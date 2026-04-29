কেন্দ্রীয় বাহিনীর এরকম অত্যাচার আগে দেখিনি, তৃণমূলই জিতছে: মমতা

কেন্দ্রীয় বাহিনীর এরকম অত্যাচার আগে দেখিনি, তৃণমূলই জিতছে: মমতা
1984 সাল থেকে ভোট রাজনীতিতে তিনি ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর এরকম অত্যাচার এর আগে কখনও দেখেননি বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷
Published : April 29, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: ভোট সমীক্ষা যাই বলুক তৃণমূলই জিতছে, মন্তব্য আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ দেখালেন ভিকট্রি সাইন ৷ মঙ্গলবার বিকেল 4টে নাগাদ মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দেন ৷ পাশাপাশি এও জানান যে ফের তৃণমূলই ক্ষমতায় আসছে ৷
তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতকাল রাত থেকে নির্যাতন শুরু হয়েছে ৷ আমাদের অনেক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এর আগে কখনও এমন গণতন্ত্র দেখিনি ৷ তৃণমূল জিতছে ৷ ওরা প্রেস মিডিয়াকে যা বলবে, সেটাই দেখানো হবে ৷ কিন্তু আমি বলছি, তৃণমূলই জিতছে ৷"
তৃণমূলের জয় সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমার কাছে খবর আছে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে হারছে ৷ আমরা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার সরকার গড়ব ৷"
কেন্দ্রীয় বাহিনীর অত্যাচার নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, "সিআরপিএফ এভাবে অত্যাচার করতে পারে না ৷ ওরা সব বুথ দখল করে নিয়েছে ৷ ওদের সীমান্ত সুরক্ষিত করা উচিত ৷ তার বদলে একটি রাজনৈতিক দলকে নিরাপত্তা দিচ্ছে ৷ এরকম কখনও দেখিনি ৷ আমি 1984 সাল থেকে ভোটে লড়ছি ৷ কিন্তু এই ভয়ানক নির্যাতন দেখিনি ৷ বাহিনীর লাগামছাড়া অত্যাচার, এজেন্ট জোর করে বের করে দিচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী একটা দলের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ ৷ মহিলা ও বাচ্চাদের নির্বিচারে মারের অভিযোগ ৷"
তৃণমূল নেত্রী মমতার কথায়, "এত অত্যাচার হচ্ছে, কালীঘাট, ভবানীপুর থেকে কী যে করছে, করছে না, আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না ৷ ছেলেদের পিটিয়েছে, বাচ্চাদের বের করে দিচ্ছে ৷ রানাঘাট থেকে, কল্যাণী, আরামবাগ, খানাকুল , গোঘাট, ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র, আমাদের তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷ এটা কি অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট হচ্ছে ?"
দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটে হাইভোল্টেজ বিধানসভা আসন ভবানীপুর ৷ এই কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লডা়ই মমতা ও তাঁর একদা বিশ্বস্ত সঙ্গী বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ গতকাল রাতভর জেগেই ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোর থেকে বুথে বুথে ঘুরছেন তিনি ৷
এদিকে জয় বাংলা বনাম জয় শ্রীরামকে নিয়ে সকাল থেকে দফায় দফায় অশান্ত হয়ে উঠেছে ভবানীপুর ৷ তৃণমূল কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান উঠেছে ৷ শুভেন্দু অধিকারী সকাল থেকে বুথে বুথে ঘুরেছেন ৷ সকালে একপ্রকার একই বুথে তিনি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোমুখি হচ্ছিলেন, এমন পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল ৷
শুভেন্দুকে দেখে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন কয়েকজন ৷ তাঁদের হাতেনাতে ধরতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ধাওয়া করতে থাকেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম এই শীর্ষ নেতা ৷ পরে তিনিও বলতে থাকেন, "হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই ৷ জয় শ্রীরাম ৷" গাড়িতে ওঠার সময় তিনি বলেন, "বাংলাদেশি মুসলিম ৷ 217 নম্বর বুথে হুলিগানরা আমার উপর হামলা চালিয়েছে ৷ মমতার গুন্ডারা ভোটার নয় ৷ ওরা সবাই বহিরাগত ৷" এদিন বেলা 3টে পর্যন্ত 78 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে ৷