যে মাদক কারবারের বাড়বাড়ন্ত আটকানো এবং জঙ্গি কার্যকলাপের নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দিতে পুলিশি পরিকাঠামো বাড়াতে বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার ।
বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বিশেষ বাহিনী 'অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স' (ANTF) এবং 'অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড' (ATS) তৈরির বিষয়ে ৷ এই দুই শাখাকে সার্বিকভাবে সক্রিয় রাখা এবং রাজ্যে নজরদারি জোরদার করতে এক হাজারের বেশি নতুন পদ তৈরির প্রস্তাবেও সিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা ।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নতুন দুই বাহিনীর কাজ চালাতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য় দুর্গাপুর, মালদহ, খড়্গপুর এবং নদিয়ায় তৈরি হবে পৃথক এএনটিএফ থানা। এর জন্য পুলিশ, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মোট 591টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য।
প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, “মাদক চক্রের শিকড় উপড়ে ফেলতে সাধারণ থানার কাজের বাইরে গিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। দুর্গাপুর ও খড়্গপুরের মতো জাতীয় সড়ক সংযোগকারী শিল্পাঞ্চল এবং মালদহ-নদিয়ার মতো সীমান্ত লাগোয়া জেলায় আলাদা থানা হওয়ায় পাচারকারীদের রুখে দেওয়া অনেক সহজ হবে।”
একই সঙ্গে নাশকতামূলক কার্যকলাপের মোকাবিলায় নতুন আঙ্গিকে রাজ্য পুলিশের অধীনে সক্রিয় হচ্ছে 'অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড'। এটিএস-এর জন্য বিভিন্ন স্তরে 461টি নিয়মিত বা স্থায়ী পদ তৈরি করা হচ্ছে । পাশাপাশি, ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ, সাইবার নজরদারি এবং কারিগরি সহায়তা পরিচালনার জন্য 5 জন চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অপরাধীদের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট ট্র্যাক করা এবং দ্রুত প্রত্যাঘাত করার ক্ষেত্রে এই বাহিনী অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নেবে।
শুধু মাদক বা সন্ত্রাস দমনই নয়, সাধারণ স্তরে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতেও একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার সূর্যপুরে তৈরি হতে চলেছে নতুন গ্রামীণ পুলিশ ফাঁড়ি, যার জন্য 19টি পদ তৈরি করা হচ্ছে । পাশাপাশি, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত রাজ্য কমিশনের জন্য 68টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সংক্রান্ত কমিশনের কাজের জন্য 57টি নতুন পদ তৈরির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।
নবান্ন সূত্রের খবর, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের চরিত্র বদলাচ্ছে। মাদক ব্যবসার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক জঙ্গি কার্যকলাপের মতো জটিল সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী তৈরি অত্যন্ত জরুরি ছিল। মন্ত্রিসভার এই সবুজ সঙ্কেতের পর দ্রুত নিয়োগ ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে বাহিনী দু'টিকে মাঠে নামানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ।