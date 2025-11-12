ETV Bharat / state

ধর্মীয় অবমাননায় শাস্তির আইন বাতিলের দাবি নাস্তিক মঞ্চের

রাজ্য়ের নাস্তিক মঞ্চের দাবি, এই নিয়ে রাজ্যজুড়ে তারা প্রচারে নামবে৷

Atheist Forum
কলকাতায় নাস্তিক সম্মেলন (নাস্তিক মঞ্চ)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 12 নভেম্বর: সকল নাগরিকের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার সংস্থান রয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 299 ধারায়। সেই ধারা বাতিলের দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রচার চালানোর লক্ষ্য নিয়েছে নাস্তিকরা। কারণ, তাঁদের যুক্তি, "ধর্মের অবমাননার আইন বাকস্বাধীনতা বিরোধী। ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মগুরুর রোষানলে পড়তে হচ্ছে তাঁদের।"

নাস্তিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র দাস বলেন, "আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। এটা আমাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। ঠিক তেমনই, ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করার প্রচার করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু, তা করতে গেলেই ধর্মের ধ্বজাধারীদের আক্রমণে পড়তে হচ্ছে। বহুবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এখন তো, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। মন্দির-মসজিদ-গুরুদুয়ারার রাজনীতি চলছে। ধর্মের রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের টার্গেট করছেন রাজনৈতিক নেতারা।"

Atheist Forum
কলকাতায় নাস্তিক সম্মেলন (নাস্তিক মঞ্চ)

নাস্তিক মঞ্চ জানিয়েছে, বছর কয়েক আগে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে নাস্তিক মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে, প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যের তিনটে জেলায় সম্মেলন করেছে তারা। নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, কলকাতার সম্মেলনে বহু ধর্মবিশ্বাসী মানুষের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের যে তফাৎ, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই সম্মেলন ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

প্রতাপচন্দ্র দাস বলেন, "খুব শীঘ্রই বর্ধমান, মেদিনীপুরে সম্মেলনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সম্মেলনের পরে আমাদের সঙ্গে বহু মানুষ যোগাযোগ করছেন। নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করতে আমাদের থেকে ফর্ম গ্রহণ করেছেন। আমরা পরিকল্পনা করেছি, আগামিদিনে কোর্ট থেকে এফিডেভিটের মাধ্যমে নাস্তিক ঘোষণা পত্র বা স্বীকারোক্তি আমরা গ্রহণ করব।"

Atheist Forum
কলকাতায় নাস্তিক সম্মেলন (নাস্তিক মঞ্চ)

নদীয়া-নবদ্বীপের সরকার পাড়ার বাসিন্দা বেসরকারি সংস্থার কর্মী প্রতাপচন্দ্র দাস রাজ্যে নাস্তিক মঞ্চ গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর। তাঁর পরিবারের তিন সদস্যই নিরীশ্বরবাদী। নাস্তিকতার প্রচারে কাজ করেন। এদিকে, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই নাস্তিক মঞ্চের জেলা কমিটি গঠন করে ফেলেছেন তিনি। প্রত্যেকটি জেলাতেই প্রায় 15-17 জনের কমিটি রয়েছে। আর কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছে 9 জন।

প্রতাপচন্দ্র দাস জানান, সংগঠনে নাম নথিভুক্ত করেছেন 500-র বেশি নাস্তিক৷ এর মধ্যে উত্তর 24 পরগনার বসিন্দাই বেশি। এরপরে রয়েছে কলকাতা। চলতি নভেম্বরের প্রথমে সপ্তাহে উত্তর কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দু’শো-আড়াইশোর বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

Atheist Forum
কলকাতায় নাস্তিক সম্মেলন (নাস্তিক মঞ্চ)

প্রতাপচন্দ্র দাস বলেন, "সম্মেলন শেষে 70-80 জন আমাদের থেকে নাস্তিক মঞ্চের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য ফোন নম্বর নিয়েছেন। আমরা আশাবাদী এই ভাবেই এই ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে সমস্ত মানুষ একত্র হবেন। কারণ, ধর্ম মেনে চলায় এবং নাস্তিকদের সংখ্যা বিচার করলে এই মুহূর্তে বিশ্বের তৃতীয় নম্বরে রয়েছে নাস্তিকের সংখ্যা।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ধর্ম ও জাতপাতকে ব্যবহার করে মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে, নিপীড়িত হতে হচ্ছে, তা মানুষ বুঝতে পারছে। তাই ধর্মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। একইভাবে বিএনএস-এর 299 নম্বর ধারা বাতিলের দাবিতে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলন করে তাদের পরিকল্পনা চলছে।"

Atheist Forum
কলকাতায় নাস্তিক সম্মেলন (নাস্তিক মঞ্চ)

উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 299 ধারায় স্পষ্ট বলা আছে যে, শব্দ, চিহ্ন, ভিডিয়ো, ছবি ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে কোনও ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসীকে অবমাননা করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারায় মামলার পরে দোষী সাব্যস্ত হলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার নিদান রয়েছে।

আরও পড়ুন -

  1. চন্দ্রগ্রহণ দেখাতে গ্রামে বিজ্ঞান মঞ্চ, কুসংস্কার ভাঙতে খাওয়া হল চা-বিস্কুট

TAGGED:

BNS 299
ATHEIST FORUM
নাস্তিক মঞ্চ
ধর্মীয় অবমাননা
ATHEIST FORUM ON BNS 299

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.