'ক্ষমতাবলে জেল খাটিয়েছেন !' এবার থানায় অভিযোগ করে মিমিকে গ্রেফতারের দাবি জ্যোতিষীর
জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তিনি সহজে মিমি চক্রবর্তীকে ছেড়ে দেবেন না । তৎকালীন শাসকদলে থাকার সুযোগ নিয়ে তিনি অন্যায় আচরণ করেছিলেন ।
Published : June 16, 2026 at 2:56 PM IST
বনগাঁ, 16 জুন: অনুষ্ঠান করতে এসে হেনস্তার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল । পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান । তার পরে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ এবার বনগাঁ থানায় মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করলেন সেই জ্যোতিষী । তিনিও মিমিকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন । তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
চলতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে বনগাঁয় অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী । স্থানীয় নয়া গোপালগঞ্জে যুবক সংঘের পরিচালনায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল । অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পৌঁছন মিমি । উদ্যোক্তারা প্রশাসনের কাছ থেকে রাত 12টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানের অনুমতি পেয়েছিলেন । সময় শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে মিমি মঞ্চে ওঠেন । তবে প্রশাসনের নির্দেশিকা মতো যথা সময়ে অর্থাৎ রাত 12টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন উদ্যোক্তারা । জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী ছিলেন ওই ক্লাবের কর্মকর্তা । তিনি মঞ্চে উঠে অনুষ্ঠান শেষ করার কথা ঘোষণা করেন । অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার কথা বলেন ।
এই ঘটনায় বেজায় চটে যান মিমি ৷ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে বলে দাবি করে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । সামাজিক মাধ্যমেও হেনস্তার অভিযোগে সরব হন অভিনেত্রী । তাঁর অভিযোগ পাওয়ার পর তৎকালীন বনগাঁ থানার পুলিশ অতিসক্রিয়তা দেখিয়ে জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ ওঠে । তারপর থেকে অভিযুক্ত জ্যোতিষী বেশকিছুদিন জেল হেফাজতে ছিলেন ৷ বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে মিমি বনগাঁ মহকুমা আদালতে এসে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী জামিনে মুক্তি পান । তারপর তিনি বনগাঁ আদালতে মিমির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন ।
আর সোমবার তিনি বনগাঁ থানাতেও অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিমির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি ৷ বলেন, "অন্যায় ভাবে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । সেদিন আমি বলেছিলাম, এই অন্যায়ের বিচার হবে । বিনা দোষে আমাকে জেল খাটানো হয়েছে । আমার বিরুদ্ধে যে এই অন্যায় করেছে, তাকেও একদিন শাস্তি পেতে হবে । আইনের মাধ্যমে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব । বনগাঁ আদালতে আমি মিমির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম । তখন তৃণমূলের সরকার ছিল ৷ তৃণমূলের জোরে আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল । তার জন্য ওঁর কোনও অনুতাপ নেই । বনগাঁ আদালতে যে মামলাটি করেছিলাম, সেই মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছি । মিমি চক্রবর্তীকে অবশ্যই জামিন নিতে আসতে হবে । এখন সরকার বদল হয়েছে । আমি এবার বনগাঁ থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেছি ।"
তনয় শাস্ত্রী সেই সময়ের পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, "আমি সমস্ত ভিডিয়ো ফুটেজ প্রমাণ দিয়ে মামলা করেছিলাম ৷ তিনি সঠিক সময়ে না-আসায় তাঁর সেই টাকা ফেরত চেয়েছিলাম । আমার সামাজিক সম্মানহানি হয়েছে । তার জন্য 20 লক্ষ টাকা দাবি করেছিলাম । জনসমক্ষে মিমিকে ক্ষমা চাইতে হবে । ন্যায় বিচারের দাবি নিয়ে আমি পুলিশ সুপারের অফিসে গিয়েছিলাম । বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি । তৎকালীন আইসি আমার অভিযোগ নেননি । ফের আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির উপস্থিতিতে মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বনগাঁ আদালতে মামলা করা হয়েছিল ।"
জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, তিনি সহজে মিমি চক্রবর্তীকে ছেড়ে দেবেন না । তৎকালীন শাসকদলে থাকার সুযোগ নিয়ে তিনি অন্যায় আচরণ করেছিলেন । সরকার বদল হতে এবার সেই অন্যায়ের বিচার চান বলে জানান তনয় শাস্ত্রী ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বনগাঁ পুলিশ জেলার এক আধিকারিক এবিষয়ে বলেন, "তনয় শাস্ত্রী অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন । অনুষ্ঠানের জন্য চুক্তির সময়মতো না-আসা ও মিথ্যে মামলা দায়ের করার অভিযোগ করেছেন । অভিযোগের তদন্ত চলছে ।"