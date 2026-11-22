ফিরবে দার্জিলিং চায়ের হৃতগৌরব ! বাংলায় বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
Darjeeling tea: একসময় বিশ্ববাজারে বিশেষ পরিচিতি ও কদর ছিল দার্জিলিং চায়ের । কিন্তু নানা সমস্যায় ধুঁকছে পাহাড়ের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প ।
Published : November 22, 2026 at 4:52 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 নভেম্বর: পাহাড়ের চা শিল্পের পুনরুজ্জীবন থেকে বাংলায় নতুন শিল্পের সম্ভাবনা, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে এসে একাধিক বিষয়ে আশার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ।
রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের নজর ফের বাংলার দিকে ঘুরেছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ।
বিমানবন্দর থেকে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়ে বাংলার মানুষ বড় বার্তা দিয়েছেন । নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই রাজ্যে শিল্প ও ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে । তাঁর আশা, এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে এবং আগামী দিনে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে । সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান তিনি ।
এদিন পীযূষের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে দার্জিলিংয়ের চা শিল্প । একসময় বিশ্ববাজারে বিশেষ পরিচিতি ও কদর ছিল দার্জিলিং চায়ের । কিন্তু নানা সমস্যায় ধুঁকছে পাহাড়ের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প । চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সঙ্কট এবং উৎপাদন ব্যবস্থার নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সরাসরি কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, চা শিল্পের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে । দার্জিলিং চায়ের গুণগত মান ও আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববাজারে ফের তার জায়গা শক্ত করতে হবে ।
পাহাড়ের অর্থনীতির সঙ্গে চা শিল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর । হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকা নির্ভর করে এই শিল্পের উপর । ফলে চা বাগানের পুনরুজ্জীবন শুধু বাণিজ্যিক সাফল্যের বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎও । সেই কারণেই শ্রমিক ও ক্ষুদ্র চা উৎপাদকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাসকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র সমালোচনা করে পীযূষ বলেন, গত কয়েক বছরে বাংলায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ আটকে ছিল । বর্তমান সরকার সেই কাজগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়িত করবে । শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেওয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তিনি ।
এদিকে, বিশ্ববাজারে সোনার দামের ওঠানামা নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, সোনা আমদানিতে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ব্যয় না করে সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন । সেই আহ্বানে সাধারণ মানুষের সাড়া মিলেছে বলেই দাবি তাঁর । এর ফলে দেশে সোনার আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং তার প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারেও ।
এদিন দার্জিলিংয়ের একটি বিশেষ কর্মসূচিতেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর । সোমবার তাঁর দিল্লি ফেরার কথা । তবে উত্তরবঙ্গ সফরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট । একদিকে পাহাড়ের চা শিল্পকে ঘুরে দাঁড় করানোর আশ্বাস, অন্যদিকে বাংলায় নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা- এই দুই বার্তাকে সামনে রেখেই রাজ্যের শিল্পায়নের নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।