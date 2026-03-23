আরজি করে স্টাফদের শৌচালয় থাকতে কেন সুলভে পাঠানো হল বৃদ্ধকে? মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ রোগী কল্যাণ সমিতি

আরজি করে স্টাফদের শৌচালয় থাকতে কেন সুলভে পাঠানো হল বৃদ্ধকে? মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ রোগী কল্যাণ সমিতি
দীর্ঘদিন ধরে ট্রমা কেয়ারে রোগীদের শৌচালয় বন্ধ থাকার অভিযোগ ৷ সরাসরি হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপর দায় চাপালেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অতীন ঘোষ ৷
Published : March 23, 2026 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: ফের মৃত্যু-বিতর্কে জর্জরিত আরজি কর হাসপাতাল ৷ লিফটে আটকে যুবকের মৃত্যুর চারদিনের মাথায় ফের 'অব্যবস্থায়' এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ ৷ ট্রমা কেয়ারের শৌচাগারে তালা থাকায় মুমূর্ষু রোগীকে হাঁটিয়ে সুলভে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত্যুর অভিযোগে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ৷ আর এই ঘটনা নিয়ে এবার সরাসরি হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপর দায় চাপালেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অতীন ঘোষ ৷
অতীন ঘোষের অভিযোগ, "প্রশাসনিক গাফিলতি, এই ধরনের রোগীকে ট্রমা কেয়ারের বাইরে শৌচাগারে পাঠানো উচিত হয়নি ৷ চিকিৎসকদের ব্যবহারের শৌচাগারে পাঠানো যেতে পারত ৷ কেন সেটা হল না ! এতদিন ধরে কেন বন্ধ রয়েছে টয়লেট ?" সোমবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকা হয়েছিল বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় ৷ কিন্তু, আদর্শ আচরণবিধি চলায় এখন এই ধরনের বৈঠক করা যায় কি না, তা জানতে স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন অতীন ঘোষ ৷
ঘটনার সূত্রপাত সোমবার ভোর চারটে নাগাদ ৷ বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ায় বিশ্বজিৎ সামন্ত নামে ওই বৃদ্ধকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ পরিবার সূত্রে খবর, ট্রমা সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি শৌচাগারে যেতে চান ৷ অভিযোগ, গুরুতর অসুস্থ ওই রোগীকে হাসপাতালের গেটের পাশে থাকা সুলভ শৌচালয়ে নিয়ে যেতে বলেন চিকিৎসকরা ৷ পরিবারের দাবি, ট্রমা সেন্টার থেকে 50 মিটার দূরত্বে হেঁটে যেতে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন বৃদ্ধ ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷
হাসাপাতাল সূত্রে খবর, ট্রমা কেয়ারে যেখানে চিকিৎসা হচ্ছিল ওই রোগীর, সেখানে দু’টি শৌচালয় রয়েছে ৷ একটি স্টাফ ও নার্সদের ব্যবহারের জন্য ৷ অন্যটি রোগী ও তাঁদের পরিজনদের জন্য ৷ কিন্তু, দ্বিতীয়টি বর্তমানে খারাপ অবস্থায় রয়েছে ৷ সেই কারণেই ওই রোগীকে বিল্ডিংয়ের বাইরের শৌচালয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন চিকিৎসকরা ৷ মৃতের ছেলে বিশাল সামন্ত বলেন, "সুলভ শৌচালয়টি দোতলায় ৷ সেখানে উঠে বাবা আমার কাঁধে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিয়েছিল ৷ তখনই আবার আমি ট্রমা কেয়ারে নিয়ে আসি ৷"
অসুস্থ ওই বৃদ্ধকে রাত আড়াইটার সময় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা চলে ৷ 4:45 মিনিট নাগাদ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শৌচালয়ে ৷ সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে ৷ আবারও তাঁকে নিয়ে আসা হয় ট্রমা কেয়ারে ৷ সেখানে 5টা 25 মিনিট পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা চলে ৷ সাড়ে পাঁচটার সময় বৃদ্ধকে মৃত ঘোষণা করা হয় ৷ সেখানে তাঁর ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসাবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট উল্লেখ করা হয়েছে ৷
এই ঘটনা প্রসঙ্গে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ট্রমা বিল্ডিংয়ে অনেকগুলো শৌচালয় রয়েছে ৷ কিন্তু, অত্যাধিক রোগীর চাপের জন্য অধিকাংশ শৌচালয় খালি থাকে না ৷ চিকিৎসকরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বায়ো টয়লেট করার জন্য ৷ এই নিয়ে আমরা পিডব্লিউডি-র সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি ৷ কিন্তু, আমাদের এখানে পর্যাপ্ত জায়গা নেই, তাই সেটা করা সম্ভব নয় ৷ এখন আমাদের অনুরোধ স্টাফ বা রোগীদের জন্য আলাদা করে বাথরুম না-করে, সকলেই যাতে সব শৌচালয় ব্যবহার করতে পারে, সেটা দেখতে হবে ৷"