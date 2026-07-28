ব্যবসায়ীর সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, আপাতত গ্রেফতার নয় অতীনকে ; হাইকোর্টের রক্ষাকবচ মেয়ে-জামাইকেও

ব্যবসায়ীর সম্পত্তি দখলের অভিযোগ, আপাতত গ্রেফতার নয় অতীনকে ; হাইকোর্টের রক্ষাকবচ মেয়ে-জামাইকেও
অতীনদের আপাতত গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ ৷ এক হোটেল ব্যাবসায়ীর অভিযোগ তৃণমূল নেতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা জোর করে তাঁর সম্পত্তি দখল করেছেন ৷
Published : July 28, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই : জমি দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেলেন তৃণমূল নেতা অতীন ঘোষ এবং তাঁর পরিবারের সদস্য়রা। 14 অগাস্ট পর্যন্ত অতীন ও তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে 10 অগাস্ট ফের এই মামলার শুনানি।
হোটেল ব্যাবসায়ীর সম্পত্তি জোর করে দখল করেছেন ৷ এই মর্মে কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ও তাঁর মেয়ে এবং জামাইয়ের বিরুদ্ধে প্রগতি ময়দান ও বিধাননগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ গ্রেফতারির আশঙ্কায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।
অতীনদের পক্ষে আইনজীবী আদালতে জানান, যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । এই মামলায় ইতিমধ্যেই কলকাতার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ও তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে তলব করেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তাঁদের পরিবারের ক্যান্সার রোগী রয়েছেন ৷ তাঁর নিয়মিত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবু অহেতুক পরিবারের সদস্যদের হয়রানি করা হচ্ছে ৷ আইনজীবীদের আবেদন, এসব অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷
এর আগে গতকালও এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মৌখিকভাবে জানান অতীনদের গ্রেফতার করা যাবে না। পুলিশকে তিনি বলেন, "দেখা যাচ্ছে রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিনই আপানারা গ্রেফতার করছেন।" যদিও রাজ্যের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় গ্রেফতার করা হবে না।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে একাধিক তৃণমূূল নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ দুর্নীতি থেকে শুরু করে ভয় দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই রক্ষাকবচ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ তালিকায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনুব্রত মণ্ডল অনেকেই আছেন ৷
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়কেটি মন্তব্য়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল ৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর এফআইআরও দায়ের হয়েছে ৷ সেই মামলায় তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল আদালত ৷ তবে তাতেও বিতর্কের অবসান হয়নি ৷ মামলার তদন্তে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা চেয়েছিল বিধাননগর পুলিশ ৷ অভিষেক রাজি হননি ৷
তিনি জানান, যে মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক সেটি তাঁর ৷ তাই কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ কিন্তু হাইকোর্ট সেই যুক্তি মানতে চায়নি ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন এই মর্মেই অভিষেককে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে ৷ তদন্তে সাহায্য না করলে সেই রক্ষাকবচ প্রত্যাহারও করে নেওয়া হতে পারে ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দেন অভিষেক ৷ এবার রক্ষাকবচ পেলেন অতীনরা ৷